Ahmed Alkwrab pensait que son calvaire était terminé en juin dernier lorsqu'il a survécu à l'un des naufrages les plus meurtriers jamais enregistrés en Méditerranée et qu'il a enfin posé le pied sur le sol européen.

Quelques heures après le chavirement d'un chalutier transportant des centaines de migrants, ce peintre en bâtiment égyptien s'est retrouvé interrogé par les autorités grecques, qui l'ont ensuite accusé, ainsi que huit autres personnes, d'avoir fait de la contrebande et d'avoir provoqué le naufrage.

S'il avait été reconnu coupable, il aurait été condamné à la prison à vie.

"Lorsqu'ils m'ont fait asseoir seul dans une pièce et m'ont enfermé, j'ai commencé à avoir peur. Qu'est-ce qui ne va pas ? Que s'est-il passé ? Ai-je fait quelque chose ?", a-t-il déclaré à Reuters.

"Ils nous disent que nous sommes des passeurs. Des trafiquants ? Non, non, non, non - ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe".

Leur arrestation a suscité l'indignation des organisations internationales de défense des droits de l'homme, qui ont déclaré que les migrants étaient utilisés comme boucs émissaires pour justifier les erreurs des garde-côtes et que les charges retenues contre eux étaient peu solides.

Alkwrab et les autres accusés ont passé 11 mois en détention provisoire dans l'attente d'une chance de plaider leur innocence. Lorsque cette occasion s'est présentée le mois dernier, le juge a rejeté l'affaire en l'espace de quelques heures, permettant ainsi aux hommes de sortir libres.

Le récit souvent émouvant d'Alkwrab, partagé en exclusivité avec Reuters, est la première fois que l'un des accusés s'exprime publiquement sur son calvaire.

Lui et les autres ont été accusés de faire partie de l'équipage du navire, de distribuer de l'eau et de réparer des choses. Il nie ces accusations.

"Je n'ai rien fait. Je n'ai donné à personne une gorgée d'eau, je n'ai pas réparé un bateau et je ne suis pas descendu au moteur."

L'Adriana, surchargé, transportait jusqu'à 750 migrants pakistanais, syriens et égyptiens avant de chavirer au large de la Grèce le 14 juin, ce qui constitue l'une des pires catastrophes de la crise des migrants en Méditerranée, qui dure depuis dix ans. Cette catastrophe a soulevé des questions sur le traitement réservé par l'Union européenne aux migrants, dont beaucoup risquent la mort pour une vie plus prospère en Europe.

Seuls 104 survivants et 82 corps ont été retrouvés.

La cause du naufrage est contestée. Les survivants affirment que les garde-côtes ont fait chavirer le bateau lors d'une tentative ratée de remorquage. Les garde-côtes nient cette affirmation et affirment que les mouvements des migrants à bord ont provoqué le naufrage.

PAS TOUT À FAIT LIBRE

Alkwrab a déclaré que la pauvreté l'avait forcé à quitter la ville de Sadat, en Égypte.

Le plus jeune de ses trois enfants est né avec une maladie pulmonaire qui nécessitait un traitement coûteux que ses deux emplois ne lui permettaient pas de payer.

Il espérait retrouver son frère en Italie et trouver du travail. Il a emprunté 140 000 livres égyptiennes (2 954 dollars) à des amis pour payer son voyage.

Alkwrab a éclaté en sanglots lorsqu'il a raconté son séjour en prison, l'absence de ses enfants qui grandissent et les premiers mots de son fils Omar. Il n'a pas interagi avec les gardiens de prison. Des codétenus leur ont dit qu'il n'y avait aucune chance qu'ils soient un jour libérés.

De brefs appels à sa famille lui ont permis de tenir le coup. Ils lui ont dit de prendre soin de lui et que Dieu ne l'oublierait pas.

La chose qui m'a le plus blessé, c'est qu'Omar m'appelait "papa" quand j'étais en prison", a déclaré M. Alkwrab.

"Le jour le plus heureux en 11 mois a été celui où je suis sorti innocent. Un jour en 11 mois", a-t-il ajouté.

Alkwrab séjourne actuellement à Athènes, dans l'attente d'une réponse à sa demande d'asile. Il ne se sent pas encore tout à fait libre.

"Je souhaite vraiment être en situation régulière dans ce pays", a déclaré M. Alkwrab. "Pour prouver à tout le monde que nous sommes ici dans un but précis, pour faire quelque chose qui changera notre vie.

(1 $ = 47,4000 livres égyptiennes)