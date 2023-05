UBS étudie des options pour la banque suisse de Credit Suisse, y compris la possibilité de conserver les activités de banque d'investissement de l'unité tout en vendant le reste, ont déclaré à Reuters deux personnes au fait du dossier.

UBS étudie des projets de vente de l'activité bancaire suisse de Credit Suisse dans le cadre d'une introduction en Bourse (IPO) après avoir pris le contrôle de son plus petit rival, ont dit les personnes, s'exprimant sous couvert d'anonymat.

Ces considérations n'en sont qu'à leur début, car UBS se concentre sur la finalisation de ce rachat et il se peut qu'elle ne prenne pas de décision finale sur la poursuite d'une IPO avant des mois, a déclaré une autre personne.

UBS et Credit Suisse se sont refusés à tout commentaire.

UBS fait la course pour achever le rachat du Credit Suisse, soutenu par l'État, qui donnera naissance à un géant bancaire supervisant plus de 5 000 milliards de dollars d'actifs investis.

L'avenir des activités du Credit Suisse en Suisse est suivi de près, car il s'agit de l'une des décisions stratégiques clés d'UBS. Selon les analystes de Jefferies, une combinaison avec UBS créerait une position dominante sur le marché suisse des prêts. La fusion a suscité l'inquiétude des parlementaires, qui craignent qu'elle n'entraîne une réduction de la concurrence.

La banque suisse du Credit Suisse est l'une des quatre unités opérationnelles du créancier et est considérée comme le joyau de la couronne. Elle a enregistré un bénéfice avant impôts de 1,5 milliard de francs suisses (1,7 milliard de dollars) en 2022.

La suppression des activités de banque d'investissement reviendrait sur une décision prise il y a quelques mois. En janvier, le Credit Suisse avait transféré les activités de sa division plus large de banque d'investissement à l'unité suisse, selon le rapport annuel 2022 du Credit Suisse.

Depuis des décennies, les deux voisins zurichois se livrent une concurrence acharnée en matière de fusions et de ventes d'actions dans le monde entier, et UBS, qui a été distancée par le Credit Suisse dans le classement des transactions et des ventes d'actions, cherche à renforcer ses activités de banque d'investissement.

Le directeur général d'UBS, Sergio Ermotti, a déclaré mercredi que sa banque s'efforçait de conclure sa fusion avec le Credit Suisse d'ici la fin mai ou le début juin. En ce qui concerne une éventuelle vente, M. Ermotti a déclaré que toutes les options pour l'activité suisse étaient sur la table.

Dimanche, le journal NZZ am Sonntag a rapporté qu'UBS travaillait à la scission de l'unité nationale du Credit Suisse. Le journal suisse a cité une source indiquant qu'UBS s'était ralliée à l'idée d'une scission, qu'elle avait initialement exclue, en raison de la pression croissante exercée par l'opinion publique et les milieux politiques.

(1 dollar = 0,8848 franc suisse)