Exclusif - Plus de 80% des entreprises japonaises soutiennent le redémarrage du nucléaire et la reprise du tourisme

Les résultats de l'enquête mensuelle Reuters Corporate Survey sont parmi les signes les plus forts à ce jour de l'approbation par Japan Inc d'un retour à l'énergie nucléaire, alors que la hausse des prix mondiaux de l'énergie et la dégringolade du yen font grimper les coûts des intrants pour les fabricants et pressent les ménages.

L'énergie nucléaire reste une question sensible au Japon après qu'un tremblement de terre et un tsunami dévastateurs en 2011 aient paralysé la centrale de Fukushima Daiichi et provoqué le pire accident nucléaire au monde depuis Tchernobyl. Mais la hausse des prix de l'énergie due à la crise ukrainienne semble faire basculer l'opinion publique sur la question.

"Tant que nous n'aurons pas de nouvelles sources d'énergie, comme l'hydrogène, l'activité économique ne progressera pas sans le redémarrage des réacteurs nucléaires", écrit un responsable d'une entreprise de papier et de pâte à papier.

Le Japon a mis en veilleuse la majeure partie de ses réacteurs nucléaires - plus de 40 - à la suite de la catastrophe de Fukushima, ce qui lui laisse environ 10 réacteurs opérationnels aujourd'hui.

Dans l'ensemble, 85 % des entreprises sont favorables au redémarrage des réacteurs nucléaires si les exigences de sécurité sont respectées, selon le sondage réalisé du 1er au 10 juin par Nikkei Research pour Reuters auprès de 500 grandes et moyennes entreprises non financières. Environ 240 entreprises ont répondu.

Leurs commentaires montrent que les préoccupations économiques jouent un rôle prépondérant dans la prise en compte de l'énergie nucléaire.

"Les pénuries d'énergie structurelles ont un impact important sur l'économie, ce qui rend le redémarrage de l'énergie nucléaire essentiel", a écrit le directeur d'un grossiste.

Les résultats sont comparables à ceux de l'enquête d'avril, dans laquelle près de 60 % des entreprises ont déclaré que le gouvernement devrait agir "rapidement" pour redémarrer les réacteurs. La dernière enquête n'a toutefois pas posé de question sur le moment du redémarrage, de sorte qu'une comparaison directe est difficile.

Un sondage d'opinion réalisé par le journal Nikkei en mars a montré que 53 % des électeurs pensaient que le gouvernement devait redémarrer les réacteurs.

BIENVENUE

De même, l'enquête a montré que 89 % des entreprises accueillent favorablement la décision du gouvernement d'autoriser à nouveau un tourisme étranger limité. De nombreuses entreprises s'attendaient à ce que cette mesure contribue à la reprise après la pandémie - bien qu'elles aient suggéré qu'elles ne souhaitaient pas que les limites aux frontières soient complètement assouplies avant 2023.

Depuis le 10 juin, le gouvernement a autorisé l'entrée d'un nombre limité de touristes étrangers dans le cadre de voyages à forfait. Il s'agit d'une première phase, après deux ans de restrictions liées au COVID-19.

Les décideurs politiques ont été confrontés à la tâche difficile d'essayer de trouver un équilibre entre les avantages économiques du tourisme et les craintes que les voyageurs ne déclenchent une résurgence du COVID.

Un cadre de l'industrie a déclaré que les gouvernements locaux restaient inquiets que les touristes étrangers puissent propager le virus, ce qui rendrait difficile l'ouverture totale du pays.

Environ un quart des entreprises ont déclaré que le gouvernement devrait ramener le nombre de visiteurs étrangers au niveau pré-pandémique cette année, tandis que 58 % ont déclaré qu'il devrait attendre 2023 avant de le faire.

"Vous ne pouvez pas exclure la possibilité (d'une réouverture) de déclencher une résurgence des infections", a écrit dans l'enquête un responsable d'une entreprise de céramique sous couvert d'anonymat. "Cependant, les vaccins empêchent les infections de s'aggraver. Même en considérant le risque, les avantages découlant de la demande entrante l'emportent sur les inconvénients."

Avant l'épidémie de COVID-19, le tourisme était un rare point lumineux pour le Japon, avec un record d'environ 32 millions de touristes étrangers ayant dépensé 4,81 trillions de yens (35,80 milliards de dollars) en 2019. Le gouvernement vise à faire venir 60 millions de touristes par an d'ici 2030.

Le Japon a imposé des contrôles frontaliers parmi les plus stricts au monde pendant la pandémie, interdisant l'entrée de presque tous les non-résidents et faisant plonger la demande touristique.

Sept entreprises sur dix interrogées dans le cadre de l'enquête s'attendaient à ce que, suite à l'assouplissement des mesures frontalières, le tourisme entrant contribue "quelque peu" à stimuler la croissance économique au cours de cette année fiscale, tandis que 18% le voyaient contribuer "grandement" à la croissance.

(1 $ = 134,3700 yens)