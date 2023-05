Le Pentagone a surévalué d'environ 3 milliards de dollars les équipements américains qu'il a envoyés à l'Ukraine, ont déclaré jeudi un collaborateur du Sénat et un responsable de la défense, une erreur qui ouvre la possibilité d'envoyer davantage d'armes à Kiev pour sa défense contre les forces russes.

L'erreur résulte de l'attribution d'une valeur plus élevée que justifiée à des armes prélevées dans les stocks américains et expédiées ensuite à l'Ukraine, ont déclaré jeudi deux hauts fonctionnaires de la défense.

"Nous avons découvert des incohérences dans la manière dont nous évaluons l'équipement que nous avons donné à l'Ukraine", a déclaré l'un des hauts responsables de la défense à Reuters. Les fonctionnaires et l'assistant du Sénat ont parlé sous le couvert de l'anonymat. Le Congrès sera informé de l'ajustement comptable jeudi, ont déclaré les sources.

Le responsable de la défense a déclaré qu'il était possible que le montant de l'armement surévalué augmente au fur et à mesure que le Pentagone examine la situation de manière plus approfondie, augmentant ainsi le montant de 3 milliards de dollars.