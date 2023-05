Le directeur d'un institut scientifique russe de premier plan, arrêté pour trahison avec deux autres experts en technologie des missiles hypersoniques, est accusé de trahir des secrets au profit de la Chine, ont déclaré à Reuters deux personnes au fait de l'affaire.

Alexander Shiplyuk, directeur de l'Institut de mécanique théorique et appliquée (ITAM) Khristianovitch de Sibérie, est soupçonné d'avoir remis des documents classifiés lors d'une conférence scientifique en Chine en 2017, ont précisé les sources.

L'homme de 56 ans clame son innocence et insiste sur le fait que les informations en question n'étaient pas classifiées et étaient librement accessibles en ligne, selon ces personnes, que Reuters a choisi de ne pas identifier pour décrocher leur sécurité.

"Il est convaincu que les informations n'étaient pas secrètes et qu'il est innocent", a déclaré l'une des personnes.

La nature des accusations portées contre le directeur de l'ITAM, qui a été arrêté en août dernier, n'a pas été rapportée précédemment. Le lien avec la Chine ferait de M. Shiplyuk le dernier d'une série de scientifiques russes arrêtés ces dernières années pour avoir prétendument trahi des secrets au profit de Pékin.

Interrogé sur les accusations qui pèsent sur les experts de l'ITAM ainsi que sur les précédentes affaires de trahison liées à la Chine, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les services de sécurité étaient à l'affût d'éventuelles affaires liées à la "trahison de la patrie".

"Il s'agit d'un travail très important, a-t-il ajouté. "Il se poursuit en permanence et il n'est guère possible de parler ici de quelque tendance que ce soit.

Le service de sécurité FSB n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Interrogé sur les allégations selon lesquelles Pékin aurait ciblé des scientifiques russes pour obtenir des recherches sensibles, le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré que les relations sino-russes étaient fondées sur "le non-alignement, la non-confrontation et le non-ciblage de tierces parties".

"C'est fondamentalement différent de ce que certaines alliances militaires et de renseignement ont mis en place sur la base de leur mentalité de la guerre froide", a ajouté le communiqué.

Le président Vladimir Poutine a déclaré à plusieurs reprises que la Russie était un leader mondial dans le domaine des missiles hypersoniques, des armes de pointe capables de transporter des charges utiles à une vitesse allant jusqu'à 10 fois la vitesse du son pour percer les systèmes de défense aérienne.

Les affaires ITAM, ainsi que les arrestations antérieures pour trahison, suggèrent que Moscou est vigilante à l'idée de perdre tout avantage technologique, y compris au profit de la Chine, un allié dont elle dépend de plus en plus pour son soutien politique et commercial depuis qu'elle a lancé son invasion de l'Ukraine il y a 15 mois.

L'année dernière, le spécialiste du laser Dmitry Kolker a été arrêté en Sibérie pour trahison, mais il est décédé deux jours plus tard des suites d'un cancer. Son avocat, Alexander Fedulov, a déclaré à Reuters la semaine dernière que M. Kolker était accusé d'avoir transmis des secrets à la Chine, une allégation que la famille du scientifique a démentie.

Alexander Lukanin, un scientifique de la ville sibérienne de Tomsk, a été arrêté en 2020 parce qu'il était soupçonné d'avoir transmis des secrets technologiques à Pékin, a rapporté l'agence de presse russe TASS à l'époque. L'année dernière, il a été condamné à sept ans et demi de prison.

Valery Mitko, un scientifique à la tête de l'Académie arctique des sciences de Saint-Pétersbourg, a également été accusé en 2020 d'avoir transmis des secrets à la Chine, où il s'était rendu régulièrement pour donner des conférences, a indiqué TASS en temps utile. Il est décédé deux ans plus tard à l'âge de 81 ans alors qu'il était assigné à résidence.

DES ACCUSATIONS TRÈS GRAVES

Dans le contexte de la guerre en Ukraine, le parlement russe a voté le mois dernier en faveur d'une augmentation de la peine maximale pour trahison, qui passerait de 20 ans à la prison à vie. Mardi, le chef de la commission de la sécurité de la chambre basse du parlement russe a soutenu un projet de loi durcissant l'accès aux secrets d'État, affirmant que 48 Russes avaient été condamnés pour trahison entre 2017 et 2022.

