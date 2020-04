Exclusif-Pékin a envoyé des experts médicaux auprès de Kim Jong-un

PEKIN/SEOUL avril (Reuters) - La Chine a envoyé en Corée du Nord une équipe composée notamment d'experts médicaux afin de porter conseil auprès de Kim Jong-un, a appris Reuters de trois personnes au fait de la situation, sans pouvoir déterminer dans l'immédiat ce que cela indiquait sur l'état de santé du dirigeant nord-coréen.

Plusieurs médias américains et sud-coréens ont rapporté mardi que Kim Jong-un se trouvait dans un état grave suite à une opération cardiovasculaire, des informations mises en doute dans les cercles officiels à Pékin et à Séoul. Les médias nord-coréens sont restés silencieux sur la question.

Donald Trump a déclaré jeudi croire fausses les informations indiquant que le numéro un nord-coréen était gravement malade. Le président américain n'a pas dit s'il avait été en contact avec des représentants à Pyongyang.

Une délégation menée par un haut représentant du département de liaison internationale du Parti communiste chinois (PCC) a quitté Pékin pour la Corée du Nord jeudi, ont dit deux des sources. Le département est le principal organe chinois chargé des relations avec le voisin nord-coréen.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès du département de liaison du PCC. Le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas répondu pour l'heure à une demande de commentaire de Reuters.

Une source en Corée du Sud a dit vendredi à Reuters que leurs renseignements indiquaient que Kim Jong-un était en vie et effectuerait bientôt une apparition publique. Cette personne a fait savoir qu'elle n'avait aucun commentaire sur l'état de santé actuel de Kim ni sur une éventuelle implication de la Chine.

D'après un représentant proche des services du renseignement américains, Kim est connu pour avoir des soucis de santé mais rien ne permet de conclure à l'heure actuelle qu'il est gravement malade ou incapable de réapparaître en public à l'avenir.

Une porte-parole du département d'Etat américain a dit n'avoir aucun commentaire. Interrogé jeudi par la chaîne de télévision Fox News après les déclarations de Donald Trump, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a indiqué n'avoir aucune information à partager, précisant que les Etats-Unis surveillaient la situation de près.

La Corée du Nord est l'un des pays les plus isolés et secrets au monde. La question de la santé de ses dirigeants est considérée comme relative à la sécurité nationale.

Reuters n'a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante des détails sur l'état de santé de Kim ou le lieu où il se trouvait.

La presse officielle à Pyongyang a communiqué pour la dernière fois sur les déplacements de Kim Jong-un le 11 avril. Elle n'a pas fait état de sa présence aux cérémonies organisées le 15 avril pour l'anniversaire de son grand-père Kim Il-sung, fondateur de la République populaire démocratique de Corée, ce qui a alimenté les spéculations.

Kim Jong-un, âgé de 36 ans, avait déjà disparu par le passé des compte-rendus de la presse officielle nord-coréenne. En 2014, le dirigeant avait disparu pendant plus d'un mois avant que la télévision officielle ne diffuse ensuite des images de lui marchant en boîtant.

Pékin est le principal allié de Pyongyang et sa planche de salut économique, alors que la Corée du Nord est visée par des sanctions de l'Onu pour ses programmes balistique et nucléaire. (Bureau de Pékin, Hyonhee Shin, Steve Holland, Mark Hosenball et David Brunnstrom; version française Jean Terzian)