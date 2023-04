Le président de la Banque mondiale, David Malpass, a déclaré jeudi que les progrès réalisés en matière de dette souveraine seraient mesurés à l'aune des accords de restructuration conclus pour le Ghana, l'Éthiopie et la Zambie. Il a également indiqué qu'il n'y avait toujours pas d'accord sur son appel de longue date en faveur d'une suspension des paiements au titre du service de la dette pour les pays en quête d'aide.

S'exprimant au lendemain de la première réunion d'une nouvelle table ronde sur la dette souveraine, M. Malpass a déclaré à Reuters que plusieurs autres questions devaient encore être résolues, notamment l'insistance de la Chine pour que les banques multilatérales de développement acceptent également les pertes dans le cadre des accords de restructuration de la dette.

"Nous avançons sur la question de la dette", a-t-il déclaré. "Les progrès en matière de restructuration de la dette seront mesurés par les pays qui parviennent à une restructuration. Il s'agit d'un mécanisme au cas par cas.

Il a ajouté que l'objectif était désormais de s'assurer que le Ghana, l'Éthiopie et la Zambie, les trois pays qui cherchent à obtenir un allègement de leur dette dans le cadre commun du Groupe des 20, progressent dans leurs processus d'endettement respectifs.

Les créanciers mondiaux, les pays débiteurs, les institutions financières internationales et les créanciers privés ont convenu, lors de la table ronde de mercredi, de prendre des mesures pour relancer et rationaliser les efforts de restructuration de la dette, longtemps bloqués, notamment en améliorant le partage des données.

Une déclaration commune de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de l'Inde, présidente en exercice du groupe des 20 principales économies (G20), ne mentionne aucun engagement spécifique de la part de la Chine, premier créancier bilatéral au monde, en vue d'accélérer le processus de restructuration.

Selon Reuters, Pékin était sur le point de baisser sa demande de participation des banques multilatérales de développement aux pertes liées à la restructuration de la dette, en partie en échange d'un accès plus rapide du FMI et de la Banque mondiale à leurs analyses de viabilité de la dette pour les pays bénéficiant d'un traitement de la dette.

Toutefois, la déclaration ne reprend que la partie de ce marché qui concerne les institutions, à savoir le partage plus rapide d'informations et la quantification par les banques multilatérales de développement (BMD) des "flux positifs nets" de financement concessionnel dans les cas de restructuration.

Ceyla Pazarbasioglu, responsable de la stratégie du FMI, a déclaré que la Chine et d'autres participants avaient reconnu qu'il existait différentes façons de contribuer à une restructuration et que "la meilleure façon pour les BMD de contribuer (...) est de fournir de nouveaux financements aux pays, autant que possible sous forme de dons".

M. Malpass a indiqué que des désaccords subsistaient en Chine sur cette question, le président Xi Jinping et d'autres ayant minimisé la demande antérieure, tandis que d'autres, qui représentent des créanciers individuels, la considèrent toujours comme un obstacle.

La question du traitement comparable des différents créanciers fera l'objet d'un travail plus approfondi lors d'un atelier qui se tiendra en mai, a-t-il déclaré. Aucune date précise n'a été fixée pour cette réunion.

La Chine a également fait part de ses préoccupations quant à la manière de traiter la restructuration de la dette intérieure et le traitement des prêts-projets et des projets à revenus dédiés, a-t-il ajouté.

Les créanciers du secteur privé qui ont également participé à la réunion de mercredi ont indiqué qu'ils souhaitaient participer à des opérations de restructuration de la dette dans le cadre de leur responsabilité fiduciaire, a déclaré M. Malpass, qualifiant cette évolution de positive.