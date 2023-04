Une entreprise chinoise a acheté pour au moins 7,4 millions de dollars de lingots d'alliage de cuivre à une usine située dans une région de l'Ukraine annexée par la Russie et soumise à des sanctions occidentales, selon les données des douanes russes examinées par Reuters.

La Chine n'a imposé aucune restriction au commerce avec la Russie, mais les États-Unis ont menacé de mettre sur liste noire des entreprises du monde entier qui violeraient leurs sanctions et ont mis en garde Pékin contre la fourniture à Moscou de biens interdits par les règles américaines en matière d'exportation.

Les informations douanières, tirées d'un fournisseur de données commerciales et recoupées avec deux autres, montrent pour la première fois des échanges commerciaux entre la Chine et les régions de l'Ukraine annexées par la Russie depuis le début de la guerre, le 24 février 2022.

L'entreprise chinoise Quzhou Nova a acheté au moins 3 220 tonnes d'alliage de cuivre en lingots d'une valeur totale de 7,4 millions de dollars à l'usine d'ingénierie métallurgique Debaltsevsky entre le 8 octobre 2022 et le 24 mars 2023, selon les données.

L'usine est située dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, près de la frontière avec Luhansk. Donetsk et Louhansk font partie des quatre régions ukrainiennes que le président Vladimir Poutine a revendiquées en septembre dernier comme faisant partie de la Russie.

Quzhou Nova, une société de commerce et de fabrication basée dans la ville de Quzhou, dans la province orientale de Zhejiang, a déclaré à Reuters qu'elle n'avait pas d'activités d'importation et d'exportation liées au commerce d'alliages de cuivre en lingots.

Lorsque Reuters a montré les détails des exportations dans les données douanières à Quzhou Nova, l'entreprise a déclaré le 23 mars qu'elle avait "du mal à comprendre le document, car il n'est pas tamponné et signé", et a suggéré de contacter les douanes à ce sujet.

La base de données, qui recueille des informations sur tous les envois dans le monde, n'affiche pas de cachets ou de signatures sur ses informations.

Le service des douanes chinoises n'a pas fourni d'informations détaillées sur les importations. Il a déclaré que "les données commerciales des entreprises ne sont pas divulguées dans nos informations publiques".

La Chine a importé de Russie du cuivre et des alliages de cuivre pour une valeur de 852 millions de dollars entre octobre et février, selon les statistiques publiques des douanes.

Une source de l'usine Debaltsevsky, qui s'est exprimée sous le couvert de l'anonymat, a déclaré qu'il existait un atelier de métallurgie des métaux non ferreux sur le territoire de l'usine. La source a refusé de commenter la question des expéditions d'alliages de cuivre vers la Chine, affirmant qu'il s'agissait d'un "secret commercial".

Contacté pour un commentaire, le service fédéral russe des douanes a déclaré à Reuters que les informations sur les entreprises sont confidentielles et ne sont pas divulguées par le service.

L'usine Debaltsevsky n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters par téléphone et par écrit.

L'Ukraine, ses alliés occidentaux et une écrasante majorité de pays membres de l'Assemblée générale des Nations unies ont condamné l'annexion déclarée des quatre régions par la Russie, la qualifiant d'illégale.

SANCTIONS

Les sanctions américaines imposées le 21 février 2022, trois jours avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine, interdisent les importations ou les exportations américaines en provenance ou à destination des républiques populaires dites de Donetsk et de Louhansk.

Deux jours plus tard, l'Union européenne a annoncé des mesures comprenant une interdiction d'importer des marchandises en provenance de ces deux régions.

Si les entreprises chinoises sont libres, du point de vue de leurs autorités, de commercer avec les entreprises des régions de l'Ukraine contrôlées par la Russie, elles risquent d'être inscrites sur les listes noires occidentales.

Interrogé sur les données relatives aux livraisons de cuivre, le département d'État américain s'est dit préoccupé par l'alignement de la Chine sur le Kremlin.

"Nous avons averti la RPC (République populaire de Chine) que l'assistance à l'effort de guerre de la Russie aurait de graves conséquences. Nous n'hésiterons pas à prendre des mesures contre les entités, y compris les entreprises de la RPC, qui aident la Russie à mener la guerre contre l'Ukraine ou à contourner les sanctions", a-t-elle ajouté dans une déclaration à Reuters, énumérant certaines entreprises chinoises déjà sanctionnées.

La Commission européenne n'a pas répondu aux questions de Reuters qui souhaitait savoir si les entreprises chinoises coopéraient avec les territoires ukrainiens annexés par la Russie et quels étaient les risques d'une telle activité.

Le ministère chinois du commerce n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters concernant les expéditions d'alliages de cuivre de l'usine Debaltsevsky ou la coopération avec les entreprises de la région de Donetsk.

Les données consultées par Reuters sont basées sur des documents d'expédition et de douane, tels que des connaissements et des lettres de voiture, et ont été recueillies auprès de plusieurs services douaniers, organismes gouvernementaux et autres partenaires.

Quzhou Nova se dit spécialisée dans l'exportation de papier d'emballage. Selon son site web, elle fabrique et commercialise des produits destinés à l'industrie du tabac, notamment du papier, des feuilles d'aluminium et des films de polypropylène.

Reuters n'a pas pu établir à quel usage l'alliage de cuivre était destiné.

L'usine ukrainienne, située dans la ville de Debaltseve, à 70 km de la ville ukrainienne de Donetsk, contrôlée par la Russie, est spécialisée dans la fabrication d'équipements et de pièces détachées pour la métallurgie des métaux ferreux, l'industrie minière et les cimenteries, et dispose d'ateliers de fabrication d'acier et de moulage de métaux, d'après son site web.

Reuters n'a pas pu trouver de données sur la situation financière de l'entreprise. Elle a été ajoutée au registre fiscal de l'État russe en décembre 2022 et n'a pas encore communiqué de données financières.

Selon un registre ukrainien, le statut juridique de l'usine de Debaltseve a été suspendu par les autorités ukrainiennes. Le registre n'indique pas quand ni pourquoi cela s'est produit.

Au début de l'année 2023, son seul propriétaire était l'administration régionale ukrainienne de Donetsk.

Le gouvernement ukrainien, ainsi que l'administration de la République populaire de Donetsk nommée par la Russie, n'ont pas immédiatement commenté à Reuters la coopération avec les entreprises chinoises et les expéditions de marchandises vers la Chine.

Selon les données douanières, les expéditions d'alliages de cuivre de l'usine ont été effectuées via le port de Novorossiysk, dans le sud de la Russie.