Exclusif - Un candidat au poste de procureur général du Michigan soutenu par le Trump est impliqué dans une violation du système de vote, selon des documents.

L'analyse montre que des personnes travaillant avec Matthew DePerno - le candidat soutenu par Trump pour le poste le plus élevé des forces de l'ordre de l'État - ont examiné une tabulatrice de vote du canton de Richfield, un bastion conservateur de 3 600 personnes dans le comté de Roscommon, au nord du Michigan.

La brèche de sécurité de Richfield est l'un des quatre incidents similaires sur lesquels enquête l'actuel procureur général du Michigan, le démocrate Dana Nessel. Selon la loi de l'État, c'est un crime de chercher ou de fournir un accès non autorisé au matériel de vote.

Mme DePerno n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'implication d'un candidat républicain au poste de procureur général dans une violation du système de vote intervient dans le cadre d'un effort national déployé par les partisans de la fraude de Trump pour obtenir des postes dans les États qui pourraient s'avérer cruciaux pour décider de futures élections contestées.

En Arizona, la semaine dernière, trois candidats soutenus par Trump qui affirment que l'élection de 2020 a été volée ont remporté les élections primaires républicaines pour le poste de gouverneur, de procureur général et de secrétaire d'État, le plus haut fonctionnaire supervisant les élections. En Pennsylvanie, le candidat républicain au poste de gouverneur, Doug Mastriano, a juré de décertifier toute élection qu'il considère comme frauduleuse par l'intermédiaire de son secrétaire d'État nommé. Le Michigan, l'Arizona et la Pennsylvanie sont tous des champs de bataille pour l'élection présidentielle.

M. Trump a fait l'éloge de M. DePerno devant un large public ce week-end à la Conservative Political Action Conference à Dallas. "Il va s'assurer que vous allez avoir la loi et l'ordre et des élections équitables", a déclaré Trump, en tapant du poing alors que DePerno se levait dans le public et saluait. "C'est une course importante".

Reuters a établi le lien entre DePerno du Michigan et la violation du système de vote de Richfield en faisant correspondre le numéro de série de la tabulatrice du canton à une photographie figurant dans un rapport rendu public et rédigé par un membre de l'équipe de DePerno. La photographie montrait un enregistrement imprimé de l'activité d'une tabulatrice de vote, qui comprenait également une chaîne de dix chiffres. Reuters a confirmé que ces chiffres correspondaient au numéro de série d'une tabulatrice de vote de Richfield grâce à des documents publics obtenus auprès du canton. Les responsables de l'État avaient précédemment identifié Richfield comme le site d'une violation de la sécurité du matériel de vote.

DePerno avait soumis le rapport comme preuve dans un procès raté contestant les résultats des élections de 2020 dans un autre comté du Michigan, Antrim. Le rapport affirmait que les équipements électoraux de Dominion et ES&S étaient vulnérables au piratage et au trucage des votes.

Reuters a demandé à un expert en sécurité électorale d'examiner les documents. Kevin Skoglund, président et technologue en chef de l'organisation non partisane Citizens for Better Elections, qui défend la sécurité des élections, a déclaré que les numéros correspondants indiquent que l'équipe de DePerno avait accès à la tabulatrice du canton de Richfield ou à ses lecteurs de données.

M. DePerno dirigeait la "Michigan Antrim County Election Lawsuit & Investigation Team", qui comprenait lui-même, l'avocate de Detroit Stefanie Lambert, le détective privé Michael Lynch et James Penrose, un ancien analyste de la National Security Agency, selon le matériel promotionnel d'un événement de collecte de fonds organisé en Californie le 20 juillet 2021 par un groupe conservateur qui annonçait la présence de membres de l'équipe de M. DePerno. Penrose, qui avait aidé d'autres alliés importants de Trump dans leurs efforts pour renverser les résultats des élections de 2020, a rédigé le rapport que Reuters a lié à une tabulatrice impliquée dans la brèche de sécurité du canton de Richfield.

