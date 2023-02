Exclusif-Un fonds chinois soutenu par l'État achète une participation dans le négociant en énergie Mercuria

La Chine a embauché des dizaines de traders de firmes mondiales pour travailler pour ses entreprises publiques de matières premières alors qu'elle se développait dans des secteurs allant du pétrole aux métaux et aux céréales, mais il y a eu peu d'achats directs dans les maisons de commerce internationales par les entreprises chinoises.

Le pays cherche à couvrir ses intérêts mondiaux contre d'éventuelles futures sanctions occidentales depuis que les relations avec les États-Unis se sont détériorées pendant la présidence de Donald Trump. Le premier producteur de pétrole chinois, CNOOC, se préparait en 2022 à vendre ses participations dans des actifs en Grande-Bretagne, au Canada et aux États-Unis.

La filiale de CNIC a acheté la participation d'un peu moins de 5 % dans Mercuria l'année dernière, ont indiqué les sources.

L'achat n'a pas été rendu public auparavant. Les sources n'ont pas divulgué la valeur de la transaction.

La valeur des capitaux propres de Mercuria s'élevait à environ 4,4 milliards de dollars en 2021, selon les informations financières figurant sur son site Web, ce qui donnerait à la participation une valeur d'au moins 220 millions de dollars.

La CNIC n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Mercuria a refusé de commenter le dossier pour cette histoire.

L'achat a eu lieu au quatrième trimestre de l'année dernière après que la société chinoise de raffinage et de pétrochimie ChemChina ait revendu une participation de 12 % qu'elle détenait dans Mercuria depuis six ans.

Le CNIC, créé il y a dix ans, est un fonds d'investissement soutenu par l'État. L'unité qui a acheté Mercuria se concentre sur la transition énergétique de la Chine et fournit un pied à terre à Mercuria dans le pays, alors que le négociant basé à Genève cherche à étendre sa présence dans les sources d'énergie propres.

Mercuria s'est engagée en 2020 à ce que 50 % de ses nouveaux investissements soient consacrés aux énergies renouvelables au cours des cinq prochaines années et elle s'est associée à des sociétés de capital-investissement américaines pour créer un fonds de 1,5 milliard de dollars destiné aux énergies propres telles que l'énergie solaire.

En décembre, Mercuria a embauché Robert Lawson en tant que vice-président exécutif de BP, où il a joué un rôle moteur dans la réorientation de la major vers le pétrole et le gaz.

Fondée en 2004, Mercuria figure parmi les cinq premiers négociants mondiaux de pétrole, déplaçant environ deux millions de barils par jour de pétrole brut et de produits raffinés.

La majeure partie des volumes négociés par la société est désormais constituée de produits non pétroliers. Elle est un important négociant d'électricité, de gaz naturel et d'émissions et a déclaré en 2021 un bénéfice net annuel record de 1,3 milliard de dollars et des revenus de 130 milliards de dollars, selon les derniers résultats disponibles.

Le PDG de Mercuria, Marco Dunand, le président Daniel Jaeggi et le responsable mondial du trading, Magid Shenouda, sont les plus gros actionnaires de la firme. Leurs participations combinées fluctuent autour de 40 %.