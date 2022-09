Exclusif - Une enquête géorgienne sur le rôle de l'aumônier de Trump dans l'ingérence dans les élections

Au matin du 15 décembre 2020, lorsqu'elle a vu la berline rouge de l'étranger garée dans son allée, elle avait reçu des centaines de menaces de partisans de l'ancien président américain Donald Trump. Deux semaines plus tôt, la campagne de Trump avait faussement accusé Mme Freeman et sa fille, Wandrea "Shaye" Moss, d'avoir sorti de faux bulletins de vote de valises à la State Farm Arena d'Atlanta afin de truquer l'élection de 2020 en faveur du démocrate Joe Biden.

L'homme avait déjà transmis un message à Freeman par l'intermédiaire d'un voisin : Le temps de Freeman était compté, a-t-il dit, et il pouvait l'aider, elle et sa fille. Lorsqu'un agent de police est intervenu et a interrogé l'homme devant le domicile de Freeman, il s'est présenté comme Steve Lee, un aumônier de police de l'Illinois.

Maintenant, Lee est surveillé dans le cadre d'une enquête criminelle sur l'ingérence électorale présumée de Trump et de ses alliés en Géorgie, selon une source ayant une connaissance directe de la sonde.

Lee a joué un rôle central dans une tentative ratée de faire pression sur Freeman pour qu'il admette une fraude électorale qui n'a jamais eu lieu, selon un examen par Reuters de séquences filmées par des caméras de police et de documents judiciaires, ainsi que d'entretiens avec des participants clés. Après avoir été repoussé par Freeman, Lee a contacté Harrison Floyd, qui avait dirigé la sensibilisation des électeurs noirs pour la campagne 2020 de Trump. Floyd a organisé une autre visite à Freeman le 4 janvier 2021, cette fois de la part du publiciste de Chicago Trevian Kutti, qui a menacé Freeman de prison à moins qu'elle ne fournisse des informations sur la fraude électorale, a rapporté Reuters en décembre dernier.

L'identité de Lee n'a pas été signalée précédemment. L'enquête du bureau du procureur du comté de Fulton examine la coordination de Lee avec Floyd et Kutti alors que la campagne de Trump cherchait désespérément des preuves de fraude électorale pour justifier l'annulation de sa défaite électorale. Le 6 janvier, deux jours après la visite de Kutti à Freeman, le Congrès a certifié la victoire de Biden, malgré l'insurrection meurtrière au Capitole des États-Unis ce jour-là par des partisans de Trump qui tentaient d'arrêter la procédure.

Le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, a déclaré dans un dépôt de tribunal du 2 septembre qu'elle cherchait à obtenir le témoignage de Floyd, qui a détaillé son implication dans la poursuite de Freeman dans une longue interview avec Reuters en décembre dernier. Le dossier du procureur indique que Floyd a déclaré à Reuters qu'il avait organisé la rencontre entre Kutti et Freeman à la demande d'un homme non identifié, que Floyd a décrit comme un aumônier ayant des liens avec les forces de l'ordre fédérales.

Reuters a identifié cet aumônier comme étant Lee grâce à des rapports de police et des images de caméras corporelles montrant la police parlant avec Lee devant le domicile de Freeman. Lee a travaillé comme policier en Californie et a ensuite servi d'aumônier réconfortant les officiers et d'autres personnes après les attentats du 11 septembre à New York. Un porte-parole du département de police de la ville de New York a confirmé le travail de Lee avec ses officiers.

Comme Reuters l'a rapporté le 10 décembre, Freeman a déclaré à la police que Kutti avait essayé de l'amener à s'impliquer faussement dans une fraude électorale. Jetant une nouvelle lumière sur l'incident, le dépôt du procureur de district la semaine dernière a déclaré que Kutti avait averti Freeman qu'une "escouade armée" d'officiers fédéraux s'approcherait d'elle et de sa famille dans les 48 heures et que Kutti avait accès à "des personnes très en vue qui peuvent faire en sorte que certaines choses se produisent ... afin de vous défendre, vous et votre famille".

