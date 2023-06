Les mercenaires du groupe Wagner qui se sont emparés de la ville russe de Rostov-sur-le-Don samedi lors d'une mutinerie ratée comprenaient au moins trois criminels condamnés, selon une étude de Reuters portant sur les logiciels de reconnaissance faciale, les dossiers judiciaires et les médias sociaux.

La quasi-totalité des combattants qui ont pris part à la plus grave menace pesant à ce jour sur le pouvoir du président russe Vladimir Poutine avaient le visage couvert et n'ont donc pas pu être identifiés.

Toutefois, les informations fournies par Reuters montrent que certains d'entre eux avaient déjà été emprisonnés, ce qui montre bien que la décision du Kremlin d'autoriser Prigozhin à recruter des milliers de mercenaires dans les prisons du pays l'année dernière est revenue le hanter.

Samedi matin, les combattants de Wagner ont pris le contrôle du port méridional et du centre logistique de la guerre de la Russie en Ukraine.

Le chef de la force mercenaire, Yevgeny Prigozhin, a ordonné à ses hommes de marcher sur Moscou avant qu'ils ne fassent demi-tour dans leur tentative ratée d'évincer son rival de longue date, le ministre de la défense Sergei Shoigu.

Les mercenaires de Wagner, parmi lesquels d'anciens prisonniers, se battent en Ukraine depuis le début de l'invasion russe, notamment dans la ville de Bakhmut, qui a été la bataille la plus sanglante jusqu'à présent et une rare victoire dans la campagne stagnante de la Russie.

Reuters a précédemment rapporté que de nombreux combattants condamnés survivants restent extrêmement fidèles à Prigozhin, à qui certains attribuent le mérite de leur avoir donné une seconde chance dans la vie. Ceux qui survivent six mois en Ukraine sont graciés par Poutine par décret secret.

Dans le cas des personnes identifiées par Reuters à Rostov, cette loyauté est allée jusqu'à la participation à une mutinerie, ce qui soulève des questions sur ce qu'ils feront ensuite, alors que Poutine tente de désamorcer la crise.

On leur a proposé de choisir entre partir pour la Biélorussie rejoindre Prigozhin qui y est en exil, rejoindre l'armée régulière ou retourner à la vie civile.

Reuters a tenté de contacter les trois anciens détenus, mais aucun d'entre eux n'a répondu aux messages envoyés sur les réseaux sociaux.

Le ministère russe de la Défense, le service pénal et Wagner n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

LES CONVICTS

Wagner s'est retiré de Rostov samedi en fin de journée après qu'un accord a été négocié par le président biélorusse Alexander Lukashenko.

L'un des combattants de Wagner à quitter la ville cette nuit-là était Dmitry Chekov, 25 ans, un habitant de Rostov qui avait été condamné à quatre reprises pour vol et délits liés à la drogue.

Il faisait partie d'un groupe de Wagner grimpant à bord d'un camion de type militaire, prêt à partir, et était le seul dont le visage était visible alors qu'il posait pour les journalistes et les habitants qui l'acclamaient.

Dans la vidéo obtenue par Reuters, l'homme, qui porte une barbe hirsute et des cheveux courts et clairs, sourit et tend le pouce et l'auriculaire.

Un logiciel de reconnaissance faciale l'a relié à un compte sur VKontakte, l'équivalent russe de Facebook, créé au nom de Dmitry Chekov.

Les documents juridiques consultés par Reuters montrent que Dmitry Chekov a été condamné à un total de six ans et cinq mois pour trois chefs d'accusation distincts par les tribunaux de Rostov depuis 2015. Il a reçu sa dernière peine de trois ans et quatre mois pour possession de drogue en janvier 2022.

Un proche qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat a confirmé aux journalistes qu'il avait purgé une peine dans une colonie pénitentiaire.

Les médias russes ont rapporté en septembre dernier que Prigozhin avait visité des prisons dans la région de Rostov, recrutant plus de 1 000 condamnés pour Wagner. Le parent de Chekov ne savait pas qu'il avait rejoint Wagner, mais il a confirmé qu'il s'agissait bien de lui sur une photo partagée par Reuters.

Sur une autre image de l'occupation Wagner de Rostov, publiée par l'agence de presse russe TASS, on voit un homme de grande taille à la barbe touffue marchant dans une rue avec des camarades, portant son casque et un fusil d'assaut.

L'homme a été identifié par un logiciel de reconnaissance faciale comme étant Sergei Shirshov, 33 ans, originaire de la ville de Saratov sur la Volga. Sur VKontakte, la photo de profil de Shirshov représente un écusson du groupe Wagner.

Les documents judiciaires consultés par Reuters montrent que Shirshov a été condamné à sept ans de prison pour vol à main armée par un tribunal de Saratov en 2019, sa deuxième condamnation de ce type.

Selon les données accessibles au public, Shirshov avait purgé sa peine dans la colonie pénitentiaire de haute sécurité n° 10 de la région de Saratov. Les médias locaux ont rapporté que Prigozhin avait visité la colonie pénitentiaire n° 10 en octobre 2022.

Un troisième combattant Wagner photographié à Rostov a été identifié par un logiciel de reconnaissance faciale comme étant Roman Yamalutdinov, originaire de Krasnoïarsk en Sibérie.

Selon des documents judiciaires examinés par Reuters, Yamalutdinov, 31 ans, avait été condamné à la prison au moins deux fois depuis 2017, après avoir été condamné pour conduite en état d'ivresse, vol de voiture et agression d'un policier.

Dans une affaire déposée en 2020 par les autorités pénales, Yamalutdinov a été décrit comme un "violateur malveillant" des règles de la prison et a été transféré dans une colonie pénitentiaire plus stricte.

Reuters n'a pas été en mesure de confirmer que Yamalutdinov était en prison lorsque Prigozhin a commencé sa campagne de recrutement Wagner, et sa dernière peine de prison enregistrée aurait pris fin en 2021.

Toutefois, les documents judiciaires russes disponibles en ligne ne sont pas exhaustifs. Olga Romanova, militante des droits des prisonniers, a déclaré que Prigozhin avait fait le tour des prisons de la région de Krasnoïarsk en octobre et novembre 2022.