Exclusif - Mme Yellen, membre du Trésor américain, rencontrera le chef de la banque centrale chinoise au sommet du G20 à Bali.

Mme Yellen a évoqué le projet de sa première rencontre bilatérale en personne avec un haut responsable économique chinois dans son rôle de secrétaire au Trésor lors d'une interview avec Reuters à New Delhi. La réunion prévue coïncidera avec la rencontre prévue lundi entre le président Joe Biden et le président chinois Xi Jinping, mais le moment exact de la rencontre de Mme Yellen n'a pas encore été fixé.

"Je m'attends à rencontrer le gouverneur de la banque centrale, Yi Gang, et je m'attends à parler avec lui de toute une série de questions, mais surtout de la situation économique mondiale", a déclaré Mme Yellen. "Je vais vouloir en savoir plus sur le secteur immobilier en Chine et je vais essayer de le mettre au courant de ce qui se passe aux États-Unis.

Mme Yellen a également déclaré qu'elle parlerait avec M. Yi des pays à faible revenu qui sont confrontés à des difficultés d'endettement. Le chef du Trésor américain a fait pression sur la Chine pour qu'elle fasse davantage pour restructurer la dette bilatérale qu'une série de pays en développement doivent à la Chine, notamment par le biais du cadre commun de restructuration du G20.