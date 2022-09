Exclusif - Un fonctionnaire du Trésor américain critique les pratiques "non conventionnelles" de la Chine en matière de dette.

Le conseiller de Mme Yellen, Brent Neiman, prévoit de critiquer les pratiques "non conventionnelles" de la Chine en matière de dette et son incapacité à faire avancer l'allègement de la dette lors d'un événement au Peterson Institute for International Economics, selon un texte de ses remarques préparées obtenu par Reuters.

"L'échelle énorme de la Chine en tant que créancier signifie que sa participation est essentielle", a déclaré M. Neiman dans le discours, citant des estimations selon lesquelles la Chine a 500 milliards à 1 000 milliards de dollars de prêts officiels en cours, principalement à des pays à revenu faible ou intermédiaire.

Nombre de ces pays sont confrontés au surendettement après avoir emprunté massivement pour combattre le COVID-19 et ses retombées économiques. Aujourd'hui, la guerre de la Russie en Ukraine a provoqué une flambée des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, tandis que la hausse des taux d'intérêt dans les économies avancées a déclenché les plus importantes sorties nettes de capitaux des marchés émergents depuis la crise financière mondiale, a déclaré M. Neiman.

Il a déclaré qu'une crise systémique de la dette ne s'était pas matérialisée, mais que les tensions économiques et les vulnérabilités intérieures augmentaient et pouvaient s'aggraver.

La Chine a une responsabilité unique sur les questions de dette puisqu'elle est le plus grand créancier bilatéral du monde, avec des créances dépassant celles de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de tous les créanciers officiels du Club de Paris réunis, a déclaré M. Neiman.

La critique de Neiman sur les pratiques de la Chine en matière de dette marque la dernière salve des responsables occidentaux et des dirigeants de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, qui se sont lassés des retards et des promesses non tenues par la Chine et les créanciers privés.

Pas moins de 44 pays doivent chacun une dette équivalente à plus de 10 % de leur produit intérieur brut à des créanciers chinois, mais Pékin a systématiquement omis d'annuler les dettes lorsque les pays avaient besoin d'aide, selon M. Neiman.

Au lieu de cela, la Chine a choisi de rallonger les échéances ou les périodes de grâce, et dans certains cas, comme celui du Congo en 2018, a même fini par augmenter la valeur nette de ses prêts.

M. Neiman a déclaré que le manque de transparence de la Chine et son utilisation fréquente d'accords de non-divulgation compliquaient les efforts coordonnés de restructuration de la dette, et signifiaient que les dettes envers la Chine étaient "systématiquement exclues" de la surveillance multilatérale.

Pékin a signé le Cadre commun pour le traitement de la dette convenu par le Groupe des 20 principales économies et le Club de Paris fin 2020, mais il a retardé la formation des comités de créanciers pour le Tchad et l'Éthiopie, deux des trois pays qui ont demandé de l'aide dans le cadre de ce cadre.

En juillet, elle a déclaré qu'elle et d'autres créanciers officiels fourniraient des traitements de la dette pour le troisième, la Zambie, mais les retards ont prolongé l'incertitude et pourraient décourager d'autres pays de demander de l'aide, a déclaré M. Neiman.

Ces trois cas devraient être résolus rapidement, a-t-il dit, ajoutant que certains pays à revenu intermédiaire comme le Sri Lanka avaient également besoin d'une restructuration urgente de leur dette.

M. Neiman a averti que les financements du FMI ne devraient pas être utilisés par les pays pour rembourser des créanciers choisis, et a appelé à une plus grande transparence dans les rapports et le suivi des assurances de financement.

Il a noté que la Chine s'était engagée dans des pratiques "non conventionnelles" qui avaient permis au FMI d'aller de l'avant sans obtenir les assurances de financement standard.

Il a cité les actions passées de la Chine sur la dette de l'Équateur en 2020 et son refus de restructurer le service de la dette de l'Argentine, même si les créanciers du Club de Paris étaient susceptibles de le faire.

"Dans bon nombre de ces cas, la Chine n'est pas le seul créancier à faire obstacle à une mise en œuvre rapide et efficace du livre de jeu typique (de la restructuration de la dette). Mais dans le paysage des prêts internationaux, le manque de participation de la Chine à l'allègement coordonné de la dette est le plus courant et le plus lourd de conséquences."