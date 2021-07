Exclusif-Londres menace de s'écarter de l'accord de divorce - sources

BRUXELLES/LONDRES, 19 juillet (Reuters) - La Grande-Bretagne va menacer cette semaine de s'écarter de l'accord de retrait de l'Union européenne si Bruxelles ne fait pas preuve d'une plus grande souplesse sur l'Irlande du Nord, ont déclaré une source britannique et trois sources européennes à Reuters.

David Frost, le ministre britannique chargé du Brexit, se prépare à annoncer un changement important dans la mise en oeuvre du protocole nord-irlandais qui pourrait avoir d'importantes conséquences sur les relations avec l'UE, a dit l'une de ces sources.

Le gouvernement britannique n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Bruxelles s'attend à ce que David Frost cherche à s'écarter du protocole jusqu'à ce que l'UE accepte un compromis, a déclaré un diplomate européen.

Une troisième source, un haut responsable de l'UE, prédit que la Grande-Bretagne préviendra que faute d'accord avec Bruxelles, elle appliquera des mesures unilatérales rendues possibles par l'article 16 du protocole.

"Il s'agira d'un engagement à de nouvelles discussions avec l'UE associé à une menace", a dit ce responsable.

La Grande-Bretagne devrait notamment aller au-delà de ses demandes de changement des règles sur les contrôles phytosanitaires. Le haut responsable de l'UE et un diplomate européen s'attendent également à ce que Londres cherche à retirer la Cour de justice de l'Union européenne du processus d'arbitrage. (Rédigé par Gabriela Baczynska et Philip Blenkinsop à Bruxelles et par Guy Faulconbridge à Londres; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)