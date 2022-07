Exclusif - Un suspect avoue avoir tué un journaliste maltais et déclare que le meurtre était "juste une affaire".

S'exprimant depuis la prison dans son premier commentaire sur l'affaire, George Degiorgio a déclaré que s'il en avait su plus sur Daphne Caruana Galizia - la journaliste que lui et deux autres personnes sont accusés d'avoir tuée en 2017 - alors il aurait demandé plus d'argent pour réaliser le coup.

"Si j'avais su, j'aurais demandé 10 millions. Pas 150 000", a-t-il déclaré, en faisant référence à la somme en euros qu'il dit avoir reçue pour avoir tué le journaliste.

"Pour moi, c'était juste du business. Ouais. Les affaires comme d'habitude !" a-t-il déclaré à un journaliste de Reuters. Il a ensuite ajouté : "Bien sûr, je suis désolé".

L'interview de Degiorgio a été réalisée dans le cadre de recherches pour un podcast sur l'affaire Caruana Galizia, intitulé "Qui a tué Daphne ?".

Son aveu est intervenu après plusieurs tentatives des avocats de Degiorgio depuis 2021 pour obtenir une grâce en échange d'un témoignage sur le rôle de Degiorgio dans le meurtre de Caruana Galizia et d'autres crimes présumés impliquant des personnalités de l'île.

Le 22 juin, la Cour d'appel de Malte a rejeté les dernières contestations juridiques de Degiorgio concernant les accusations de meurtre portées contre lui et son frère Alfred, qui est co-accusé. Le jugement ouvre la voie à la poursuite du procès.

L'assassinat à la voiture piégée du journaliste d'investigation et blogueur a provoqué un choc dans toute l'Europe. Les autorités maltaises ont accusé Degiorgio et deux autres hommes - son frère Alfred et un associé, Vince Muscat - d'avoir assassiné Caruana Galizia en octobre 2017 sur ordre d'un homme d'affaires haut placé de l'île.

Degiorgio a déclaré à Reuters qu'il plaiderait coupable avant tout procès avec jury. "Je vais parler au magistrat", a-t-il déclaré. Il a indiqué qu'il fournirait un témoignage pour impliquer d'autres personnes dans ce meurtre et dans un précédent complot non réalisé visant à tuer le journaliste. Son motif, a-t-il dit, était de demander une réduction de peine pour lui-même et Alfred et de s'assurer que "nous n'allons pas tomber seuls !".

Jusqu'à présent, les deux frères Degiorgio avaient nié toute implication dans le meurtre. Muscat a plaidé coupable aux accusations de meurtre en 2020 et a été condamné à une peine réduite de 15 ans de prison en échange de son témoignage sur cette affaire et quelques autres crimes. William Cuschieri, l'avocat d'Alfred et George Degiorgio n'a pas répondu aux demandes de commentaires des deux frères.

L'un des hommes d'affaires les plus riches de l'île, Yorgen Fenech, a également été accusé en novembre 2019 d'avoir chargé Degiorgio et ses deux complices de réaliser le coup. Fenech a nié l'accusation mais n'a pas encore présenté sa défense. Dans un communiqué, son avocat, Gianluca Caruana Curran, a déclaré que Fenech prévoyait de prouver au tribunal "qu'il n'a à aucun moment voulu, recherché activement ou commandité" l'assassinat de Caruana Galizia.

"Tout en protestant fermement de son innocence, M. Fenech maintient qu'avec les preuves disponibles, des enquêtes indépendantes et sérieuses sont capables de conduire à l'arrestation et à la mise en accusation des véritables auteurs de l'assassinat."

Fenech a été identifié comme le cerveau par un intermédiaire présumé, le chauffeur de taxi Melvin Theuma, qui a échappé aux poursuites pour son rôle dans l'affaire en échange de son témoignage. Theuma a déclaré avoir organisé le meurtre avec les frères Degiorgio au nom de Fenech. Il a témoigné qu'il n'a jamais révélé au gang Degiorgio l'identité de Fenech.

Au cours de l'entretien, Degiorgio a déclaré qu'il était prêt à témoigner qu'une personnalité politique maltaise de premier plan avait tenté d'organiser le meurtre de Caruana Galizia dans un complot distinct deux ans plus tôt. Degiorgio a également déclaré qu'il proposerait de témoigner de l'implication de deux anciens ministres de premier plan dans un vol à main armée.

À ce stade, Reuters ne publie pas d'autres détails sur ces allégations et ne nomme pas les personnes accusées par Degiorgio, qui nient toutes toute implication dans un quelconque crime.

