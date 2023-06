Les populations de lions et de léopards du parc national de Kafue, en Zambie, montrent les signes d'un modeste retour après des décennies de braconnage, grâce à des stratégies de protection élargies, notamment un système innovant d'alerte précoce pour les vautours.

Les densités de grands félins à travers Kafue, mesurées largement pour la première fois par l'organisation mondiale de conservation Panthera, sont restées stables et dans certains cas ont augmenté de 2018 à 2022, selon un nouveau rapport partagé en exclusivité avec Reuters.

Bien qu'une pénurie de données historiques sur les populations rende difficile le suivi des changements sur une période plus longue, depuis 2018, les scientifiques "commencent à voir de fortes indications que ces populations ont tendance à augmenter maintenant dans les zones où nous avons investi dans le soutien à la protection", a déclaré Kim Young-Overton, directeur du programme de Panthera pour la zone de conservation transfrontalière Kavango-Zambezi, qui comprend Kafue.

Dans la récente évaluation, les scientifiques ont constaté qu'un plus grand nombre de lionceaux sont nés dans les troupeaux de Kafue entre 2018 et 2021. C'est un signe que la survie des adultes s'améliore, car lorsque les femelles vivent plus longtemps, "elles sont plus susceptibles de donner naissance à des lionceaux", a déclaré Andrew Loveridge, directeur du programme des lions de Panthera.

Un demi-siècle de braconnage intensif a décimé les populations d'animaux sauvages dans le troisième plus grand parc national d'Afrique, comme dans une grande partie du continent, et les grands félins en liberté de Kafue en ont été les victimes.

Les léopards ont longtemps été chassés pour leur peau, utilisée comme vêtement de cérémonie dans la région.

Les braconniers de viande de brousse se sont attaqués aux proies des lions qui se nourrissent d'herbe, laissant trop peu de nourriture aux 200 ou plus de ces carnivores affamés du parc. Les fermiers ont pris pour cible les lions soupçonnés de tuer le bétail à l'aide d'armes à feu, de flèches, de pièges et éventuellement d'empoisonnements.

Les groupes de conservation, Africa Parks et le département zambien des parcs nationaux et de la faune sauvage ont utilisé une myriade d'outils pour protéger la faune de Kafue, notamment en déployant quelque 40 équipes de patrouille anti-braconnage.

L'une des approches les plus innovantes consiste à marquer les vautours à dos blanc et les vautours à capuchon à l'aide de traceurs satellitaires afin d'alerter rapidement les gestionnaires de la faune en cas de braconnage ou d'empoisonnement des carcasses.

Dans de nombreuses régions d'Afrique, les propriétaires de bétail empoisonnent les carcasses de vaches avec un pesticide agricole mortel pour tuer les félins qui viennent se régaler, en représailles aux lions qui ont mangé leur bétail.

Mais les carcasses attirent également les vautours à dos blanc, une espèce en danger critique d'extinction, dont la population a diminué de plus de 90 % en Afrique de l'Ouest au cours des 40 dernières années, en grande partie à cause de l'empoisonnement.

"Les vautours à dos blanc africains viendront en très grand nombre", a déclaré Corinne Kendall, conservatrice de la conservation et de la recherche au zoo de Caroline du Nord, qui dirige le programme.

"Vous pouvez avoir jusqu'à 100 vautours et ils vont tous mourir. Cela a eu un impact énorme sur les vautours et a conduit à ces déclins rapides. Et c'est aussi un gros problème pour les carnivores".

Depuis 2021, l'équipe du zoo a marqué 19 vautours en Zambie, en drapant sur leurs ailes de minuscules sacs à dos contenant les balises satellites afin d'obtenir une vue d'ensemble de la situation.

Bien que les empoisonnements ne soient pas "quelque chose de bien connu dans le paysage de Kafue", a déclaré M. Kendall, les vautours marqués les ont déjà conduits à deux incidents d'empoisonnement présumés près du parc, selon le rapport partagé avec Reuters. Dans de tels cas, le personnel du parc, alerté de l'empoisonnement, peut se débarrasser de la carcasse et tenter de retrouver l'auteur de l'empoisonnement, ce qui permet de sauver à la fois les oiseaux et les grands félins.

"L'empoisonnement est un tueur silencieux", a déclaré M. Kendall. "À moins de disposer d'un système de marquage des vautours par satellite, beaucoup de choses peuvent se passer sans que personne ne le sache.