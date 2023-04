La Serbie, seul pays d'Europe à avoir refusé de sanctionner la Russie pour son invasion de l'Ukraine, a accepté de fournir des armes à Kiev ou les a déjà envoyées, selon un document classifié du Pentagone.

Ce document, qui résume les réponses des gouvernements européens aux demandes d'entraînement militaire et d'"aide létale" ou d'armes formulées par l'Ukraine, fait partie des dizaines de documents classifiés mis en ligne ces dernières semaines dans ce qui pourrait être la plus grave fuite de secrets américains depuis des années.

Intitulé "Europe|Réponse au conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine", le document présente sous forme de tableau les "positions évaluées" de 38 gouvernements européens en réponse aux demandes d'assistance militaire de l'Ukraine.

Le tableau montre que la Serbie a refusé de fournir une formation aux forces ukrainiennes, mais qu'elle s'est engagée à envoyer une aide létale ou qu'elle l'a déjà fournie. Il indique également que la Serbie a la volonté politique et la capacité militaire de fournir des armes à l'Ukraine à l'avenir.

Le document porte la mention "Secret" et "NOFORN", ce qui interdit sa distribution aux services de renseignement et aux armées étrangères. Il est daté du 2 mars et porte le sceau du bureau de l'état-major interarmées.

Reuters n'a pas pu vérifier l'authenticité du document de manière indépendante.

Le bureau du président serbe Aleksandar Vucic et l'ambassade d'Ukraine n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le Pentagone n'a pas non plus répondu immédiatement aux questions de Reuters concernant la référence à la Serbie dans le document et a précédemment refusé de commenter les documents ayant fait l'objet d'une fuite.

Le gouvernement de M. Vucic a professé sa neutralité dans la guerre en Ukraine, malgré les liens historiques, économiques et culturels profonds qui unissent le pays à la Russie.

"Si ce document est exact, soit il montre la duplicité de M. Vucic vis-à-vis de la Russie, soit il subit d'énormes pressions de la part de Washington pour livrer des armes à l'Ukraine", a déclaré Janusz Bugajski, expert en Europe de l'Est à la Fondation Jamestown, un institut de politique étrangère.

Le ministère de la justice enquête sur la fuite, tandis que le Pentagone évalue les dommages causés à la sécurité nationale des États-Unis.

Le tableau du Pentagone divise les réponses aux demandes d'aide de l'Ukraine en quatre catégories : les pays qui se sont engagés à fournir une formation et une aide létale ; les pays qui ont déjà fourni une formation, une aide létale ou les deux ; les pays qui ont la capacité militaire et la volonté politique "de fournir une aide létale à l'avenir".

L'Autriche et Malte sont les deux seuls pays à avoir répondu "non" dans les quatre catégories.

La divulgation de ce tableau intervient un peu plus d'un mois après que des documents publiés sur un canal pro-russe de l'application de messagerie mondiale Telegram ont prétendument montré l'envoi par un fabricant d'armes serbe de roquettes sol-sol Grad de 122 mm à Kiev en novembre. Les documents comprenaient un manifeste d'expédition et un certificat d'utilisateur final du gouvernement ukrainien.

Moscou a déclaré en mars qu'elle avait demandé à Belgrade une explication officielle sur les livraisons présumées. L'agence de presse TASS a cité la porte-parole du ministère russe des affaires étrangères, Maria Zakharova, qui a déclaré que la Serbie avait livré des roquettes sol-sol Grad de 122 mm à Kiev en novembre.

Le fabricant d'armes Krusik Corp. de Valjevo a nié avoir fourni des roquettes ou d'autres armes à l'Ukraine. M. Vucic a qualifié ces allégations de "mensonge notoire".

"Nous n'avons pas exporté d'armes ou de munitions vers la Russie ou l'Ukraine", a-t-il déclaré lors d'une visite au Qatar le 5 mars.

Reuters n'a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante l'authenticité des documents relatifs à la cargaison publiés sur Telegram.

Depuis le début de la guerre en février de l'année dernière, M. Vucic a tenté de concilier ses liens étroits avec Moscou et son objectif d'adhérer à l'Union européenne.

Toutefois, la Serbie est le seul des 44 pays européens à ne pas imposer de sanctions à la Russie.