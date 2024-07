Les Américains craignent que leur pays ne devienne incontrôlable à la suite d'une tentative d'assassinat de Donald Trump, et s'inquiètent de plus en plus du fait que l'élection du 5 novembre pourrait déclencher davantage de violence politique, selon un sondage Reuters/Ipsos qui s'est achevé mardi.

Selon ce sondage de deux jours, le candidat républicain à la présidence, M. Trump, a pris une avance marginale sur le président démocrate des États-Unis, M. Joe Biden, parmi les électeurs inscrits (43 % contre 41 %), un avantage qui se situe dans la marge d'erreur de 3 points de pourcentage du sondage, ce qui suggère que la tentative d'assassinat de M. Trump n'a pas déclenché de changement majeur dans le sentiment des électeurs.

Cependant, 80 % des électeurs - dont une proportion similaire de démocrates et de républicains - ont déclaré être d'accord avec l'affirmation selon laquelle "le pays est en train d'échapper à tout contrôle". Le sondage, réalisé en ligne, a été effectué auprès de 1 202 adultes américains, dont 992 électeurs inscrits.

Samedi, M. Trump a évité de justesse la mort lorsqu'une balle tirée par un assassin potentiel lui a frôlé l'oreille alors qu'il prenait la parole lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie. Le sang a ruisselé sur son visage et il a brandi son poing en l'air, en prononçant les mots "Fight ! Combattez ! Combattez !", alors qu'il était précipité hors de la scène. Un participant au rassemblement a été tué et deux autres grièvement blessés.

La fusillade a rappelé des périodes politiques turbulentes telles que les années 1960, lorsque le président démocrate John F. Kennedy a été assassiné en 1963, suivi de l'assassinat du candidat démocrate à l'élection présidentielle Robert F. Kennedy en 1968.

Quelque 84 % des électeurs interrogés ont déclaré craindre que des extrémistes ne commettent des actes de violence après l'élection, ce qui représente une augmentation par rapport aux résultats d'un sondage Reuters/Ipsos réalisé en mai, qui indiquait que 74 % des électeurs avaient cette crainte.

Les craintes de violence politique sont devenues plus importantes aux États-Unis après que des milliers de partisans de Trump ont attaqué le Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021, dans le but de renverser la défaite électorale de Trump face à Biden. Quatre personnes sont mortes le jour de l'attaque, et un agent de la police du Capitole qui a lutté contre les émeutiers est mort le lendemain.

Si les Américains ont déclaré craindre la violence, peu d'entre eux l'ont approuvée. Seuls 5 % des personnes interrogées ont déclaré qu'il était acceptable qu'un membre de leur parti politique commette des actes de violence pour atteindre un objectif politique, contre 12 % dans un sondage Reuters/Ipsos de juin 2023.

La tentative d'assassinat de M. Trump a fait la une des médias et a alimenté la discussion de certains de ses partisans chrétiens conservateurs, qui estiment qu'il est protégé par Dieu.

Dans le sondage Reuters/Ipsos, 65 % des républicains inscrits ont déclaré que M. Trump était "favorisé par la providence divine ou la volonté de Dieu". Onze pour cent des démocrates sont du même avis.

Les États-Unis se distinguent des autres pays riches par leur attachement à la religion, les chrétiens évangéliques s'étant largement alignés sur le Parti républicain au cours des dernières décennies. Quelque 77 % des Américains interrogés en 2022 ont déclaré croire en Dieu, contre 56 % des Canadiens et 39 % des Britanniques, selon un sondage de l'association Gallup International.