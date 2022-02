Exclusif-Sartorius fait une offre de 11 milliards de dollars pour Maravai, le fournisseur de réactifs pour vaccins de COVID -sources

Maravai a rejeté au début du mois l'offre au comptant de 42 dollars par action proposée par la société Sartorius, basée à Goettingen, en Allemagne, car elle était inadéquate, selon les sources. Il n'est pas certain que Sartorius revienne avec une nouvelle offre ou que Maravai suscite l'intérêt d'autres fournisseurs d'équipements et de fournitures de laboratoire.

Les sources ont requis l'anonymat car l'affaire est confidentielle. Une porte-parole de Sartorius s'est refusée à tout commentaire, tandis que les représentants de Maravai n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Maravai fabrique des réactifs utilisés dans la production de vaccins à ARNm, dont celui développé par Pfizer Inc et BioNTech SE contre le COVID-19.

Ses actions ont grimpé en flèche après son introduction en bourse aux États-Unis en 2020, offrant une sortie lucrative à la société de capital-investissement GTCR, qui avait investi dans l'entreprise en 2016. GTCR reste le principal actionnaire de Maravai avec une participation minoritaire et a des représentants au conseil d'administration de l'entreprise, selon les données de Refinitiv.

Un porte-parole de GTCR n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les actions de Maravai ont chuté de 40 % par rapport à leur sommet d'août 2021, les investisseurs se demandant si la pandémie de COVID-19 qui s'atténue va peser sur les activités de la société. Maravai a déclaré mercredi qu'elle continuait de constater une forte demande pour ses réactifs et prévoyait une croissance des revenus de 15 à 20 % en 2022.

Sartorius fournit des équipements et des fournitures aux laboratoires effectuant des recherches et des contrôles de qualité dans les entreprises pharmaceutiques et les instituts de recherche, et fabrique également des produits utilisés dans la production de médicaments et de vaccins. Sa valeur marchande s'élève à 27,6 milliards d'euros (31 milliards de dollars).