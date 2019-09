Exclusif-Pékin a doublé ses effectifs sécuritaires à Hong Kong-émissaires étrangers

par Greg Torode, James Pomfret et David Lague

HONG KONG, 30 septembre (Reuters) - La Chine a discrètement plus que doublé les effectifs de ses forces de sécurité déployées à Hong Kong, selon des émissaires étrangers et des analystes spécialistes de la sécurité.

Ce déploiement constitue l'initiative la plus notable des préparatifs de Pékin face à une potentielle aggravation de la contestation dans l'ancienne colonie britannique

Le mois dernier, Pékin a massé des troupes à la frontière de la région administrative spéciale de Hong Kong, agité par des manifestations anti-gouvernementales depuis le mois de juin.

L'agence officielle de presse Chine nouvelle avait alors évoqué une relève de routine de la garnison que Pékin maintient à Hong Kong depuis la rétrocession par le Royaume-Uni en 1997.

Un mois plus tard, sept émissaires asiatiques et occidentaux ont déclaré à Reuters être certains que ces manoeuvres n'étaient nullement une relève, mais constituaient un renforcement de la présence militaire chinoise.

Selon trois de ces sources, on compterait désormais entre 10.000 et 12.000 membres des forces de sécurité chinoises - contre 3.000 à 5.000 personnes auparavant - soit un déploiement de membres de l'Armée populaire de libération (APL), de forces anti-émeutes et d'équipements sans précédent à Hong Kong. (Myriam Rivet pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)