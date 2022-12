Exclusif-Pour protéger Pemex, le ministère mexicain de l'énergie a tenté de bloquer des règles plus strictes en matière de torchage : documents

Les documents, reçus par le biais d'une demande de liberté d'information déposée par Reuters, montrent un effort concerté du ministère de l'énergie pour empêcher le journal officiel du Mexique de publier des règles plus strictes rédigées par le régulateur indépendant de l'énergie.

Le ministère a déclaré qu'elles auraient un "impact sérieux" sur les opérations de Pemex et causeraient des "pertes irréparables".

La publication au journal officiel est une étape juridique nécessaire pour que de telles règles et lois entrent en vigueur.

Les modifications apportées aux règles existantes sur le torchage et les autres déchets ont effectivement pris force de loi en juin - un délai inhabituellement long - après que le ministère de l'énergie et le régulateur soient parvenus à un accord.

Néanmoins, la tentative du ministère de l'énergie de les bloquer met en évidence la lutte du régulateur pour maîtriser Pemex, la plus grande entreprise du Mexique et celle qui entretient des liens étroits avec le gouvernement.

Ni le ministère de l'énergie ni Pemex n'ont répondu aux demandes de commentaires supplémentaires au-delà de ce qui a été publié dans les documents. Le ministère de l'Intérieur, qui supervise la gazette mais n'a aucun rôle dans les réglementations énergétiques, n'a pas non plus fait de commentaire supplémentaire.

Reuters a précédemment documenté la manière dont le Mexique a, à plusieurs reprises, bafoué ses propres engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment par le biais du brûlage à la torche des champs pétrolifères, et comment Pemex est revenu sur son propre engagement en la matière.

Reuters a reçu neuf documents internes liés à la demande du ministère de l'énergie, dont les procès-verbaux de deux réunions, ainsi que six lettres et un e-mail envoyés entre les ministères de l'énergie et de l'intérieur et le régulateur.

Les documents reçus par Reuters sont datés entre le 17 février et le 17 juin.

Les règles, qui ont été publiées le 23 juin, sept mois après avoir été soumises par le régulateur, visent à restreindre la manière dont les entreprises gèrent et comptabilisent le gaz qui remonte à la surface comme sous-produit de l'exploration et de la production pétrolières.

En effet, elles rendent le torchage excessif plus difficile à justifier et renforcent la surveillance de l'organisme de réglementation.

La première lettre, datée du 17 février et envoyée par le haut fonctionnaire du ministère de l'énergie, Jorge Arevalo, "demande, sur la base d'instructions venant de plus haut" que la gazette "n'aille pas de l'avant avec la promulgation des règles modifiées".

Il a déclaré que les modifications "pourraient générer des pertes irréparables pour la société de production d'État" en rendant son infrastructure "peu viable."

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer de qui venait l'instruction "en haut lieu". Arevalo n'a pas répondu à une demande de commentaire envoyée sur LinkedIn.

La lettre d'Arevalo poursuit en disant qu'il est d'une "importance stratégique pour l'administration actuelle, le sauvetage de Petroleos Mexicanos afin qu'elle puisse à nouveau être un levier de développement national."

Deux experts juridiques qui ont examiné les documents pour Reuters ont déclaré que le ministère de l'énergie avait outrepassé sa demande. La loi mexicaine stipule que le régulateur dispose d'une autonomie technique pour établir de telles règles.

"Aucune entité n'a le pouvoir d'empêcher ou de retarder une publication dans le Diaro Oficial de la Federacion (le journal officiel)", a déclaré Santiago Arroyo, l'un des juristes spécialisés dans l'énergie qui a étudié les réponses. "C'est un abus de pouvoir".

Le président Andres Manuel Lopez Obrador a promis de relancer la fortune de Pemex, comme Petroleos Mexicanos est connu, et d'inverser des années de déclin de la production de la compagnie pétrolière la plus endettée du monde.

Dans le même temps, il a tenté d'apaiser les inquiétudes croissantes des États-Unis concernant le torchage et s'est engagé, lors de la récente conférence sur le climat COP27, à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Sous l'administration de Lopez Obrador, le torchage au Mexique a atteint les niveaux les plus élevés depuis le début des enregistrements actuels. Le bureau du président n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Deux des lettres et l'e-mail ont été envoyés par Arevalo, avec la ministre mexicaine de l'énergie Rocio Nahle en copie. Son bureau n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le régulateur, connu sous le nom de Comision Nacional de Hidrocarburos (CNH), a d'abord soumis les changements à la gazette le 19 novembre 2021, en disant qu'ils mettraient les règles mexicaines sur les déchets gazeux en conformité avec les meilleures pratiques de l'industrie.

Le régulateur a refusé une demande de commentaire supplémentaire.

Ces dernières années, l'autorité de régulation s'est heurtée à Lopez Obrador, qui a cherché à renforcer le rôle préférentiel de Pemex sur le marché énergétique du pays.

Le régulateur, qui est censé être politiquement indépendant, évalue et approuve les plans d'exploration et de production de toutes les entreprises, y compris Pemex, et est légalement tenu de réguler le marché sans faire de favoritisme.

Les changements ont entraîné une évaluation et une supervision plus strictes des plans de développement des champs, y compris la manière dont le gaz est géré et comptabilisé lorsqu'il arrive à la surface.

La loi mexicaine stipule qu'en général, lorsque de telles règles sont élaborées, leur publication dans le journal officiel, qui relève du ministère de l'Intérieur, doit intervenir au plus tard 15 jours après leur réception.

Dans une lettre datée du 2 mars, un fonctionnaire du ministère de l'intérieur, Alejandro Lopez, a répondu au ministère de l'énergie et au régulateur que la gazette "a reçu des instructions contradictoires" de leur part concernant la publication des changements.

M. Lopez a exhorté les deux parties à régler si et quand la publication devait avoir lieu, une demande qu'il a réitérée dans une autre lettre, datée du 18 avril. Le ministère de l'Intérieur a refusé de donner tout autre commentaire sur le retard de publication.

Une source au sein de l'autorité de régulation a déclaré à Reuters que le ministère de l'énergie avait fait "pression" sur le ministère de l'intérieur pour qu'il ne publie pas les changements dans le journal officiel - et avait réussi à bloquer les règles pendant plusieurs mois.