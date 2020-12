Exclusif-Une équipe conduite par l'OMS enquêtera en janvier en Chine sur le COVID-19

par Stephanie Nebehay et Nikolaj Skydsgaard

GENEVE/COPENHAGUE, 16 décembre (Reuters) - Une mission internationale conduite par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) est attendue dès la première semaine de janvier au Chine où elle enquêtera sur les origines du virus qui a déclenché l'épidémie de COVID-19, a-t-on appris mercredi auprès de diplomates et d'un membre de l'équipe scientifique.

Les Etats-Unis, qui accusent la Chine d'avoir dissimulé l'ampleur du virus, réclament depuis un certain temps déjà une enquête "transparente" pilotée par l'OMS et déplorent que des scientifiques chinois aient pu être chargés de la première phase des recherches préliminaires.

Pékin a officiellement informé l'OMS le 31 décembre 2020 d'un cas de pneumonie d'origine inconnue à Wuhan, dans le centre de la Chine, avant de fermer le marché où ce qui a ensuite été qualifié de nouveau coronavirus serait apparu.

Une équipe de 12 à 15 experts internationaux se rendra en Chine un peu plus d'un an après l'apparition officielle du nouveau coronavirus afin d'y étudier des éléments, des échantillons prélevés sur des êtres humains et sur des animaux par des scientifiques chinois.

Thea Fischer, membre danoise de cette équipe, a déclaré que l'équipe de scientifiques partirait "juste après le nouvel an" pour une mission de six semaines.

En Chine, la presse d'Etat a déjà laissé entendre que le virus n'était peut-être pas d'origine locale et qu'il circulait ailleurs avant d'être découvert à Wuhan, affirmant qu'il y avait été importé par l'intermédiaire de nourriture congelée. Des articles scientifiques, chinois également, avancent par ailleurs que le virus s'était auparavant propagé en Europe. (Stephanie Nebehay à Genève et Nikolaj Skydsgaard à Copenhague; rédigé par Stephanie Nebehay; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)