Une source ayant une connaissance directe de l'enquête en Géorgie a déclaré que Lee, Kutti et Floyd sont tous des "sujets d'intérêt" de l'enquête criminelle. Willis a déjà demandé le témoignage de Kutti.

Aucune accusation n'a été déposée dans cette affaire. Un porte-parole du bureau de Willis n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Lee, lors d'une brève interview à son domicile de Montgomery, Illinois, n'a pas contesté avoir rendu visite à Freeman mais a refusé de dire pourquoi ou si quelqu'un l'avait envoyé.

Floyd et Kutti n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Ils ont précédemment nié avoir essayé de faire pression sur Freeman pour qu'elle avoue faussement la fraude électorale, affirmant qu'ils essayaient de l'aider.

JE NE SUIS PAS INTÉRESSÉE

Freeman a été tellement secouée par les tentatives de Lee de la contacter qu'elle a appelé le 911 à trois reprises le 15 décembre 2020, le matin où il s'est garé dans son allée. Deux agents de la police du comté de Cobb sont intervenus, dont l'un a interrogé Lee devant son domicile. Lee a dit qu'il voulait parler à Freeman et a produit son permis de conduire de l'Illinois, selon des séquences de caméra corporelle inédites obtenues grâce à une demande de documents publics.

"Je suis un pasteur, et je travaille aussi avec des gens qui essaient d'aider Ruby", a dit Lee à l'officier, sans identifier ces personnes. "Et aussi d'obtenir une certaine vérité sur ce qui se passe".

Il s'est décrit comme un "ancien membre des forces de l'ordre" et un "sergent en Californie". Il a dit qu'il avait "quelques services pro bono pour elle si elle est intéressée".

Elle ne l'était pas.

"Je ne suis pas intéressée", a-t-elle dit à l'officier lors d'un entretien séparé filmé par une caméra corporelle, affirmant qu'elle n'avait rien fait de mal. "J'ai un pasteur."

Le même homme s'était présenté chez elle la nuit précédente, selon Freeman. Elle n'était pas chez elle. Lee a parlé avec un voisin, et c'est là que Lee a transmis le message disant qu'il pouvait aider Freeman. Elle a dit à la police que Lee avait dit "qu'il savait que ça allait empirer. Et il voulait m'aider avant qu'il ne soit trop tard".

Freeman, qui se décrit comme une chrétienne fervente, a dit qu'elle ne reconnaissait pas l'homme et qu'elle voulait le dénoncer pour harcèlement. L'officier a répondu qu'il informerait Lee qu'elle ne voulait pas lui parler.

L'aumônier s'est alors tourné vers Floyd pour obtenir de l'aide. Dans l'interview de décembre, Floyd n'a pas identifié l'aumônier par son nom mais a dit que sa visite avait été capturée sur la vidéo de la caméra corporelle de la police, que Reuters a examinée. L'ecclésiastique "a été envoyé pour lui parler", a ajouté Floyd. Il a refusé de dire qui l'avait envoyé, mais a déclaré que l'aumônier avait été contacté par "des relations qu'il avait dans les forces de l'ordre". L'aumônier a contacté Floyd parce qu'il pensait que Freeman ne ferait pas confiance à un étranger blanc, a dit Floyd. Freeman et Floyd sont tous deux noirs.

Floyd a également déclaré que des personnes "impliquées dans la campagne Trump" l'ont contacté et ont dit qu'elles avaient entendu dire que Freeman voulait l'immunité.

Freeman a déclaré à plusieurs reprises qu'elle était innocente et qu'elle n'avait donc jamais cherché à obtenir un accord d'immunité. Les procureurs n'ont jamais envisagé de lui proposer l'immunité car ils n'avaient aucune raison de croire qu'elle était impliquée dans une fraude, selon un ancien fonctionnaire du ministère de la Justice ayant une connaissance directe de l'affaire.