Lambert, Lynch et Penrose n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le lien précédemment non signalé avec le candidat GOP au poste de procureur général DePerno et ses associés intervient alors que la titulaire démocrate Nessel fait avancer son enquête, qu'elle a lancée en février 2022. Mme Nessel cherche à se faire réélire, ce qui créerait un conflit d'intérêts si son adversaire politique devenait un suspect dans l'enquête de son bureau. Le bureau du procureur général a refusé de commenter les détails de son enquête mais a déclaré que Nessel "prendrait les mesures appropriées pour se retirer elle-même et son département si un conflit survenait."

Le bureau de Mme Nessel a commencé à enquêter sur les failles de sécurité du système de vote après une demande de la secrétaire d'État du Michigan, Jocelyn Benson. Dans une déclaration de février, Benson a déclaré qu'"au moins un tiers non nommé" avait eu accès à des machines à compilation et à des lecteurs de données du canton de Richfield et du comté de Roscommon.

Jake Rollow, un porte-parole du secrétaire d'État, a déclaré que le bureau ne pense pas que l'équipe de DePerno avait l'autorisation légale d'accéder aux équipements de vote d'ES&S. Rollow a refusé de commenter davantage l'enquête du procureur général mais a souligné son importance. "Pour garantir la sécurité des élections du Michigan à l'avenir, il doit y avoir des conséquences maintenant pour les personnes qui ont accédé illégalement aux machines à voter de l'État", a-t-il déclaré.

ES&S n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

S'EMPARER D'UN PÉPIN

Le matériel de vote et de comptage des voix est soumis à des exigences strictes en matière de chaîne de possession afin de garantir l'exactitude et de se prémunir contre la fraude. L'accès aux tabulatrices est strictement limité, et toute machine compromise par une personne non autorisée est généralement mise hors service.

Les quatre cas faisant l'objet d'une enquête par Nessel font partie d'au moins 17 incidents identifiés par Reuters à l'échelle nationale dans lesquels des partisans de Trump ont obtenu ou tenté d'obtenir un accès non autorisé au matériel de vote. Le Michigan en compte 11, ce qui reflète la façon dont les théoriciens de la conspiration ont cherché à capitaliser sur une erreur dans la communication initiale des résultats de 2020 dans le comté d'Antrim pour alléguer une fraude généralisée dans l'État, sans preuve.

Une étude de l'État sur l'incident du comté d'Antrim a révélé qu'un logiciel n'ayant pas été correctement mis à jour a causé un problème informatique qui a conduit les responsables du comté à déclarer Joe Biden comme vainqueur de ce comté républicain. Les responsables ont rapidement reconnu et corrigé l'erreur, et la victoire de Trump a été confirmée par un décompte manuel de tous les votes exprimés.

DePerno a profité de la confusion pour intenter un procès en affirmant sans fondement que les tabulatrices fabriquées par Dominion Voting Systems, basé au Colorado, avaient été truquées pour faire passer les votes de Trump à Biden dans le comté d'Antrim.

"Aucune preuve de fraude ou de manipulation des machines lors de l'élection de 2020 n'a jamais été présentée dans le Michigan ou dans tout autre État, et les tribunaux du Michigan et d'ailleurs ont rejeté de telles revendications comme étant sans fondement", a déclaré Tony Fratto, porte-parole de Dominion.

Au début du mois de décembre 2020, le juge Kevin Elsenheimer de la 13e cour de circuit a accordé à l'équipe juridique de DePerno la permission de prendre des images médico-légales du matériel de vote du comté d'Antrim afin de rechercher des preuves de fraude électorale. L'ordonnance du tribunal était limitée à Antrim, où seul l'équipement Dominion était utilisé. L'ordonnance ne s'étendait pas aux autres juridictions ou aux machines fabriquées par d'autres fournisseurs de systèmes de vote.

