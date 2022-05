Exclusif : Quatre pays de l'UE demandent l'utilisation des actifs russes pour reconstruire l'Ukraine

Le 3 mai, l'Ukraine a estimé à environ 600 milliards de dollars le montant nécessaire pour reconstruire le pays après les destructions causées par la Russie. Mais avec la guerre qui bat son plein, cette somme est susceptible d'avoir fortement augmenté, selon la lettre.

"Une partie substantielle des coûts de reconstruction de l'Ukraine, y compris l'indemnisation des victimes de l'agression militaire russe, doit être couverte par la Russie", indique la lettre, qui doit être présentée aux ministres des finances de l'UE mardi.

La lettre, vue par Reuters, appelle également le bloc des 27 nations à commencer à préparer de nouvelles sanctions contre Moscou.

"En fin de compte, si la Russie ne met pas fin à l'agression militaire contre l'Ukraine, il ne devrait subsister aucun lien économique entre l'UE et la Russie - en veillant à ce qu'aucune de nos ressources financières, aucun de nos produits ou services ne contribue à la machine de guerre de la Russie", précise-t-elle.

Les quatre pays ont noté que l'UE et les pays de même sensibilité ont déjà gelé les avoirs appartenant à des personnes et des entités russes et quelque 300 milliards de dollars de réserves de banques centrales.

"Nous devons maintenant identifier les moyens légaux de maximiser l'utilisation de ces ressources comme source de financement - tant pour les coûts des efforts continus de l'Ukraine pour résister à l'agression russe, que pour la reconstruction du pays après la guerre", ont-ils déclaré.

"La confiscation des actifs de l'État, tels que les réserves de la banque centrale ou les biens des entreprises d'État, a un lien et un effet directs à cet égard."

La Commission européenne a déclaré mercredi dernier qu'elle pourrait vérifier s'il était possible de saisir les actifs russes gelés pour financer l'Ukraine en vertu des lois nationales et européennes, mais elle n'a pas mentionné les réserves de la banque centrale. Divers responsables de l'UE ont averti que la confiscation des avoirs est juridiquement délicate car il n'existe pas de lois européennes appropriées pour cela.

"Dans les cas où les moyens légaux de confisquer les actifs ne seront pas identifiés, ils devraient être utilisés comme levier et libérés uniquement lorsque la Russie aura indemnisé l'Ukraine pour tous les dommages subis", ont déclaré les quatre pays.

La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opération spéciale" qui, selon elle, ne vise pas à occuper un territoire mais à détruire les capacités militaires de son voisin du sud et à capturer ce qu'elle considère comme de dangereux nationalistes.