Néanmoins, M. Floyd a déclaré avoir reçu des appels d'avocats de Pennsylvanie, du Wisconsin et du Michigan qui ont dit qu'une confession de Mme Freeman aiderait leurs efforts de contentieux. À l'époque, Trump et ses alliés ont intenté des procès dans ces États pour tenter de faire annuler sa défaite électorale.

Floyd et Lee ont participé à plusieurs appels téléphoniques avec des avocats qui étaient "intéressés à proposer l'immunité", a déclaré Floyd. Il a refusé d'identifier les avocats. Floyd a déclaré qu'il avait accepté d'organiser la rencontre avec Freeman après avoir parlé avec Lee "plusieurs fois et longuement" et avoir examiné les références de l'aumônier en matière d'application de la loi.

Les responsables électoraux de Géorgie ont rapidement démenti les accusations sans fondement portées contre Freeman. Les fausses allégations maintes fois répétées ont commencé par la campagne Trump qui a déclaré aux législateurs de Géorgie, lors d'une audience du 3 décembre 2020, qu'une vidéo de surveillance de Freeman et de sa fille manipulant des bulletins de vote au State Farm Arena constituait une preuve choquante de fraude. En fait, selon les responsables de l'État, la vidéo montrait un traitement normal des bulletins de vote.

L'AUMÔNIER DE "GROUND ZERO

Lee a eu une longue carrière dans les forces de l'ordre avant de commencer à se concentrer sur son ministère d'aumônier. Il était sergent dans le bureau du shérif du comté de Mendocino, où il a travaillé de 1980 à 1987. Selon sa biographie en ligne, il a également été agent spécial pour le service de maintien de l'ordre de la marine américaine, aujourd'hui connu sous le nom de Naval Criminal Investigative Service. En 1996, il a fondé Peace Officer Ministries Inc, une organisation chrétienne au service des officiers et de leurs familles, et en a été le directeur exécutif jusqu'en janvier 2010, selon des pages archivées du site Web de l'organisation.

De 2016 à 2018, Lee a dirigé une "équipe d'intervention rapide", parrainée par une église luthérienne de l'Illinois, qui fournissait un soutien d'aumônerie aux forces de l'ordre dans des situations de crise. Sur le compte Twitter de l'équipe, il a publié un rapport de terrain en février 2017 qui comprenait une photo de lui-même à l'extérieur de la Trump Tower. Il a déclaré avoir "informé un conseiller de l'équipe de transition de Trump sur une proposition d'aumônerie bénévole pour les forces de l'ordre fédérales." Il a déclaré que Trump avait "lancé un appel au clairon pour rendre l'Amérique grande à nouveau et drainer le marécage", exhortant le soutien à "ces nobles objectifs."

En février 2018, son équipe d'intervention a réduit ses opérations en raison d'une opportunité qu'il avait trouvée "pour travailler plus directement avec le gouvernement fédéral" pendant l'administration Trump, a écrit Lee dans un post aux partisans de l'organisation. Reuters n'a pas pu confirmer quel travail, le cas échéant, Lee a effectué pour l'administration Trump.

Dans un discours prononcé en octobre 2021 sur https://www.youtube.com/watch?v=b1AUN1cZFhA, Lee a soutenu James Marter, un candidat républicain pro-Trump au Congrès américain de l'Illinois. En soutenant Marter, qui a ensuite perdu la primaire républicaine, Lee a déclaré qu'il avait toujours évité la politique mais qu'il se sentait obligé de s'impliquer car "nous sommes confrontés à l'extinction de l'Amérique."

Présenté par la campagne de Marter comme l'aumônier de "Ground Zero", Lee a expliqué au public qu'il avait apporté un soutien religieux à la police de New York et à d'autres intervenants d'urgence pendant environ un mois après les attentats du 11 septembre.