Pourtant, l'équipe de DePerno a soumis au tribunal deux rapports en avril 2021 qui ont révélé qu'ils avaient également examiné des équipements fabriqués par Election Systems & Software (ES&S).

Le rapport rédigé par Penrose, daté du 9 avril, contenait une photographie d'une "bande récapitulative" contenant des informations sur l'activité d'une tabulatrice le soir du scrutin, comme le moment où les résultats ont été soumis au comté. Entre autres choses, la bande montrait une séquence de chiffres : 0317350497.

Il s'agit du numéro de série de l'une des deux tabulatrices ES&S DS200 utilisées par le canton de Richfield lors du vote de 2020, selon des copies de documents obtenues par Reuters par le biais d'une demande de documents publics.

Skoglund, le spécialiste de la sécurité électorale consulté par Reuters, a déclaré que les numéros correspondants indiquent que l'auteur du rapport avait accès soit à la tabulatrice de Richfield, soit à un disque de données contenant les résultats et d'autres informations sur la machine.

"Il n'y a aucun doute dans mon esprit que la photo de Penrose est issue de cette même DS200 - qu'il avait un accès physique direct", a déclaré Skoglund à Reuters.

Une deuxième personne connaissant bien le fonctionnement du matériel de vote ES&S a examiné les documents obtenus par Reuters et a confirmé que la bande de la tabulatrice montrée dans le rapport de Penrose correspond à la machine portant le même numéro de série.

PLUS DE MACHINES

Le rapport Penrose faisait partie d'une série de soumissions de l'équipe de DePerno qui n'ont pas réussi à convaincre le juge Elsenheimer. Lors d'une audience du 12 avril 2021, le juge a mis fin à la tentative de DePerno d'assigner plusieurs comtés du Michigan pour avoir accès aux données et aux équipements électoraux.

Plus tard le même jour, DePerno a donné une interview à deux sites Web de droite, Gateway Pundit et 100 Percent Fed Up. DePerno a déclaré que Penrose avait examiné une machine ES&S. Il a ajouté que l'équipe avait également examiné un équipement Dominion "en dehors du comté d'Antrim". L'avocat a déclaré qu'il ne considérait pas la décision d'Elsenheimer comme une impasse.

"Peut-être qu'il y aura un comté quelque part qui décidera de se manifester et de coopérer. Ce serait bien", a déclaré DePerno aux sites Web.

En réalité, les associés de DePerno avaient déjà pris possession de machines à voter auprès de responsables locaux dans le canton de Richfield, dans le comté de Roscommon, et dans le canton de Lake, dans le comté de Missaukee, selon les dossiers de police et les messages texte obtenus par le biais de demandes de documents publics.

Lynch, le détective privé qui a travaillé avec DePerno sur son affaire du comté d'Antrim, a échangé des textos avec la greffière du Lake Township, Korinda Winkelmann, le 20 mars 2021. Lynch demandait de l'aide pour accéder à un appareil Dominion qu'elle lui avait fourni, selon les messages, obtenus par Reuters grâce à une demande de documents publics. Winkelman a partagé avec Lynch un manuel opérationnel et un mot de passe pour le dispositif, tout en spéculant sur la façon dont les systèmes électoraux pourraient être truqués.

Lynch n'avait pas l'autorisation d'examiner la machine, et l'incident fait toujours l'objet d'une enquête de l'État. Winkelmann n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Elsenheimer a rejeté le procès d'Antrim en mai 2021, une décision qui a été confirmée cette année par la Cour d'appel du Michigan. Les allégations de fraude de DePerno ont été largement démenties. Une commission sénatoriale du Michigan dirigée par des républicains a publié un rapport cinglant en juin 2021 qui qualifiait les diverses allégations de DePerno de "manifestement fausses".

En septembre 2021, Trump a soutenu DePerno en tant que candidat républicain au poste de procureur général du Michigan, faisant l'éloge de sa poursuite d'"élections justes et précises" et de son effort continu pour "révéler la vérité sur la fraude de l'élection présidentielle du 3 novembre."