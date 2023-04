Une nouvelle hausse des taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage peut permettre à la Réserve fédérale de mettre fin à son cycle de resserrement tout en ayant la certitude que l'inflation reviendra progressivement à l'objectif de 2 % de la banque centrale américaine, a déclaré le président de la Fed d'Atlanta, M. Raphael Bostic.

Les données récentes sur l'inflation, y compris les rapports de cette semaine sur le ralentissement de la hausse des prix à la consommation et la baisse de la hausse des prix à la production, "sont compatibles avec le fait que nous agissions une fois de plus", a déclaré Bostic lors d'une interview accordée à Reuters jeudi. "Nous avons beaucoup d'éléments qui suggèrent que nous sommes sur la voie des 2 %.

Pour l'instant, la Fed devrait augmenter ses taux d'un quart de point de pourcentage lors de sa réunion des 2 et 3 mai, portant son taux d'intérêt au jour le jour de référence dans la fourchette de 5,00 % à 5,25 %, un niveau qui n'a pas été atteint depuis l'automne 2007, juste avant le début de la récession.

En mars, lorsque les responsables de la Fed ont récemment mis à jour leurs projections, dix décideurs politiques étaient d'accord avec M. Bostic pour dire qu'une nouvelle augmentation serait probablement la dernière, un autre était prêt à y renoncer et à faire une pause maintenant, et sept autres considéraient qu'un taux encore plus élevé était nécessaire pour freiner l'inflation.

Dans la situation actuelle, M. Bostic a déclaré qu'il pensait que les augmentations agressives de taux de l'année dernière, qui ont poussé le taux directeur à partir d'un niveau proche de zéro, commençaient seulement maintenant à "mordre" sur l'économie. C'est une bonne raison de faire une pause après une nouvelle hausse des taux, a-t-il dit, afin d'étudier l'évolution de l'économie et de l'inflation et d'essayer de limiter les dégâts sur la croissance et l'emploi.

"Il y a encore beaucoup à faire. Je pense que la prochaine étape consistera à déterminer combien il faudra encore faire", a déclaré M. Bostic, notant que l'inflation restait deux à trois fois supérieure à l'objectif de la Fed, selon la mesure utilisée.

Mais "je pense que le but de 'frapper la cible et tenir' est 'frapper la cible et tenir', à moins que vous ne voyiez une tendance qui est indubitable, qui va dans une direction qui vous met mal à l'aise", a-t-il dit, faisant référence aux plans de la Fed pour atteindre un niveau suffisamment serré de taux d'intérêt et les laisser inchangés pour une période potentiellement prolongée pendant que l'inflation diminue.

IL A FALLU RÉDUIRE LA VOILURE

Le directeur de la Fed d'Atlanta a expliqué en détail comment les récentes turbulences sur les marchés bancaires ont bouleversé son point de vue sur la politique monétaire.

Dans un premier temps, l'inflation élevée l'a rendu ouvert à une augmentation d'un demi-point de pourcentage lors de la réunion de la Fed des 21 et 22 mars. Mais à l'approche de la réunion, qui s'est achevée par une hausse des taux de 25 points de base, il envisageait de renoncer à toute augmentation des taux, un sentiment partagé par plusieurs de ses collègues, selon les minutes de la réunion publiées récemment.

Entre la faillite de la Silicon Valley Bank le 10 mars, l'effondrement de la Signature Bank peu après et la fusion forcée du Crédit suisse à la veille de la réunion de la Fed, "j'ai en quelque sorte dû rétrograder un peu et dire : 'Je dois faire une pause parce que nous sommes au milieu de ce chaos'", a déclaré M. Bostic.

Pourtant, à l'instar de nombre de ses collègues, M. Bostic s'est dit convaincu lors de la réunion, et plus encore depuis, que les tensions récentes dans les banques n'entraîneront pas de coup dur pour le crédit ni un ralentissement économique plus important que prévu.

En effet, M. Bostic a expliqué pourquoi il pense toujours que la bataille de l'inflation peut être gagnée sans récession ni même une augmentation importante du taux de chômage.

Cette perspective est de moins en moins envisagée par les investisseurs qui prévoient des baisses de taux de la Fed, par le personnel de la banque centrale américaine qui prévoit une récession d'ici la fin de l'année, et par les collègues de M. Bostic qui voient le taux de chômage augmenter d'un point de pourcentage pour atteindre 4,5 % d'ici la fin de l'année.

En revanche, M. Bostic pense que le taux de chômage n'aura pas besoin de dépasser les 4 % et que l'économie pourra continuer à croître, même lentement, à un rythme annuel d'environ 1 %.

La logique ?

"C'est la pandémie", a-t-il déclaré, attribuant la demande continue des consommateurs, et la forte embauche qui en découle, au résultat des distorsions de l'économie dues aux milliers de milliards de dollars d'aide gouvernementale déployés pendant la crise sanitaire du COVID-19.

Ces distorsions devraient s'atténuer en temps utile sans pour autant, selon lui, détruire complètement l'élan de l'économie ou nécessiter une "marge de manœuvre" massive au niveau de la main-d'œuvre pour que l'inflation diminue.

Les particuliers et les entreprises "se trouvent dans une situation financière anormale, et anormale d'une manière qui conduirait à une consommation excessive", a déclaré M. Bostic. "Cette anomalie ne s'est pas répercutée sur l'économie.