Exclusif-Sous la pression des États-Unis, Lula retarde l'accostage au Brésil de navires de guerre iraniens -sources

La décision du Brésil représente un geste pour des liens plus étroits avec l'administration Biden après que les relations États-Unis-Brésil se soient envenimées sous le prédécesseur d'extrême droite de Lula, Jair Bolsonaro. Cette décision a été prise malgré l'opposition de longue date de Lula aux sanctions américaines contre Téhéran, plaidant pour une politique étrangère neutre.

Le 13 janvier, le Brésil a accordé l'autorisation aux navires IRIS Makran & IRIS Dena d'accoster dans le port de Rio du 23 au 30 janvier, selon un avis publié dans le journal officiel du gouvernement.

Cette fenêtre a été supprimée, les navires étant désormais autorisés à accoster entre le 26 février et le 3 mars, selon le ministère brésilien des affaires étrangères.

Un responsable américain ayant une connaissance directe de la situation a déclaré que la perspective de voir des navires de guerre iraniens à Rio avant la réunion de Lula avec Biden vendredi "était quelque chose de désagréable que nous voulions éviter".

"Il y a eu beaucoup de conversations en coulisses à ce sujet à de nombreux niveaux différents", a déclaré le fonctionnaire, ajoutant que c'était une bonne nouvelle que les dates ne coïncident plus.

Une source militaire brésilienne a confirmé que le gouvernement fédéral, via le ministère des affaires étrangères, avait décalé les dates et bloqué l'accostage des navires iraniens.

"Il est vrai qu'il y avait un veto (du gouvernement)", a déclaré la source, sous couvert d'anonymat. "Les navires iraniens ne pouvaient pas venir pendant cette période".

Un porte-parole du ministère brésilien des Affaires étrangères a déclaré que c'était une "hypothèse erronée" de dire que Washington avait fait pression sur le Brésil.

"Les navires qui ne sont pas venus entre le 23 et le 30 janvier n'avaient rien à voir avec nous, et cela a ensuite été reprogrammé du 26 février au 3 mars", a déclaré le porte-parole. "Rien à voir avec les États-Unis".

Le département d'État américain n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La diplomatie avec l'Iran était l'un des points forts des efforts de Lula pour renforcer la position internationale du Brésil lors de son précédent mandat présidentiel.

En 2010, il a cherché à négocier un accord nucléaire entre l'Iran et les États-Unis, se rendant à Téhéran pour rencontrer le président de l'époque, Mahmoud Ahmadinejad.

Lula a reculé devant les sanctions américaines contre l'Iran et a refusé de choisir son camp dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, affirmant que le Brésil est neutre et souhaite un dialogue pour parvenir à la paix.