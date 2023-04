La société d'investissement mexicaine JLL Capital, dont les activités au Honduras sont bloquées depuis 2018 dans le cadre d'un litige local, réclame quelque 380 millions de dollars au pays d'Amérique centrale dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, affirmant qu'elle a violé les protections des investissements étrangers, selon des documents examinés par Reuters.

L'affaire a été déclenchée en janvier 2017 lorsque JLL a cherché à obtenir davantage de contrôle sur sa filiale CA Capital, un créancier non bancaire hondurien, par le biais d'une augmentation de capital, selon la notification d'arbitrage envoyée à la Banque mondiale en février, qui n'a pas été publiée auparavant.

L'augmentation de capital a réduit la participation des actionnaires minoritaires de 39,98 % à 0,02 %, ce qui les a incités à engager le frère du président de l'époque, Juan Orlando Hernandez, Amilcar Hernandez, pour les représenter afin de contester la décision de JLL en 2018.

Ils affirment que l'assemblée générale des actionnaires, au cours de laquelle leurs participations ont été pratiquement réduites à néant, a violé leurs droits légaux, citant des irrégularités dans l'invitation à y assister.

Les invitations ont été traitées correctement, a répondu Daniel Garcia Barragan, du cabinet d'avocats Garcia Barragan Abogados, qui représentait JLL la semaine dernière.

Le litige a incité un tribunal à nommer une administratrice en 2018 pour diriger CA Capital, basée à Tegucigalpa, qui a accordé des prêts salariaux. JLL allègue que sa nomination était illégale et qu'elle l'a empêché d'exploiter l'unité, a vidé les comptes de CA par des manœuvres juridiques et lui a coûté au moins 380 millions de dollars.

Le 13 février, JLL a entamé une procédure d'arbitrage contre le Honduras par l'intermédiaire du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) de la Banque mondiale, affirmant que le gouvernement n'avait pas appliqué les mesures de protection des investissements étrangers prévues par un accord commercial régional.

JLL affirme que M. Hernandez, aidé par ses liens familiaux, a exercé des pressions indues sur le tribunal pour qu'il se prononce en faveur des investisseurs.

"JLL a été directement affecté par un réseau de trafic d'influence et de corruption tissé par Amilcar Hernandez, frère de l'ancien président du Honduras", a déclaré M. Garcia Barragan à Reuters. L'influence politique de M. Hernandez a empêché JLL et d'autres investisseurs étrangers de mener à bien leurs activités, a-t-il ajouté.

Amilcar Hernandez n'a pas pu être joint pour un commentaire. Le gouvernement hondurien n'a pas répondu à une demande de commentaire.

JLL est également représentée par Clifford Chance, selon le site web du CIRDI qui répertorie les parties au litige. L'avocat italo-argentin Christian Albanesi a accepté d'être nommé arbitre dans cette affaire le 4 avril, ajoute le site.

En février, le gouvernement de Xiomara Castro, successeur de M. Hernandez, a refusé de payer 3 milliards de lempiras (122,19 millions de dollars) dans le cadre d'une autre procédure d'arbitrage lancée par une société américaine, affirmant qu'un "réseau de corruption public-privé" avait nui au Honduras.

L'ancien président Hernandez, un allié de longue date des États-Unis qui a dirigé le Honduras de 2014 à janvier 2022, fait face à des accusations de trafic de drogue et d'armes aux États-Unis. Il a plaidé non coupable.

Il s'agit de la deuxième plainte contre le Honduras soumise au CIRDI de la Banque mondiale cette année, comme le montre son site web. Certains analystes estiment que cela jette un doute sur la capacité de ce pays d'Amérique centrale à attirer les investissements étrangers.

"Au Honduras, l'indépendance du pouvoir judiciaire et la protection des contrats sont faibles, ce qui limite le type et le nombre d'entreprises qui s'installent dans le pays", a déclaré Guillermo Pena, président du groupe de réflexion sur les politiques publiques à but non lucratif Eleutera.

Lorsque les gouvernements interviennent de mauvaise foi, il en résulte une "méfiance chronique à l'égard du système", a ajouté M. Pena.

CA Capital a travaillé avec 34 agences gouvernementales honduriennes et a accordé plus de 47 000 crédits par le biais de salaires d'une valeur d'environ 58 millions de dollars avant que l'administrateur judiciaire ne prenne le contrôle de l'entreprise. Les dirigeants avaient prévu d'étendre leurs activités au Guatemala, mais ils ont renoncé en raison de leurs problèmes juridiques au Honduras.

(1 $ = 24,5510 lempiras)