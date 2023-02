Exclusif - Un ministre de l'Alberta affirme que le plafond d'émissions du Canada bloque d'autres mesures climatiques

L'opposition aux politiques climatiques fédérales de la province riche en pétrole de l'Alberta, où la première ministre Danielle Smith se prépare à une élection en mai, risque de faire prendre encore plus de retard au Canada dans ses engagements de réduction des émissions cette année.

La ministre de l'Environnement de l'Alberta, Sonya Savage, a déclaré à Reuters lors d'une récente interview que le plafond d'émissions proposé par le gouvernement fédéral pour l'industrie pétrolière et gazière - prévu pour cette année - retarde les travaux sur d'autres questions telles que le soutien provincial au captage et au stockage du carbone (CSC).

"Nous devons simplement mettre ce plafond d'émissions sur une meilleure trajectoire, et l'aborder d'une manière différente, avant de pouvoir vraiment réussir dans tout le reste", a déclaré M. Savage. C'était la première fois que M. Savage parlait de retarder les programmes du Premier ministre Justin Trudeau nécessaires pour réduire les émissions de carbone.

Le Canada, quatrième producteur de pétrole au monde, est à la traîne par rapport à de nombreux autres pays pour ce qui est de la lutte contre les émissions, ce qui compromet l'objectif du gouvernement libéral de Justin Trudeau de réduire d'ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 % par rapport aux niveaux de 2005.

Le populiste de droite Smith, qui fait campagne avant le vote du 29 mai, a exploité l'animosité de nombreux Albertains à l'égard des politiques environnementales fédérales, et a accusé Trudeau de vouloir éliminer progressivement l'industrie des combustibles fossiles. Le gouvernement de M. Trudeau considère le plafond comme un élément clé pour amener le secteur pétrolier et gazier à effectuer des réductions importantes et opportunes.

M. Smith souhaite également qu'Ottawa mette un terme aux projets de réglementation sur l'électricité propre et à la loi sur la "transition juste", destinée à recycler les travailleurs du secteur pétrolier et gazier pour des emplois dans le domaine de l'énergie propre.

Le secteur pétrolier et gazier est l'industrie la plus polluante du Canada, représentant plus d'un quart de toutes les émissions. L'Alberta menace de contester le plafond devant les tribunaux, affirmant que cela reviendrait à plafonner une production qui continue d'augmenter.

L'Alberta a déjà porté devant les tribunaux la politique de tarification du carbone du gouvernement fédéral, mais a perdu l'affaire devant la Cour suprême.

Si Ottawa fait passer le plafond sur le pétrole et le gaz avant les élections provinciales, il se perdra "dans la spirale de la politique", a déclaré Andrew Leach, professeur d'économie et de droit à l'Université de l'Alberta.

"Mais le gouvernement fédéral doit agir, car sinon, on s'expose à six ou huit mois de retard supplémentaires."

DES OBJECTIFS AMBITIEUX

Un porte-parole du ministère fédéral de l'Environnement a déclaré que les fonctionnaires recueillent encore des informations pour s'assurer que le plafond est "ambitieux mais réaliste".

Les sondages montrent que Mme Smith a une avance étroite sur son rival du Nouveau Parti démocratique avant l'élection.

Des responsables à Ottawa ont déclaré à Reuters que les discussions à huis clos avec l'industrie et le gouvernement de l'Alberta sur les différents plans de réduction progressent, mais que les considérations politiques en amont du vote sapent les décisions finales.

L'année dernière, un rapport de la base de données européenne sur les émissions pour la recherche atmosphérique mondiale a montré que les émissions du Canada ont augmenté en 2021 et n'ont baissé que de 3 % depuis 2005, ce qui signifie que le pays doit emballer presque toute sa décarbonisation en huit ans pour atteindre son objectif de 2030.

L'UE et les États-Unis ont réduit leurs émissions de 25 % et 20 % respectivement depuis 2005.

La taille de l'industrie pétrolière et gazière canadienne signifie que le pays aura du mal à atteindre ses objectifs pour 2030 sans une réduction significative des émissions de ce secteur, et les producteurs comptent sur les projets de CSC pour réduire une grande partie de leur pollution par le carbone.

Malgré cela, la Pathways Alliance, un groupe de six entreprises représentant 95 % de la production de sables bitumineux, affirme qu'une réduction d'environ 30 % seulement des émissions est réalisable d'ici 2030, alors que l'objectif du gouvernement est d'au moins 40 %.

"Nous nous sommes engagés avec leurs modélisateurs économiques, et je pense qu'ils ont reconnu que ces objectifs... n'étaient probablement pas entièrement basés sur des données précises et sont probablement trop ambitieux", a déclaré Mark Cameron, vice-président des relations extérieures de la Pathways Alliance.