La présidente de la Banque fédérale de réserve de Boston, Susan Collins, envisage deux baisses de taux d'intérêt cette année, car elle pense qu'il faudra encore du temps pour que l'inflation revienne aux niveaux visés.

"Je m'attends toujours à ce qu'un certain ralentissement de la demande commence et se poursuive en 2024, ce qui contribuera à faire baisser l'inflation plus tard dans l'année", a déclaré Mme Collins lors d'une interview accordée à Reuters jeudi.

Ses remarques font suite à un discours dans lequel elle a déclaré que la Fed réduirait probablement son taux directeur à un moment donné cette année, mais que les incertitudes et les risques liés à l'inflation signifiaient que la Fed devait prendre son temps avant de le faire. La vigueur du marché de l'emploi et de l'économie en général permet de faire preuve de patience, a-t-elle déclaré.

En ce qui concerne le nombre de baisses de taux que la banque centrale est susceptible de réaliser, Mme Collins a déclaré à Reuters qu'elle se situait "dans une fourchette de deux", en référence aux prévisions trimestrielles qu'elle a présentées pour la réunion de la Fed en mars.

L'estimation médiane des projections des décideurs politiques publiées en mars et en décembre prévoyait trois baisses totalisant 75 points de base en 2024, un montant que Mme Collins avait déclaré lors d'une interview sur SiriusXM Radio en février et qui était "similaire" à ses prévisions de base.

En ce qui concerne la date à laquelle la Fed commencera à réduire ses taux, "les données continuent d'être volatiles et bruyantes et beaucoup d'incertitudes" abondent, a déclaré Mme Collins. "Nous n'avons pas de boule de cristal sur la façon dont les choses vont se passer", ce qui signifie qu'il n'est pas possible de dire quand la Fed réduira son objectif de taux d'intérêt.

M. Collins a été interrogé à un moment où les données relatives à l'inflation depuis le début de l'année montrent qu'après la baisse rapide des pressions sur les prix l'année dernière, il est plus difficile de parcourir la dernière distance vers l'objectif de 2 %. Lors de la réunion de mars de la Fed, les responsables ont maintenu les taux d'intérêt entre 5,25 % et 5,5 %, comme ils le font depuis juillet.

Jusqu'à cette semaine, l'opinion dominante à Wall Street était que les réductions commenceraient en juin, mais des données sur l'inflation plus fortes que prévu, associées à des rapports d'embauche très robustes, ont déclenché une remise à zéro des attentes pour septembre. Les économistes de certaines grandes banques ont, quant à eux, réduit ou supprimé leurs prévisions de réduction des taux d'intérêt de la Fed pour 2024.

Les responsables de la Fed eux-mêmes envisagent encore largement des réductions, et dans son discours, Mme Collins a déclaré que les données signifient que la fenêtre pour un assouplissement est maintenant plus éloignée, notant "qu'il faudra peut-être simplement plus de temps que prévu pour que l'activité se modère, et pour voir de nouveaux progrès dans l'inflation revenant durablement à notre objectif".

Certains membres de la Fed, notamment la gouverneure Michelle Bowman, ont même affirmé que si l'inflation ne diminue pas ou s'aggrave, la Fed pourrait être amenée à relever à nouveau ses taux.

M. Collins a déclaré qu'un relèvement des taux "ne fait pas partie de mon scénario de base". La politique monétaire n'étant pas sur une voie préétablie, elle a toutefois ajouté : "Je ne pense pas que vous puissiez considérer que les possibilités ne sont pas sur la table, cela dépend vraiment de l'évolution des données".

Mme Collins a également déclaré à Reuters que la Fed continuait à s'assurer que les banques étaient en mesure d'utiliser la fenêtre d'escompte du prêteur en dernier ressort, maintenant que le programme de financement à terme des banques, mis en place il y a un peu plus d'un an pour fournir des liquidités aux banques dans une période de stress, n'accorde plus de prêts.

Selon M. Collins, des problèmes de stigmatisation pèsent encore sur la fenêtre d'escompte - les banques ont toujours évité d'y emprunter de peur de signaler aux autres institutions financières et aux régulateurs qu'elles sont en difficulté - mais des progrès ont été réalisés pour que les banques soient prêtes à l'utiliser en cas de besoin. La Fed encourage la préparation et il y a un "intérêt mutuel" de la part des banques à être prêtes à accéder à la facilité en cas de besoin, a-t-elle déclaré.