Les affaires auxquelles Shiplyuk et ses deux collègues de l'ITAM - Anatoly Maslov et Valery Zvegintsev - sont confrontés sont top secrètes et seront jugées à huis clos. Une audience dans l'affaire Maslov, le premier des trois à avoir été arrêté en juin de l'année dernière, devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg mercredi.

Zvegintsev a été arrêté le mois dernier. Les enquêtes sur les trois scientifiques ont fait les gros titres la semaine dernière lorsque leurs collègues de l'ITAM ont signé une lettre ouverte pour les soutenir, se plaignant qu'il était impossible pour les scientifiques de faire leur travail s'ils risquaient d'être arrêtés pour avoir écrit des articles ou fait des présentations lors de conférences internationales.

La lettre rejetait l'idée que les trois hommes aient pu trahir des secrets, affirmant que tous les documents qu'ils avaient publiés ou présentés avaient été rigoureusement vérifiés pour s'assurer qu'ils n'étaient pas classifiés.

Le porte-parole du Kremlin, M. Peskov, interrogé la semaine dernière par des journalistes au sujet de la lettre ouverte, a déclaré : "Nous avons effectivement pris connaissance de cet appel : "Nous avons effectivement pris connaissance de cet appel, mais les services spéciaux russes y travaillent. Ils font leur travail. Il s'agit d'accusations très sérieuses.

L'ITAM, situé sur le campus scientifique Academgorodok, près de la ville de Novossibirsk, indique sur son site web qu'il est enregistré comme faisant partie du complexe militaro-industriel russe. L'institut a entretenu des liens internationaux étendus, notamment des contacts avec des entreprises, des universités et des centres de recherche du monde entier, selon un document en ligne datant de 2020 et décrivant ses travaux.

Parmi les institutions citées figure le Centre chinois de recherche et de développement en aérodynamique (CARDC), dont le site web contient plusieurs articles célébrant des percées expérimentales dans le domaine des avions de chasse et des missiles hypersoniques.

Sur le site du CARDC, le directeur du centre est Wang Xunnian. Selon deux sites officiels du gouvernement local chinois, Wang est un général de division de l'Armée populaire de libération (APL).

Un examen par Reuters des articles universitaires chinois accessibles au public montre que les chercheurs du centre ont, ces dernières années, cosigné des dizaines d'articles avec des collègues travaillant dans des instituts gérés directement par l'APL.

Le CARDC n'a pas répondu aux questions envoyées par courriel au centre et à Wang, tandis que Reuters n'a pas été en mesure de contacter Wang directement.

CHOQUÉ ET HORRIFIÉ

Reuters a interrogé deux scientifiques américains, dont l'un connaissait Maslov et l'autre Shiplyuk. Ils ont déclaré que les Russes étaient de véritables universitaires, bien que leur domaine d'étude soit sensible en raison de ses applications militaires.

Stuart Laurence, professeur d'ingénierie aérospatiale à l'université du Maryland, a déclaré avoir rencontré Shiplyuk à deux reprises, notamment lors d'une conférence à Tours, en France, en 2012, au cours de laquelle le scientifique russe a présenté un article avec Maslov.

"J'ai été choqué et horrifié de le voir arrêté", a déclaré M. Laurence, qui a échangé des courriels avec M. Shiplyuk pour la dernière fois en janvier 2021. "Il était très respecté dans son domaine.

George Nacouzi, ingénieur principal en aérospatiale chez RAND Corp, a déclaré que la Chine "rattrapait son retard" par rapport aux États-Unis et à la Russie ces dernières années en matière de technologie hypersonique.

Il a souligné que les trois Russes arrêtés n'étaient impliqués que dans un élément du travail nécessaire à la construction d'un missile hypersonique, un processus qui comprend également l'intégration de capteurs, de systèmes de navigation et de propulsion.

"C'est un long chemin. Il ne suffit pas de faire de la recherche fondamentale pour obtenir un missile", a déclaré M. Nacouzi.