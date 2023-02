Exclusif - Un grand stimulus est peu probable alors que la Chine envisage des mesures pour soutenir les consommateurs - sources

Au cours des dernières semaines, les principaux responsables politiques ont signalé à plusieurs reprises leur intention de s'efforcer d'exploiter le pouvoir de consommation des 1,4 milliard d'habitants de la Chine, après que la croissance économique ait atteint en 2022 l'un de ses plus faibles niveaux depuis près d'un demi-siècle.

Cela a fait naître l'espoir que des mesures de stimulation des ménages à grande échelle pourraient être annoncées lors de la réunion annuelle du Parlement en mars. D'éminents universitaires se sont sentis enhardis à parler publiquement de mesures importantes du côté de la demande, telles que 1 000 milliards de yuans (148,28 milliards de dollars) ou plus en bons de consommation à l'échelle nationale.

Les sources proches des discussions politiques s'attendent toutefois à ce que la Chine s'en tienne plus étroitement à ses politiques habituelles de soutien aux industries clés et d'investissement dans les infrastructures, dans le but de soutenir l'emploi et les revenus, ce qui finira par faire baisser le moral des consommateurs.

"Les options pour stimuler la consommation sont limitées", a déclaré un initié, qui, comme les autres sources, a parlé sous couvert d'anonymat en raison de la nature fermée des débats politiques. "La possibilité de faire des distributions d'argent est faible".

La Commission nationale de développement et de réforme de la Chine, le principal planificateur de l'État, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'année dernière a été morose pour les consommateurs chinois, qui ont supporté le poids des sévères restrictions COVID-19 qui ont été brusquement levées en décembre. Les ventes au détail ont chuté de 0,2 %, la deuxième plus mauvaise performance depuis 1968, tandis que le revenu disponible par habitant n'a augmenté que de 2,9 %, la deuxième plus faible hausse depuis 1989.

UN RÉÉQUILIBRAGE QUI S'IMPOSE

De nombreux économistes soutiennent depuis des années que la deuxième économie mondiale devrait se rééquilibrer, en s'appuyant davantage sur la consommation intérieure et en réduisant sa dépendance à l'égard des investissements soutenus par la dette, qui produisent désormais plus de dettes que de croissance.

Relancer rapidement la demande des consommateurs est d'autant plus crucial pour une reprise économique cette année que les exportations du pays faiblissent dans un contexte de ralentissement mondial et que le marché immobilier, touché par la crise, peine à se remettre sur pied.

Mais la réticence apparente des décideurs politiques à s'écarter trop rapidement, ou trop loin, de leur vieux manuel d'investissement souligne la difficulté de tout acte de rééquilibrage pour l'économie de 18 000 milliards de dollars.

Depuis la Conférence centrale des travaux économiques du Parti communiste en décembre, les hauts responsables politiques ont répété leur intention de stimuler le pouvoir d'achat des consommateurs, sans dire comment.

Le président Xi Jinping a déclaré mercredi que la Chine devait prendre des mesures pour que les consommateurs "osent dépenser sans s'inquiéter de l'avenir."

Les données de la Banque mondiale montrent que la part des investissements dans le PIB chinois est supérieure de près de 20 points à la moyenne mondiale, tandis que la consommation des ménages est inférieure de près de 20 points, un déséquilibre plus important que celui du Japon dans les années 1980, avant sa longue stagnation.

Graphique : La part de l'investissement dans l'économie chinoise est l'une des plus élevées au monde. https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/egvbkzlkepq/Pasted%20image%201664956927917.png

DOIT "GARANTIR" LA CROISSANCE

Le changement est plus facile à dire qu'à faire.

Les dirigeants chinois ont signalé leur intention de stimuler la consommation intérieure à de nombreuses reprises au cours de la dernière décennie, sans vraiment y donner suite.

Les responsables politiques s'inquiètent du fait que de grandes distributions d'argent aggraveraient les inégalités de richesse, réduiraient la productivité et attiseraient les risques d'inflation, ont déclaré les sources impliquées dans les discussions politiques internes. Certains économistes affirment également que tout gain de ventes pourrait être de courte durée.

"Le gouvernement préfère investir et lancer des projets", a déclaré Guo Tianyong de l'Université centrale des finances et de l'économie de Pékin.

Compte tenu de ces préoccupations, les arguments en faveur de bons de consommation financés par Pékin et dépassant 1 000 milliards de yuans, avancés par des universitaires influents tels que Yao Yang, doyen de l'École nationale du développement de l'Université de Pékin, ou en faveur du renforcement du filet de sécurité sociale chinois à peine perceptible, avancés par la plupart des partisans d'un modèle de croissance centré sur la consommation, perdent du terrain.

Les conseillers des décideurs chinois s'inquiètent de ce que l'affaiblissement de la demande en Occident mette en danger les emplois manufacturiers. Ils affirment qu'une série d'industries, y compris les technologies émergentes telles que l'IA, ont besoin d'être soutenues et que les dépenses d'infrastructure doivent se poursuivre si l'on veut faire baisser le chômage des jeunes de niveaux quasi record.

"Nous devons garantir une croissance économique supérieure à 5 % cette année. Si la croissance économique reprend, les entreprises auront de l'argent et les gens auront des emplois et des revenus", a déclaré un conseiller du cabinet chinois.

Le gouvernement devrait élargir son déficit budgétaire à environ 3 % du PIB cette année pour répondre à ces besoins de dépenses, selon des initiés politiques, ce qui ajoutera à la dette globale de l'économie.

Certains analystes disent que la demande refoulée pendant la pandémie pourrait suffire pour que la consommation augmente avec peu de soutien politique. Ils soulignent que la nouvelle épargne des ménages a atteint 17,8 trillions de yuans l'année dernière, soit une augmentation de 7,9 trillions de yuans par rapport à 2021.

Mais d'autres avertissent qu'une grande partie de cette hausse peut s'expliquer par les réallocations de sécurité des consommateurs dans les dépôts bancaires et que beaucoup de ces dépôts ont des échéances à long terme.

"Il est peu probable que l'augmentation des dépôts des ménages en Chine soit entièrement transmise à la consommation privée", ont écrit les économistes d'ANZ.

Graphique : La part de la consommation des ménages chinois dans le PIB est l'une des plus faibles au monde

LAISSEZ FAIRE LES GOUVERNEMENTS LOCAUX

Les politiques de relance de la consommation ont toujours leur place à l'ordre du jour, mais elles seront probablement de nature locale et modestes, selon les conseillers du gouvernement.

Plusieurs villes chinoises ont déjà proposé environ 5 milliards de yuans de bons de consommation et de subventions au total depuis décembre. Le gouvernement provincial de Jiangsu s'est engagé à subventionner les festivals de shopping, tandis que d'autres administrations ont promis de subventionner l'achat de véhicules électriques ou les services de soins aux personnes âgées, ont rapporté les médias locaux.

"Les appels à l'émission de bons de consommation et de subventions directes se multiplient, mais nous devrions laisser les gouvernements locaux faire le travail en fonction des conditions locales", a déclaré une troisième source proche des discussions politiques.

(1 $ = 6,7440 yuan renminbi chinois)