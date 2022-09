Exclusif-Maroil reprend la majeure partie du commerce du coke de pétrole au Venezuela

La société basée à Genève a augmenté ses exportations et ses clients depuis la signature d'un pacte commercial avec la société pétrolière publique PDVSA il y a six ans. Avec les sanctions américaines sur le secteur pétrolier vénézuélien, Maroil a contribué à soutenir les exportations du pays du sous-produit, connu sous le nom de coke de pétrole, qui provient de la valorisation et du raffinage du brut et est largement utilisé par les producteurs de ciment pour faire fonctionner les fours.

Au moins depuis le mois d'août, toutes les cargaisons de petcoke au départ du terminal Jose de PDVSA sur la côte est du Venezuela sont passées par Maroil, laissant la société pétrolière d'État exporter un petit volume à partir de sa raffinerie Cardon, selon les documents d'expédition et deux des sources.

"Maroil a complètement repris la manutention des cargaisons à partir de Jose", a déclaré une personne agissant en tant qu'agent pour les clients. "Pour les clients, c'est beaucoup plus efficace que de traiter avec PDVSA".

Le commerce du coke de pétrole peut être très rentable, selon des documents vus par Reuters couvrant quatre mois d'exportations.

En avril, PDVSA a facturé à Maroil 45 dollars par tonne de coke de pétrole livré depuis son projet Petrocedeno, expédié sur le pétrolier Arki. Un mois plus tard, une entreprise de ciment a payé un revendeur 220 $ par tonne pour la cargaison à son arrivée dans le port indien de Jaigad, selon des factures et des documents douaniers.

Le ministère du pétrole du Venezuela, PDVSA et Maroil n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Il n'était pas immédiatement clair si l'expansion commerciale de Maroil était un arrangement permanent ou temporaire avec PDVSA.

LES MONTAGNES DE PETCOKE

À Jose, deux projets de valorisation du pétrole lourd contrôlés par PDVSA, Petro San Felix et Petrocedeno, produisent et stockent du coke de pétrole.

Les groupes environnementaux et les communautés locales du Venezuela ont fait pression sur PDVSA pour qu'elle se débarrasse des montagnes de coke de pétrole à ciel ouvert, qui libèrent dans l'environnement des particules de carbone similaires aux scories de charbon. Cette pression a conduit la compagnie pétrolière d'État à essayer à plusieurs reprises d'externaliser le transport, l'expédition et le commerce jusqu'à la signature d'un contrat de 138 millions de dollars avec Maroil en 2016.

De janvier à la mi-septembre, le Venezuela a exporté un total de 2,19 millions de tonnes de sous-produits pétroliers, dont 70 % de coke de pétrole, une augmentation significative par rapport aux 1,03 million de tonnes de 2020 et aux 1,75 million de tonnes de 2021, selon le suivi des pétroliers et les documents d'expédition de Refinitiv Eikon.

La plupart des exportations de coke de pétrole cette année ont été vendues par Maroil à des destinations européennes et asiatiques. PDVSA a expédié entre une et trois cargaisons par mois, principalement vers la Chine et Cuba, proposant parfois des remises importantes en raison des retards de chargement et de la mauvaise qualité du produit, selon les documents et deux des sources.

Une tonne de petcoke est plus chère que le charbon, et produit plus d'énergie lorsqu'elle est brûlée. Il n'est généralement pas utilisé comme combustible en raison des émissions, mais il est largement utilisé par l'industrie du ciment car ses émissions de dioxyde de soufre sont absorbées par le calcaire.

BOUSCULADE DE SANCTIONS

Cette année, les entreprises indiennes ont été de gros acheteurs de coke de pétrole vénézuélien, car la nation asiatique cherche un combustible bon marché pour alimenter les industries dans un contexte de prix élevés du charbon.

Shimsupa GmBH, une société commerciale basée en Allemagne, a conclu un accord exclusif avec Maroil pour vendre du coke de pétrole vénézuélien en Inde, au Pakistan et au Bangladesh, a déclaré la société.

Les revendeurs de coke de pétrole vénézuélien fourni à l'origine par Maroil affirment que les cargaisons sont exemptes de pénalités puisque, contrairement à PDVSA, Maroil ne figure pas sur la liste noire du département du Trésor américain.

Mais un fonctionnaire du Trésor américain, sous couvert d'anonymat, a averti que "toute personne effectuant des transactions liées au petcoke vénézuélien s'engage dans une activité potentiellement sanctionnable, que cette personne figure ou non sur la liste SDN (Specially Designated Nationals).

"Si certaines transactions sont autorisées par une licence spécifique, alors il se peut qu'il n'y ait pas d'exposition aux sanctions pour un type spécifique, généralement étroit, de transaction, mais nous ne pouvons pas faire de commentaires sur les questions de licences spécifiques."