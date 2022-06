Exclusif-Spotify forme le Conseil consultatif sur la sécurité

Le groupe représente une nouvelle étape dans les efforts de Spotify pour traiter les contenus préjudiciables sur son service de streaming audio après les réactions négatives du début de l'année concernant "The Joe Rogan Experience", dans lequel le podcasteur a été accusé de diffuser des informations erronées sur le COVID-19.

Le groupe de 18 experts, qui comprend des représentants du groupe de défense des droits civils de Washington D.C., le Center for Democracy & Technology, de l'Université de Göteborg en Allemagne et de l'Institut pour la technologie et la société au Brésil, conseillera Spotify dans le cadre du développement de ses produits et politiques et de sa réflexion sur les questions émergentes.

"L'idée est de faire appel à ces experts de renommée mondiale, dont beaucoup sont dans ce domaine depuis plusieurs années, pour établir une relation avec eux", a déclaré Dustee Jenkins, responsable mondial des affaires publiques de Spotify. "Et pour s'assurer qu'il ne s'agit pas de leur parler lorsque nous sommes au milieu d'une situation .... Au lieu de cela, nous nous réunissons avec eux sur une base assez régulière, afin que nous puissions être beaucoup plus proactifs sur la façon dont nous réfléchissons à ces questions dans toute l'entreprise."

Le conseil est purement consultatif par nature, et Spotify peut accepter ou rejeter ses conseils. Contrairement au conseil de surveillance de Facebook, qui décide des cas qu'il examine, Spotify soumettra des questions à son conseil pour qu'il les examine et fournisse des commentaires.

Sarah Hoyle, responsable de la confiance et de la sécurité chez Spotify, a déclaré que le conseil consultatif n'a pas été formé en réaction à "un créateur ou une situation particulière", mais plutôt en reconnaissance des défis que représente l'exploitation d'un service mondial à une époque où les menaces évoluent constamment.

"Comment pouvons-nous augmenter l'expertise interne dont nous disposons déjà chez Spotify, pour faire appel à ces personnes dont la vie est consacrée à l'étude de ce problème, et qui sont sur le terrain sur les marchés du monde entier, tout comme nos utilisateurs, tout comme nos créateurs", a déclaré Hoyle.