La police maltaise et les procureurs chargés de l'affaire de meurtre n'ont pas répondu aux demandes de commentaire officiel sur les remarques de Degiorgio.

William Cuschieri, l'avocat d'Alfred et George Degiorgio, n'a pas répondu aux demandes de commentaires pour cet article.

Caruana Galizia a été tuée après avoir lancé une série d'allégations de corruption contre des personnalités, y compris des ministres du gouvernement du Parti travailliste de l'île. Son meurtre a fait naître des soupçons selon lesquels certaines des personnes sur lesquelles elle enquêtait pourraient être impliquées dans le complot de sa mort.

Fenech, qui est accusé d'avoir ordonné le succès de l'attentat de 2017, a été identifié pour la première fois en relation avec Caruana Galizia dans des articles de novembre 2018 de Reuters et du Times of Malta. Le rapport le désignait comme le propriétaire d'une société connue sous le nom de 17 Black qui, selon Caruana Galizia, était utilisée, sans citer de preuves, pour corrompre des politiciens. Fenech était également à la tête d'un projet controversé de centrale électrique à Malte.

Selon les preuves de l'accusation présentées au tribunal lors de multiples audiences préliminaires depuis 2018, George Degiorgio et sa bande avaient suivi le journaliste tout au long de l'été 2017. Aux premières heures du 16 octobre 2017, selon les procureurs, le gang a posé une bombe sous un siège de sa voiture.

Cet après-midi-là, Degiorgio se serait trouvé sur un yacht dans le Grand Harbour de l'île lorsque son frère Alfred, qui surveillait la maison, a appelé pour dire que Caruana Galizia était entrée dans sa voiture et était partie. Degiorgio a alors envoyé un message texte depuis le yacht vers un appareil mobile qui a fait exploser la bombe, ont déclaré les procureurs à la cour.

Après l'explosion de la voiture, Matthew, le fils de Caruana Galizia, a entendu la déflagration, est sorti en courant de la maison familiale et a découvert le corps de sa mère. Depuis, il fait campagne pour que justice soit rendue à sa mère. Interrogé sur les commentaires de Degiorgio, il a déclaré à Reuters : "Les propres mots de George Degiorgio montrent qu'il est un tueur impitoyable qui ne mérite aucun sursis."

Arrêté deux mois après le meurtre, George Degiorgio n'a rien dit à la police, refusant même de donner son nom lors des interrogatoires. Jusqu'à l'interview de Reuters, il était resté silencieux, et ses avocats ont passé quatre ans à nier son implication dans le meurtre. Il a également déposé une série de recours juridiques contestant les preuves contre lui.

Mais il cherche maintenant à conclure un accord avec l'accusation, avant un procès, en échange de l'admission des charges et de la fourniture des nouvelles informations.

Alfred Degiorgio, comme son frère, a plaidé non coupable aux accusations de meurtre mais n'a pas présenté son dossier. Lui aussi a fait plusieurs demandes pour être gracié des charges en échange de son témoignage sur ce qu'il sait.

George Degiorgio a déclaré qu'avant de prendre le job de tueur à gages, il ne savait pas grand-chose de Caruana Galizia ou de sa famille, y compris le fait qu'il s'agissait de gens ordinaires, pas de criminels. "C'est ça. Bien sûr ! Je ne l'ai jamais rencontrée dans sa vie", a-t-il déclaré.

Les frères Degiorgio ont déposé plusieurs demandes depuis mars 2021 pour obtenir un pardon officiel pour leurs crimes. La dernière, déposée le 4 avril par leur avocat, William Cuschieri, indiquait, sans donner de noms ni de précisions, que les Degiorgio pouvaient témoigner de "crimes de tentative de vol avec violence et de tentative d'homicide volontaire dans lesquels l'un des auteurs était un ministre et un autre auteur qui est un ministre." La demande a été rejetée par le gouvernement de Malte le 24 avril, invoquant l'intérêt national et l'administration de la justice, selon une déclaration officielle.

Le premier ministre maltais, Robert Abela, avait précédemment condamné les tentatives des Degiorgios pour obtenir une grâce, les qualifiant de "criminels" cherchant à acheter leur liberté. Cuschieri, l'avocat des Degiorgios, a répondu en disant que le premier ministre violait leurs droits à un procès équitable et, sans fournir de détails, a déclaré que les frères avaient des "informations directes" sur l'implication d'un ministre dans le crime.

