Exclusif - Un entrepreneur mexicain recrute des conseillers pour l'offre de Citibanamex.

Javier Garza, fondateur d'un groupe d'entreprises qui soutient l'administration de gauche de Lopez Obrador, a également déclaré dans une interview à Zoom qu'il reçoit environ quatre appels par jour d'investisseurs potentiels.

Il s'agit de particuliers, d'entreprises, de fonds et de petites banques, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il discute avec des conseillers et des cabinets d'avocats aux États-Unis et au Mexique au sujet d'une offre pour Citibanamex.

L'entrepreneur de 73 ans a refusé d'identifier l'un des investisseurs potentiels ou de préciser avec quels conseillers il s'entretenait lors de l'interview de mardi dernier, déclarant qu'il était trop tôt pour divulguer des informations sensibles.

M. Garza a déclaré vouloir remettre le créancier entre les mains des Mexicains, à l'instar des déclarations de M. Lopez Obrador selon lesquelles la troisième banque de consommation du pays devrait être "mexicanisée". Citibanamex a également suscité l'intérêt de l'Espagnol Santander, du Mexicain Grupo Financiero Banorte et d'autres.

Garza a critiqué les deux offres potentielles.

"Les Espagnols ne nous ont pas très bien traités et on dirait qu'ils se lancent dans une deuxième conquête", a-t-il dit à propos de Santander.

Quant à Banorte, il a déclaré : "Nous ne voulons pas d'une concentration qui conduise à un oligopole financier".

Les analystes ont déclaré que la plus grande banque du Mexique, la branche locale de l'espagnole BBVA, serait probablement confrontée à des problèmes d'antitrust en rachetant Citibanamex, mais que Banorte serait peu susceptible de l'être.

Garza, propriétaire de l'entreprise de construction et d'infrastructure non cotée Grupo Gentor, a déclaré qu'il n'aurait aucun mal à réunir le prix estimé de 4 à 8 milliards de dollars pour la banque dans un consortium avec d'autres investisseurs locaux.

"Je parle à ceux qui m'approchent de leurs intérêts, de la somme qu'ils sont prêts à investir, des rendements qu'ils attendent", a-t-il déclaré, ajoutant qu'un fonds anonyme avait proposé en début de semaine de verser 700 millions de dollars pour une offre.

M. Garza a déclaré qu'il était également disposé à ce que le gouvernement mexicain prenne une participation partielle s'il le souhaite et qu'il avait eu des entretiens préliminaires avec M. Lopez Obrador au sujet des actifs culturels de la banque, que ce dernier a déclaré publiquement devoir être protégés dans le cadre de toute transaction.

"J'ai rencontré le président et son équipe. Nous avons convenu que des actifs tels que le patrimoine culturel de Banamex peuvent être exposés dans un musée", a-t-il déclaré.

La banque, installée dans un bâtiment baroque du XVIIIe siècle dans le centre de Mexico, supervise plusieurs autres propriétés historiques et possède également une vaste collection d'art.

"Nous voulons créer un musée mexicain où les œuvres sont à la disposition du pays", a déclaré M. Garza.

Le ministre mexicain de l'intérieur, Adan Augusto Lopez, a déclaré le lendemain de l'annonce de la vente prévue par Citigroup que le gouvernement n'avait aucun intérêt à acquérir la banque elle-même.

Quant au modèle économique de Banamex, il viserait à étendre les services bancaires à une plus grande partie de la population, dont seulement 40 % environ possède un compte bancaire, l'un des niveaux les plus bas parmi les marchés émergents.

"Les prêts au Mexique sont très exclusifs et coûteux, et il ne devrait pas en être ainsi", a-t-il déclaré. "Nous devons proposer de meilleurs taux tout en veillant à ce que la banque fasse des bénéfices pour ses investisseurs".