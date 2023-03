La compagnie pétrolière publique mexicaine Pemex, lourdement endettée, cherchera à éviter les marchés financiers onéreux, même si elle doit faire face à des milliards de dettes arrivant à échéance cette année et l'année prochaine, a déclaré son directeur général à Reuters, affirmant que Pemex avait été "punie" par les agences de notation en dépit d'améliorations mesurables de ses chiffres opérationnels.

Sa dette financière s'élevant à près de 108 milliards de dollars à la fin de l'année dernière, Pemex doit rembourser quelque 8,2 milliards de dollars qui arrivent à échéance cette année et 9 milliards de dollars supplémentaires en 2024, sous forme d'obligations et de prêts bancaires à long terme.

Si l'on tient compte des autres dettes, telles que les lignes de crédit renouvelables et les intérêts, Pemex doit rembourser 24 milliards de dollars cette année, ce qui la place dans une position de refinancement délicate.

"Nous explorons toutes les options", a déclaré Octavio Romero, PDG de la société, lors d'un entretien accordé mardi après-midi à son bureau de Mexico, ajoutant qu'ils n'avaient pas exclu la possibilité de proposer aux créanciers potentiels des garanties adossées au pétrole brut.

Le patron de M. Romero, le président Andres Manuel Lopez Obrador, est depuis longtemps favorable à un renforcement du contrôle de l'État sur le secteur de l'énergie et s'est engagé à plusieurs reprises à "sauver" le géant pétrolier mexicain à tout prix.

Lorsqu'on lui a demandé si Pemex éviterait de revenir sur les marchés de la dette après une émission d'obligations particulièrement coûteuse en janvier, il a répondu : "Oui, oui, nous allons revenir sur les marchés de la dette : "Oui, oui, nous allons essayer de trouver le meilleur mécanisme, le moins cher.

M. Romero a déclaré qu'il espérait que Pemex n'aurait pas à demander davantage d'aide aux caisses de l'État, mais qu'il n'excluait pas cette possibilité.

"C'est le grand avantage de deux entités gouvernementales très importantes qui travaillent main dans la main", a-t-il déclaré, faisant référence au ministère des finances et à Pemex, la plus grande entreprise du Mexique et la plus grande contributrice aux recettes de l'État.

M. Romero a répliqué aux agences de notation qui ont "puni" Pemex en déclarant que ses obligations étaient de qualité spéculative, ce qui a rendu ses emprunts plus coûteux. Il a déclaré que les agences ignoraient les progrès réalisés par la direction actuelle en matière d'augmentation de la production, de réduction de la dette et de maintien de la stabilité des réserves.

En 2020, Fitch Ratings et Moody's Investors Service ont été les deux premières grandes agences de notation à retirer à Pemex son statut d'entreprise de qualité, cette dernière l'ayant encore plus enfoncé dans la catégorie spéculative l'année dernière.

Moody's, Standard & Poor's et Fitch Ratings se sont toutes trois refusées à tout commentaire immédiat.

Bien que Pemex ait réduit une partie de sa dette sous sa nouvelle direction dans un contexte de prix élevés du pétrole, elle a réalisé un maigre bénéfice d'environ 1,2 milliard de dollars l'année dernière, malgré le boom pétrolier qui a fait grimper ses revenus de 60 % à 123 milliards de dollars. Une grande partie de ce bénéfice a été absorbée par des coûts élevés, notamment l'achat de produits pétroliers destinés à la revente, les coûts financiers, les impôts et les taxes.

DES AMBITIONS PÉTROLIÈRES REVUES À LA BAISSE

Après des années de pertes souvent massives, le récent redressement de la rentabilité de Pemex est intervenu alors que les grandes compagnies pétrolières privées, telles que l'américaine Chevron Corp et la française TotalEnergies, enregistraient des gains records.

Fin janvier, Pemex a émis sur le marché des obligations à 10 ans d'une valeur de 2 milliards de dollars à un taux d'intérêt de 10,375 % afin de refinancer une partie de sa dette.

Ce faisant, elle a évité de recourir à nouveau à la bouée de sauvetage du gouvernement, qui lui a fourni quelque 45 milliards de dollars sous forme d'injections de capitaux et d'avantages fiscaux au cours des quatre dernières années.

Pemex prévoit désormais de porter sa production de brut et de condensats à 2 millions de barils par jour (bpj) d'ici le début de 2024, contre 1,69 million de bpj en 2022.

Cet objectif de production réduit considérablement les ambitions pétrolières initiales de M. Lopez Obrador, qui avait promis fin 2018, au début de son mandat, d'augmenter la production de Pemex à 2,6 millions de bpj.

Romero, un confident de longue date de Lopez Obrador qui n'avait aucune expérience de l'industrie pétrolière avant de prendre la tête de Pemex, a déclaré que l'objectif sera atteint avec les 37 champs pétroliers développés depuis 2019.

Ces projets ont apporté quelque 507 000 bpj tout en compensant en partie le déclin naturel des plus grands champs vieillissants de l'entreprise.

"L'augmentation que nous avons déjà connue (...) est due au fait que nous avons déjà achevé une grande partie de l'infrastructure", a-t-il déclaré.

Le chef de Pemex a également déclaré qu'il prévoyait que l'entreprise réalise des bénéfices cette année, en s'attendant à ce que le prix moyen du brut mexicain atteigne au moins 70 dollars le baril.

Pomper davantage, a-t-il dit, "nous permettra de répondre confortablement à la demande de pétrole brut et de carburants de notre pays".