À l'époque, Bernard Kerik était commissaire de police de la ville de New York et Rudy Giuliani était maire. Tous deux étaient très impliqués sur le site de Ground Zero, où les tours jumelles du World Trade Center ont été détruites. Et les deux hommes sont apparus après l'élection de 2020 comme des personnalités importantes poussant les affirmations sans fondement de Trump sur la fraude électorale dans le comté de Fulton.

Giuliani n'a pas répondu à une demande de commentaire, et Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante s'il connaissait Lee ou s'il était au courant de son travail après les attaques du 11 septembre.

Kerik a déclaré qu'il ne se souvenait pas d'avoir rencontré Lee, que ce soit après les attentats ou depuis l'élection de 2020.

"Je ne l'ai jamais rencontré à ma connaissance", a-t-il dit. "Je ne me souviens pas d'un Lee lié aux élections de la Géorgie".

Lors d'une audience avec des législateurs de Géorgie en décembre, Giuliani a faussement accusé Freeman et Moss de "voler des votes" et de se livrer à une "activité illégale subreptice". Le mois dernier, le bureau de Mme Willis a informé Giuliani qu'il était la cible de son enquête.

Après l'élection, Giuliani a dirigé une équipe juridique travaillant au nom de Trump pour annuler les résultats de l'élection. Kerik a travaillé comme enquêteur principal de l'équipe, selon son site Web personnel. Un "plan de communication stratégique", élaboré par l'équipe pour susciter le soutien du public aux contestations de l'élection de Trump, demandait d'attirer l'attention du public sur les accusations sans fondement portées contre Mme Freeman et sa fille. Kerik a ensuite remis le document à la commission du Congrès qui enquête sur l'émeute du 6 janvier au Capitole.

SAUVER NOTRE RÉPUBLIQUE

Après avoir parlé avec l'aumônier, Floyd a dit qu'il avait demandé l'aide de Kutti, un ancien publiciste pour des chanteurs de hip-hop et de R&B. Kutti avait été en Géorgie en 2020 pour aider aux efforts de la campagne républicaine, y compris pour gérer brièvement la campagne infructueuse d'un allié de Trump au Congrès.

Le 29 décembre, quelques jours avant de rencontrer Freeman, Kutti a exhorté Trump dans un message sur les médias sociaux https://www.instagram.com/accounts/login/ à "libérer tous les pouvoirs militaires et exécutifs dont vous disposez pour sauver notre République". Elle a terminé le post avec le hashtag #byanymeansnecessary.

Les enjeux étaient élevés. Un aveu de fraude de la part de Freeman, un agent électoral dans le plus grand comté de l'État, aurait pu jeter le doute sur la défaite de Trump en Géorgie et donner à ce dernier des munitions pour empêcher le Congrès de certifier la victoire de Biden le 6 janvier. Si Freeman avait commis une fraude et souhaitait bénéficier de l'immunité, Floyd a déclaré à Reuters : "Il est vraiment important de s'adresser aux bonnes personnes avant qu'une élection ne soit certifiée."

Trump lui-même a désigné Freeman, par son nom, 18 fois dans un appel désormais tristement célèbre au secrétaire d'État de Géorgie, Brad Raffensperger, le 2 janvier 2021, dans lequel il a pressé les fonctionnaires de Géorgie de modifier les résultats de l'État sur la base de ses allégations de fraude bidon. Il a faussement attaqué l'intérimaire de 62 ans en tant que "fraudeur professionnel de votes", "arnaqueur" et "agent politique connu" qui a "bourré les urnes".

Floyd a déclaré que Kutti avait accepté de rendre visite à Freeman. Le soir du 4 janvier, Kutti s'est présenté au domicile de Freeman avec un autre homme, un représentant en Géorgie de la coalition de campagne Black Voices for Trump. Freeman a déclaré qu'elle ne savait pas que les visiteurs soutenaient Trump lorsqu'ils se sont présentés à sa porte. Comme Reuters l'a rapporté précédemment https://www.reuters.com/article/us-usa-election-threats-georgia-exclusiv-idCAKBN2IP0VZ, Freeman était méfiante mais a accepté de parler à Kutti au poste de police.

