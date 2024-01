Un puissant groupe hindou a déclaré que plusieurs mosquées en Inde avaient été construites sur des temples hindous démolis, durcissant apparemment sa position dans un conflit sectaire qui dure depuis des décennies, quelques jours seulement après l'inauguration d'un immense temple sur le site d'une mosquée rasée.

Les commentaires du Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), le parent idéologique du parti nationaliste hindou du Premier ministre Narendra Modi, interviennent après que M. Modi et le chef du RSS ont présidé lundi à la consécration du temple sur le site d'une mosquée du XVIe siècle démolie par une foule hindoue en 1992.

La lutte pour la revendication des lieux saints divise l'Inde à majorité hindoue, qui compte la troisième plus grande population musulmane au monde, depuis son indépendance de la domination britannique en 1947.

Quatre jours après l'inauguration du temple dans la ville septentrionale d'Ayodhya, un avocat des pétitionnaires hindous a déclaré que l'Archaeological Survey of India avait établi qu'une mosquée du XVIIe siècle dans la ville sainte hindoue de Varanasi, dans la circonscription parlementaire de Modi, avait été construite sur un temple hindou qui avait été détruit.

Le service archéologique n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Vendredi en fin de journée, Indresh Kumar, haut responsable du RSS, s'est demandé si la mosquée Gyanvapi de Varanasi et trois autres, dont celle qui a été rasée à Ayodhya, sur le site où de nombreux hindous pensent que le Seigneur Ram est né, étaient bien des mosquées.

"Que nous les considérions comme des mosquées ou non, les citoyens du pays et du monde devraient y réfléchir", a déclaré M. Kumar lors d'une interview accordée à Reuters, en faisant référence aux sites de Gyanvapi, d'Ayodhya, d'un autre dans l'État d'Uttar Pradesh et d'un autre dans l'État de Madhya Pradesh. "Ils doivent défendre la vérité ou le mal ?

Dans la première réaction du groupe aux découvertes de Gyanvapi, Kumar a déclaré : "Acceptez la vérité. Organisez des dialogues et laissez le pouvoir judiciaire décider".

Le fait de soulever des questions sur les mosquées ne signifie pas que les groupes hindous constituent un "mouvement anti-mosquée", a-t-il déclaré. "Il ne s'agit pas d'un mouvement anti-islam. Il s'agit d'un mouvement de recherche de la vérité qui devrait être accueilli favorablement par le monde entier.

RIEN DE POLITIQUE

Les groupes musulmans contestent les affirmations des groupes hindous devant les tribunaux.

Zufar Ahmad Faruqi, président du Sunni Central Waqf Board dans l'Uttar Pradesh, a déclaré que le groupe "a confiance dans le système judiciaire et pense qu'il fera ce qui est juste".

"Nous voulons vivre en harmonie et en paix tout en protégeant les monuments tels qu'ils sont", a-t-il déclaré. "Il n'y a rien de politique là-dedans, nous sommes au tribunal et nous faisons face à la situation légalement.

L'ouverture du temple d'Ayodhya, sous la houlette de Modi, répond à une promesse vieille de 35 ans de son parti, le Bharatiya Janata Party, à l'approche des élections générales prévues pour le mois de mai. Il devrait remporter un troisième mandat consécutif, le plus long depuis le premier Premier ministre indien, Jawaharlal Nehru.

La destruction de la mosquée d'Ayodhya a déclenché des émeutes dans toute l'Inde qui, selon les autorités, ont fait au moins 2 000 morts, pour la plupart des musulmans. Depuis des décennies, les groupes hindous affirment que les souverains moghols musulmans ont construit des monuments et des lieux de culte après avoir détruit d'anciennes structures hindoues.

La loi indienne interdit la conversion de tout lieu de culte et prévoit le maintien du caractère religieux des lieux de culte tels qu'ils existaient au moment de l'indépendance, à l'exception du sanctuaire d'Ayodhya. La Cour suprême est saisie des contestations de cette loi.

Ce mois-ci, la Cour a interrompu le projet d'étude d'une autre mosquée vieille de plusieurs siècles dans l'Uttar Pradesh, l'État le plus peuplé et le plus important du pays sur le plan politique, afin de déterminer si elle contenait des reliques et des symboles hindous.

M. Kumar, du RSS, qui est également le principal patron de la branche musulmane du groupe, a déclaré que la loi islamique exigeait que les mosquées soient construites sur des terrains incontestés, ou que le terrain soit donné par quelqu'un qui l'a acheté, ou encore que les personnes qui construisent la mosquée l'achètent.