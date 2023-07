Taïwan enquête sur une fuite potentielle de documents officiels, y compris des câbles diplomatiques et des rapports classifiés sur la candidature sensible de l'île à un pacte commercial mondial, selon deux fonctionnaires au fait de l'enquête.

L'un d'eux a déclaré que les premières conclusions montrent que certaines parties des documents, publiés sur le forum de discussion en ligne 8kun et examinés par Reuters, sont authentiques tandis que d'autres ont été falsifiées, sans donner plus de détails.

Un second fonctionnaire a déclaré que certaines parties des documents semblaient "authentiques" et qu'il n'était pas possible de déterminer immédiatement l'origine des documents partagés sur l'internet.

Les fonctionnaires ont demandé à ne pas être identifiés en raison du caractère sensible de l'affaire.

L'incident survient à un moment délicat pour l'île, qui doit organiser des élections au début de l'année prochaine et qui cherche à adhérer au pacte commercial du Partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP), malgré les protestations de la Chine, qui revendique Taïwan comme sienne et cherche également à y adhérer.

Les documents mis en ligne comprennent ce qui est censé être une "évaluation de sécurité" classifiée réalisée en octobre par le Bureau national de sécurité, la principale agence de renseignement de Taïwan, sur la candidature de l'île au CPTPP.

Ils comprennent également des câbles diplomatiques présumés provenant des ambassades de facto de Taïwan au Japon et au Viêt Nam au sujet des candidatures de la Chine et de Taïwan au CPTPP, ainsi qu'un autre rapport classifié rédigé cette année par l'ambassade de facto de Taïwan à Washington au sujet des négociations commerciales en cours avec les États-Unis.

Reuters a vu les documents mais n'a pas pu en vérifier l'authenticité de manière indépendante.

Le ministère des affaires étrangères et le Bureau de la sécurité nationale de Taïwan n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Taïwan et la Chine ont toutes deux demandé en 2021 à adhérer au CPTPP, un pacte commercial historique entre 11 pays : l'Australie, le Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Viêt Nam. La Grande-Bretagne devrait également y adhérer prochainement.

Pékin a déclaré qu'il s'opposait fermement à l'adhésion de Taïwan parce que Taïwan fait partie de la Chine et n'a donc pas le droit d'adhérer à des organismes internationaux de son propre chef. Taïwan est toutefois membre de l'Organisation mondiale du commerce, désignée comme un territoire douanier distinct appelé Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu.

Taïwan rejette fermement les revendications de souveraineté de la Chine et affirme que seul le peuple taïwanais peut décider de son avenir.

L'île de 23 millions d'habitants est de plus en plus préoccupée par les piratages et les cyberattaques alors qu'elle se prépare aux élections présidentielles prévues en janvier 2024.

La présidente Tsai Ing-wen, dont le parti au pouvoir cherche à éviter la contestation des partis d'opposition qui prônent des liens plus étroits avec Pékin, a mis en garde à plusieurs reprises contre les tentatives de la Chine d'influencer l'opinion publique à l'approche du scrutin.