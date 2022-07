Exclusif - Pemex s'attend à un bénéfice annuel rare - PDG

S'il est atteint, ce sera le premier bénéfice annuel de Pemex depuis plus de dix ans. Une facture fiscale historiquement élevée et des pertes massives de son unité de raffinage l'ont maintenue dans le rouge pendant des années.

Plus tôt dans la journée de jeudi, le géant pétrolier mexicain a annoncé un bénéfice de 6,5 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, grâce à la flambée des prix qui a soulevé les compagnies pétrolières du monde entier et à une réduction significative de sa facture fiscale.

Pour le premier semestre, les bénéfices du producteur public ont totalisé quelque 12,7 milliards de dollars, contre des pertes de 23 milliards de dollars au cours de la même période l'année dernière.

"Notre grande décision à Pemex a été d'investir et de continuer à investir dans une situation aussi laide et défavorable", a déclaré M. Romero lors d'une interview accordée plus tard dans la journée de jeudi, faisant référence aux années précédentes où les prix du pétrole étaient beaucoup plus bas.

Les prix du pétrole brut mexicain ont atteint une moyenne de plus de 105 dollars le baril au deuxième trimestre.

Romero, un proche confident du président Andres Manuel Lopez Obrador, a minimisé la nécessité d'un nouveau refinancement de la dette de Pemex, arguant que les flux de revenus sains devraient pouvoir couvrir les 2,9 milliards de dollars de paiements réguliers de la dette dus cette année.

"Je parie contre", a-t-il dit à propos de la nécessité de nouvelles opérations de gestion de la dette, tout en laissant ouverte la possibilité si les circonstances changeaient.

Pemex, l'une des compagnies pétrolières les plus endettées au monde, a fait état d'une dette financière totale de 108,1 milliards de dollars dans un document déposé à la bourse du Mexique jeudi. La société a également indiqué qu'elle devait 13,7 milliards de dollars supplémentaires à des prestataires de services.

Lors d'une conférence téléphonique avec les analystes après la publication des bénéfices, Romero a interpellé la principale agence de notation Moody's, lui suggérant de revoir son évaluation pessimiste de la dette de Pemex, qu'elle qualifie de catégorie spéculative en raison des problèmes financiers sous-jacents de la société et de sa lourde dette.

Le chef de Pemex a ajouté qu'il s'attendait à ce que la production de pétrole de la société passe à environ 1,9 million de barils par jour (bpj) d'ici la fin de l'année, contre 1,7 million de bpj actuellement, grâce à la production imminente d'environ 40 nouveaux champs prioritaires.

"Nous avons de nombreux puits qui sont sur le point d'être mis en ligne, et de nombreux puits qui seront forés à court terme."