Kutti a essayé d'amener Freeman à s'impliquer faussement dans une fraude électorale cette nuit-là, a déclaré Freeman à la police. Un rapport de la police du comté de Cobb identifie Kutti comme un "partisan présumé de Trump qui a tenté d'amener Mme Freeman à faire de fausses déclarations sur le dépouillement du scrutin". Lorsque les deux personnes se sont rencontrées au poste de police, Kutti a dit à Freeman : "Vous êtes une fin de non-recevoir pour un parti qui a besoin de faire le ménage", montre la vidéo de la caméra corporelle de la police.

Kutti a dit que Floyd avait des "pouvoirs d'autorité" pour obtenir la "protection" de Freeman, selon la séquence vidéo. Elle a ensuite composé le numéro de Floyd, et la conversation s'est poursuivie pendant environ une heure. À un moment donné, Floyd a demandé à Freeman si elle avait traité des "bulletins de vote honnêtes" le soir de l'élection. Au cours de la discussion, "Freeman a subi des pressions pour révéler des informations sous la menace d'une incarcération si elle n'obtempérait pas", a déclaré Willis dans son dossier judiciaire du 2 septembre.

Freeman a déclaré dans une interview qu'elle avait été offensée par la proposition de protection de Kutti et qu'elle l'avait rejetée.

Avant de rencontrer Freeman, Kutti a dit à un officier de police que le travailleur électoral "était en danger et qu'il avait 48 heures pour lui parler afin qu'elle puisse prendre les devants" et que "des sujets inconnus allaient se trouver" à la résidence de Freeman, selon un rapport de police.

Le 5 janvier, le lendemain de la rencontre entre Kutti et Freeman, un groupe de manifestants pro-Trump est descendu au domicile de Freeman dans un quartier résidentiel tranquille, selon un appel au 911 signalant le rassemblement et des entretiens avec deux voisins.

Cinq ou six véhicules transportant des partisans de Trump, certains avec des pancartes et des drapeaux, se sont rendus au domicile de Freeman, disant qu'ils étaient là parce qu'ils étaient "en colère contre Ruby Freeman", selon un voisin qui a signalé l'incident à la police du comté de Cobb. Les voisins ont déclaré avoir confronté les manifestants, qui ont accepté de se déplacer dans la rue.

Freeman avait quitté son domicile au moment de la manifestation de l'après-midi. Elle a fui après avoir été avertie d'un danger potentiel par un agent du Federal Bureau of Investigation et est restée cachée pendant deux mois par la suite, a déclaré Freeman dans une interview.

Le dossier judiciaire de Mme Willis indique que Floyd est un témoin "nécessaire et important" pour son enquête. "Le témoin possède une connaissance unique" des conversations de Kutti avec Freeman, écrit Willis, et des communications impliquées dans l'organisation de la réunion - y compris celles avec la campagne Trump et d'autres "impliqués dans les efforts coordonnés de plusieurs États pour influencer les résultats de l'élection de novembre 2020 en Géorgie."

En décembre 2021, Reuters a rapporté pour la première fois https://www.reuters.com/article/us-usa-election-threats-georgia-exclusiv-idCAKBN2IP0VZ les détails du calvaire que Moss et Freeman ont enduré après l'élection de 2020. Les femmes ont décrit des menaces de lynchage, des insultes raciales et des visites alarmantes d'inconnus. Freeman avait été une travailleuse électorale temporaire dans le comté de Fulton ; sa fille Moss était à temps plein. Toutes deux ont fini par démissionner à cause des menaces.

En juin, Freeman a témoigné devant la commission du Congrès chargée d'enquêter sur l'émeute du Capitole américain. Elle a déclaré qu'elle restait ébranlée par la campagne d'intimidation.

"Il n'y a aucun endroit où je me sens en sécurité", a-t-elle déclaré. "Nulle part."