Exclusif - Pemex risque des amendes plutôt que de réparer les violations -sources

La décision de Pemex d'opter pour des amendes au lieu de réparations représente un coup dur dans la lutte que mène le régulateur pétrolier pour maîtriser la société, un mastodonte énergétique étroitement lié au gouvernement.

Au cours de l'année écoulée, le régulateur a infligé quatre amendes à Pemex pour ne pas avoir respecté ses propres plans de développement pour deux champs importants - Ixachi à Veracruz et Quesqui à Tabasco - ce qui a entraîné la combustion d'énormes quantités de gaz naturel.

En plus de constituer un gaspillage de ressources, le brûlage à la torche libère des gaz à effet de serre qui contribuent au changement climatique.

Les deux amendes les plus récentes pourraient atteindre chacune 120 millions de pesos mexicains (6,2 millions de dollars), a déclaré une troisième source au sein du régulateur ayant une connaissance directe du dossier.

Bien que relativement faible, il s'agirait de l'amende unique la plus élevée jamais infligée par le régulateur, connu localement sous le nom de Comision Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Ni le montant des deux nouvelles amendes ni les discussions internes à leur sujet n'ont été rapportés précédemment.

Contrairement à d'autres pays, les amendes au Mexique ne sont pas rendues publiques avant la fin de la procédure judiciaire.

Pemex n'a pas répondu aux demandes répétées de commentaires cette semaine, tandis que le régulateur a refusé de commenter.

Un haut responsable de Pemex a déclaré à Reuters que les amendes pour violations en valaient la peine car elles étaient "faibles" et que la société devait accélérer sa production pour atteindre les objectifs de production ambitieux du président Andres Manuel Lopez Obrador.

En octobre, Pemex a déclaré aux investisseurs qu'elle avait réussi à réduire le délai entre la découverte d'un champ et la production de huit ans à un an.

Pemex a déjà été condamné à une amende de plus de 42 millions de pesos (2 millions de dollars) pour avoir enfreint ses propres plans de développement pour Ixachi, a rapporté Reuters en août. Reuters n'a pas été en mesure de déterminer les détails de la première amende pour Quesqui.

Les amendes sont minimes pour une entreprise qui a enregistré des revenus de plus de 87 milliards de dollars entre janvier et septembre, soutenus par les prix élevés du pétrole.

L'autre source a déclaré avoir vu des cadres supérieurs de Pemex convenir, lors de quatre réunions qui ont eu lieu depuis le début de l'année, que la société préférerait payer les amendes plutôt que d'apporter des changements.

Le bureau de Lopez Obrador a refusé de commenter les amendes. En 2019, lors d'une visite à Ixachi, le président a parlé de l'urgence de stimuler la production de pétrole.

"Si nous n'étions pas intervenus à temps, la chute de la production pétrolière nous aurait mis dans une situation de grand risque : elle conduirait - éventuellement - à une grave crise économique et financière", a-t-il déclaré.

Pemex fait appel des quatre amendes, selon deux sources au sein de l'autorité de régulation. Reuters n'a pas pu déterminer combien de temps il faudrait pour résoudre les violations ni combien cela coûterait.

Depuis février, ni Pemex ni le ministère de l'énergie n'ont répondu aux demandes répétées de commentaires sur le torchage excessif.

La volonté de la société de s'exposer à des amendes plutôt que de résoudre ses problèmes de torchage souligne les problèmes structurels liés à la réglementation de Pemex, qui doit faire face à une pression croissante de la part de ses propres investisseurs de plus en plus soucieux de l'environnement pour assainir ses opérations.

La loi mexicaine stipule que le régulateur pétrolier ne peut imposer des amendes que pour les infractions aux plans de développement et non pour les dommages environnementaux.

Un régulateur environnemental distinct, dont le chef et les principaux membres sont nommés par le président, est chargé de contrôler les dommages environnementaux mais n'a historiquement pas pris de mesures contre Pemex pour le torchage. L'agence environnementale ASEA n'a pas répondu à une demande de commentaire.

PAROLES CONTRE ACTIONS

L'approche de Pemex est en contradiction avec la rhétorique des dirigeants mexicains, qui rencontrent leurs homologues mondiaux au sommet COP27 de l'ONU cette semaine pour discuter de la manière dont les compagnies pétrolières et gazières doivent accélérer la transition vers une économie à faible émission de carbone.

Récemment, Pemex a déclaré qu'elle collaborerait avec l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de respecter des engagements internationaux ambitieux.

La compagnie pétrolière la plus endettée du monde, dont les bénéfices ont été pendant des années pillés pour financer les dépenses du gouvernement, s'efforce d'inverser une décennie de baisse de la production pétrolière.

Au Mexique, les amendes sont décidées en fonction de divers facteurs, notamment s'il s'agit d'une première infraction ou d'une récidive, et des dommages causés.

Les amendes sont faibles pour éviter d'épuiser les fonds de Pemex qui pourraient être utilisés pour résoudre les problèmes sous-jacents, selon les sources du régulateur.

Le gaz est souvent brûlé lorsqu'il remonte à la surface en tant que sous-produit de l'exploration et de la production pétrolières ; mais dans les cas d'Ixachi et de Quesqui, le gaz n'est pas un sous-produit mais plutôt l'une des deux ressources clés, l'autre étant le condensat de plus grande valeur.

(1 $ = 19,3812 pesos mexicains)