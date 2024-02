Un des principaux conseillers de Donald Trump en matière de sécurité nationale a déclaré mardi à Reuters qu'il ferait pression pour que des changements soient apportés à l'OTAN si l'ancien président revenait au pouvoir, changements qui pourraient avoir pour effet de priver certains pays membres de leur protection contre une attaque extérieure.

Keith Kellogg, lieutenant général à la retraite et ancien chef d'état-major du Conseil de sécurité nationale de l'ancien président, a déclaré dans une interview que si un membre de l'alliance de 31 pays ne dépensait pas au moins 2 % de son produit intérieur brut pour la défense, comme convenu, il soutiendrait la suppression des protections de l'article 5 de ce pays dans le cadre du traité de l'Atlantique Nord.

L'article 5 stipule qu'une attaque contre un membre de l'alliance basée en Europe sera considérée comme une attaque contre tous, et que les membres de l'alliance doivent réagir de manière appropriée. Sans ces protections, un pays membre n'aurait pas la garantie que les autres membres de l'OTAN lui viendraient en aide.

"D'où je viens, les alliances sont importantes", a déclaré M. Kellogg, qui a également été conseiller à la sécurité nationale de l'ancien vice-président Mike Pence. "Mais si vous voulez faire partie d'une alliance, contribuez à l'alliance, faites partie de l'alliance.

M. Trump s'est rapidement attiré les foudres du président démocrate Joe Biden et de hauts responsables occidentaux lorsqu'il a laissé entendre, lors d'un rassemblement ce week-end, qu'il ne défendrait pas les alliés de l'OTAN qui ne dépenseraient pas suffisamment pour leur défense et qu'il encouragerait même la Russie à les attaquer.

M. Kellogg a refusé de dire s'il avait discuté de sa proposition avec M. Trump, bien qu'il ait déclaré qu'ils avaient souvent discuté de l'avenir de l'OTAN. M. Trump est sur le point d'obtenir l'investiture du parti républicain pour les élections générales du 5 novembre.

M. Kellogg a déclaré que si M. Trump l'emportait, il proposerait probablement une réunion de l'OTAN en juin 2025 pour discuter de l'avenir de l'alliance. Il a ajouté que l'OTAN pourrait par la suite devenir une "alliance à plusieurs niveaux", dans laquelle certains membres bénéficieraient de protections plus importantes en fonction de leur respect des articles fondateurs de l'OTAN.

La campagne de M. Trump n'a pas répondu à une demande de commentaire, mais elle a déjà identifié M. Kellogg comme un conseiller politique qui pourrait jouer un rôle dans son administration.

M. Trump et ses alliés ont de plus en plus indiqué qu'ils avaient l'intention de repenser l'engagement des États-Unis envers l'OTAN, qui dure depuis des décennies, et ils se plaignent depuis longtemps que les membres européens de l'alliance ne paient pas leur juste part.

Outre la perte des protections de l'article 5, a déclaré M. Kellogg, d'autres sanctions moins sévères sont possibles, telles que la perte d'accès à la formation ou aux ressources d'équipement partagées. Les pays membres, a-t-il ajouté, devraient se sentir libres de se retirer de l'OTAN.

"Si le président Trump est réélu, une fois l'élection passée, je donnerais à tout le monde ce que nous appelons un ordre d'avertissement. Je dirais probablement que c'est là que nous allons aller pour leur permettre de se préparer, afin que nous puissions en discuter en juin", a déclaré M. Kellogg.

"Je pense qu'il s'agit d'une conversation très adulte, et c'est l'une des nombreuses conversations qu'il faut avoir en matière de sécurité nationale.

LES PROTECTIONS DE L'OTAN NE SONT PAS AUTOMATIQUES

M. Kellogg a déclaré que si l'article 3 du traité de l'Atlantique Nord n'était pas respecté, les protections accordées par l'article 5 ne devaient pas être considérées comme automatiques.

L'article 3 stipule que les pays membres de l'OTAN doivent faire des efforts appropriés pour développer leurs capacités de défense individuelles. Bien que l'article 3 ne stipule pas que les pays doivent consacrer au moins 2 % de leur PIB à la défense, les pays membres se sont engagés, lors d'un sommet tenu en 2014 au Pays de Galles, à atteindre ce chiffre en l'espace d'une décennie.

Selon les estimations de l'OTAN datant de juillet de l'année dernière, 11 des 31 pays étaient prêts à atteindre cet objectif en 2023, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et plusieurs pays d'Europe de l'Est proches de la Russie ou limitrophes de celle-ci.

"Tout le monde comprend l'article 5 - une attaque contre l'un est une attaque contre tous - mais oublie tous les autres articles qui sont soit construits sous cet article, soit par-dessus". M. Kellogg a ajouté : "L'un d'entre eux est l'article 3. "L'un d'entre eux est l'article 3.

En décembre, Robert O'Brien, conseiller à la sécurité nationale de Trump de 2019 à 2021, qui discute toujours des questions de politique étrangère avec l'ancien président, a déclaré à Reuters que l'imposition de droits de douane aux pays de l'OTAN s'ils ne dépensaient pas au moins 2 % de leur PIB pour la défense ferait probablement partie des politiques envisagées au cours d'un second mandat de Trump.