Exclusif-TikTok intensifie ses efforts pour décrocher un accord de sécurité aux États-Unis

Depuis trois ans, TikTok cherche à assurer aux départements et agences du gouvernement américain que les données personnelles des citoyens américains ne sont pas accessibles et que son contenu ne peut pas être manipulé par le Parti communiste chinois ou toute autre entité sous l'influence du gouvernement de ce pays.

L'année dernière, le président Joe Biden a révoqué un décret de son prédécesseur Donald Trump visant à interdire TikTok aux États-Unis, mais les négociations entre son administration et la société de médias sociaux se sont poursuivies au sujet d'un accord potentiel qui répondrait aux préoccupations en matière de sécurité.

Les parlementaires américains qui cherchent à sévir contre la Chine dans le cadre d'un ensemble plus large de différends sur le commerce, la propriété intellectuelle et les droits de l'homme se sont saisis des problèmes de sécurité concernant TikTok pour faire pression sur la Maison Blanche afin qu'elle adopte une ligne dure.

TikTok a déjà dévoilé plusieurs mesures visant à apaiser le gouvernement américain, notamment un accord pour qu'Oracle Corp stocke les données des utilisateurs de l'application aux États-Unis et une division de la sécurité des données des États-Unis (USDS) pour superviser la protection des données et les décisions de modération du contenu. Elle a dépensé 1,5 milliard de dollars en frais d'embauche et de réorganisation pour mettre en place cette unité, selon une source familière avec la question.

Mais certains responsables gouvernementaux, notamment au sein du ministère américain de la Défense, du Federal Bureau of Investigation et de la Central Intelligence Agency, restent opposés à un accord de sécurité, selon les sources. Ces responsables affirment que les utilisateurs de TikTok resteraient vulnérables car l'application dépendrait toujours, pour sa technologie, de ByteDance, qui exploite également l'application chinoise de vidéos courtes Douyin.

Pour surmonter ces obstacles, TikTok a cherché à fournir de nouvelles couches de surveillance au gouvernement américain. Elle a élargi le rôle d'Oracle pour s'assurer que l'infrastructure technologique de TikTok est séparée de ByteDance, ont indiqué les sources.

Oracle examinera à la fois les codes des applications, qui déterminent l'aspect et la convivialité de TikTok, et les codes des serveurs, qui fournissent des fonctions telles que la recherche et les recommandations, selon les sources. Les examens auront lieu dans des "centres de transparence" dédiés, visités par des ingénieurs d'Oracle, le premier devant ouvrir dans le Maryland en janvier, a ajouté l'une des sources.

TikTok a également proposé de former un conseil "mandataire" qui dirigerait la division USDS indépendamment de ByteDance, selon les sources. Cette division est dirigée à titre intérimaire par Andrew Bonillo, un ancien agent des services secrets américains, et jusqu'à ce qu'un accord de sécurité avec les États-Unis soit décroché, elle rend compte au directeur général de TikTok, Shou Zi Chew.

Le conseil d'administration d'USDS compterait trois membres qui seraient soumis à l'examen du Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), un comité de sécurité nationale, ont précisé les sources. ByteDance n'aurait pas de contrôle sur le conseil et ses décisions, même si elle paierait pour les opérations de la division USDS, ont ajouté les sources.

TikTok a également cherché à engager des auditeurs et des contrôleurs indépendants qui seraient payés par la société mais rendraient compte au CFIUS, selon les sources. Elle a envoyé des demandes de propositions pour certains de ces rôles à des entreprises et des consultants et a fixé une date limite pour les réponses dans la première moitié de janvier.

Les sources ont requis l'anonymat pour discuter du rôle élargi d'Oracle, du conseil d'administration proposé et des détails de l'embauche et des dépenses chez TikTok, qui sont rapportés ici pour la première fois.

Une porte-parole de TikTok a refusé de commenter les concessions spécifiques que la société a faites au gouvernement américain mais a déclaré que la solution aux problèmes de sécurité qu'elle a présentée au CFIUS était "complète". Elle a ajouté que TikTok n'a eu aucune discussion avec le gouvernement américain "sur la substance de l'accord proposé" depuis la fin de l'été.

"Nous avons fait des progrès substantiels dans la mise en œuvre de cette solution au cours de l'année écoulée, et nous sommes impatients de terminer ce travail pour mettre fin à ces préoccupations", a déclaré la porte-parole de TikTok.

Oracle n'a pas répondu à une demande de commentaire. Un porte-parole du département du Trésor, qui préside le CFIUS, a refusé de commenter, si ce n'est pour dire que le panel s'est engagé à préserver la sécurité nationale. La Maison Blanche a refusé de commenter l'examen CFIUS de TikTok.

LA MAISON BLANCHE DÉCIDERA

Les responsables américains impliqués dans les pourparlers ont indiqué que nombre des mesures volontaires mises en œuvre par TikTok pour renforcer sa sécurité pourraient faire partie de tout accord permettant à ByteDance de conserver sa propriété, a déclaré l'une des sources. Cependant, il n'est pas certain que l'administration de M. Biden finisse par signer un accord de sécurité avec TikTok.

Le département du Trésor américain et le département de la Justice, qui ont mené les négociations avec TikTok, se sont montrés ouverts à un accord pour éviter le type de contestation juridique de la société qui a enlisé la tentative de Trump de forcer un désinvestissement, ont dit les sources.

Le résultat sera en fin de compte déterminé par la Maison Blanche, ont ajouté les sources, car M. Biden sera appelé à arbitrer les arguments des différents départements et agences gouvernementales qui sont soit favorables soit défavorables à un accord.