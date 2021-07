Exclusif - Un ancien haut responsable de la réglementation des consommateurs américains rejoint une société de surveillance des risques liés aux cryptomonnaies.

Kathy Kraninger est le dernier ancien fonctionnaire de l'administration Trump à atterrir dans le secteur en plein essor des monnaies numériques, qui renforce son expertise juridique et ses relations à Washington dans un contexte de surveillance réglementaire accrue.

Fondée en 2017 par d'anciens employés de Goldman Sachs, la société Solidus Labs, basée à New York, fournit des outils de surveillance des transactions en crypto-monnaies et de contrôle des risques. Parmi ses bailleurs de fonds figurent les sociétés de capital-investissement Evolution Equity Partners et Hanaco Ventures.

Mme Kraninger dirigera et développera l'équipe de réglementation de Solidus Labs, passant la plupart de son temps à travailler avec les régulateurs, les législateurs américains et les institutions traditionnelles pour expliquer comment les marchés numériques peuvent être contrôlés efficacement, a-t-elle déclaré dans une interview.

Sa carrière au sein du gouvernement, qui l'a notamment amenée à participer à la mise en place du département de la sécurité intérieure et à diriger le CFPB de 2018 à 2021, la met en position de contribuer à un débat croissant à Washington sur la façon de réglementer les crypto-monnaies, a-t-elle déclaré.

"Apporter l'expertise que j'ai de la façon dont les régulateurs fédéraux pensent, les régulateurs étatiques pensent ... cela semblait juste être un ajustement fantastique", a déclaré Kraninger.

Solidus Labs a construit des logiciels pour surveiller les marchés cryptographiques et aider les sociétés d'investissement et d'autres clients à détecter les manipulations, les mauvais acteurs et à respecter les obligations de conformité. Parmi ses clients figurent la bourse de crypto-monnaies Bittrex et Rialto Markets.

La capacité à surveiller les crypto-monnaies est devenue une préoccupation majeure pour les régulateurs, car le marché en plein essor, qui a atteint une capitalisation record de 2 000 milliards de dollars en avril, a connu une volatilité sauvage.

En juin, la Securities and Exchange Commission (SEC) a de nouveau reporté l'approbation d'un fonds négocié en bitcoin et a demandé des commentaires sur les risques de manipulation du marché.

Ce mois-ci, la sénatrice Elizabeth Warren a appelé à une surveillance accrue des crypto-monnaies, tandis que la secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré aux régulateurs qu'ils devaient rapidement établir des règles pour les pièces numériques liées aux monnaies fiduciaires, connues sous le nom de pièces stables.

Les régulateurs s'inquiètent du fait que le marché des crypto-monnaies est instable, opaque et présente un risque systémique.

"Nous avons eu un intérêt écrasant de la part des entités réglementaires dans le monde entier", a déclaré Asaf Meir, directeur général de Solidus Labs. "Nous avions besoin de quelqu'un qui apporte la bonne expérience".

Les entreprises de crypto et de fintech se sont emparées d'anciens régulateurs de Trump. L'ancien régulateur bancaire Brian Brooks a été nommé PDG de Binance aux États-Unis en mai, tandis que Chris Giancarlo, ancien président du régulateur américain des produits dérivés, est un investisseur de Solidus et a fondé le Digital Dollar Project qui plaide pour que les décideurs américains développent un dollar numérique.