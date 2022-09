Exclusif - Une avalanche de nouvelles règles fait que les banques turques ont du mal à prêter -sources

Les nouvelles règles, qui font partie de la gestion peu orthodoxe de l'économie par le président Tayyip Erdogan, ont particulièrement déprimé les prêts à long terme. Le propriétaire d'un fabricant de taille moyenne a déclaré qu'il était "de plus en plus difficile chaque jour" d'accéder au crédit nécessaire.

Les sources, qui se sont exprimées sous couvert d'anonymat, ont déclaré que les réglementations en matière de crédit et de garanties mises en place ces derniers mois ont semé la confusion et soulevé de nombreuses questions de la part des banques.

"Ce sont des éléments très difficiles à gérer pour une banque", a déclaré une source bancaire. "Chaque banque essaie de gérer son propre bilan par rapport aux engagements supplémentaires qui pourraient survenir après les réglementations du gouvernement et cela effraie les banques."

Les règles signifient que le crédit moins cher continuera à être poussé vers les petits emprunteurs parfois plus risqués préférés par le gouvernement, tandis que le crédit global dans la principale économie émergente est susceptible de se refroidir, ont déclaré les sources.

La croissance globale du crédit, basée sur une mesure corrigée des taux de change sur 13 semaines, était en hausse de 20 % par rapport à l'année dernière à la fin du mois d'août, contre 50 % lorsque la série de réglementations a commencé en avril, selon les données.

Les enjeux sont élevés pour Erdogan et son parti conservateur AK Party avant les élections serrées de l'année prochaine, que les sondages montrent qu'il pourrait perdre en raison principalement de la flambée du coût de la vie et d'autres tensions économiques.

Son programme économique donne la priorité à la croissance, à l'emploi, aux investissements et aux exportations, grâce à une série de réductions des taux d'intérêt qui ont déclenché une crise monétaire et une spirale inflationniste à la fin de l'année dernière.

La banque centrale a continué à réduire les taux d'intérêt malgré une inflation atteignant 80 %. Ces derniers mois, elle a adopté plusieurs nouvelles règles pour diriger les prêts bon marché vers les entreprises et les secteurs exportateurs nets, dans le but d'atténuer les importants déficits des comptes courants de la Turquie.

Le mois dernier, la banque a demandé aux créanciers de détenir des obligations à coupon fixe à long terme comme garantie pour certains prêts qui ne sont pas considérés comme stimulant les investissements ou les exportations.

Mais certains créanciers affirment que détenir des obligations illiquides à long terme pour garantir des prêts à court terme est trop risqué. D'autres ont demandé à leurs clients de liquider certains prêts au lieu de les renouveler, laissant les entreprises utiliser leurs fonds propres, a déclaré une autre source bancaire à Reuters.

CONFUSION

La réglementation de la banque centrale du mois dernier a poussé les créanciers à réduire les taux sur les prêts commerciaux et a exigé de ceux qui ne le font pas de détenir des dépôts en lires plus importants, ce qui a provoqué une vague d'achats d'obligations du Trésor.

Le message de la banque centrale au secteur financier était d'accorder des prêts bon marché aux exportateurs nets et aux petites et moyennes entreprises (PME), ou de retourner effectivement le financement au gouvernement en détenant des obligations, selon les banquiers.

En réponse, les créanciers ont envoyé à la banque centrale des dizaines de questions et de préoccupations sur la manière de faire des affaires dans le cadre des nouvelles règles, selon une lettre vue par Reuters. Ils ont notamment demandé comment les règles couvrent les sociétés d'affacturage et de crédit-bail, les prêts à plus long terme pour des projets, et les fusions et acquisitions.

La banque centrale a déclaré à Reuters qu'elle avait répondu à toutes ces questions dans une circulaire officielle la semaine dernière.

"Des mesures sont prises pour modifier la structure des prêts du pays. D'autres viendront si nécessaire, afin d'orienter les prêts vers les secteurs ciblés", a déclaré un fonctionnaire proche du dossier.

Le fonctionnaire a ajouté que la part des prêts aux PME financés par la banque centrale est passée de 5 % au début de l'année à 25 % et que cela devrait continuer à augmenter.

Vendredi, la banque centrale a refusé une demande des banques de détenir des devises étrangères au lieu d'obligations en lires à long terme.

Les prêts aux PME, aux commerçants et aux exportateurs ainsi qu'aux investissements et à l'agriculture sont largement exclus des nouvelles règles strictes.

Les PME sont considérées par les banques comme plus risquées mais plus susceptibles de développer les investissements et les embauches, tandis que les exportateurs contribuent à atténuer le déséquilibre commercial du pays et à reconstituer les réserves de change épuisées de la banque centrale.

Les entreprises se sont plaintes que les règles favorisaient certains secteurs par rapport à d'autres et ralentissaient les prêts à un moment où l'inflation élevée a diminué leurs fonds propres, rendant le crédit d'autant plus critique.

Alors que l'inflation est montée en flèche pour atteindre son plus haut niveau depuis 24 ans, la lire a perdu plus de la moitié de sa valeur par rapport au dollar en deux ans, en grande partie, selon la plupart des économistes, à cause des réductions des taux d'intérêt et de la mauvaise gestion économique.

Le cadre de l'industrie manufacturière, qui a requis l'anonymat, a déclaré que les besoins en capitaux propres de son entreprise avaient quadruplé en termes de lires alors que les prix des matières premières avaient doublé en termes de devises au cours des deux dernières années.

"Comment une entreprise peut-elle utiliser ses fonds propres pour solder sa dette envers les banques dans ces circonstances", a-t-il déclaré.