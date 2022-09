Exclusif - Une nouvelle loi aide une entreprise américaine à lancer un projet de capture directe du carbone dans l'air dans le Wyoming

CarbonCapture, fondée par l'entrepreneur technologique Bill Gross, a annoncé le lancement du projet Bison dans le Wyoming avec Frontier Carbon Solutions, marquant ainsi une étape importante alors que les investissements gouvernementaux et privés se déversent sur la technologie climatique DAC naissante.

La société l'a décrit comme le premier déploiement majeur et évolutif de la technologie DAC et le premier à injecter et à stocker de façon permanente du CO2 sous terre dans des puits approuvés par le gouvernement fédéral.

L'adoption en août d'une nouvelle loi par le Congrès a accéléré le lancement du projet Bison de quelques mois, donnant à CarbonCapture et à l'industrie du CAD le soutien financier et la certitude à long terme nécessaires à la mise à l'échelle de la technologie, a déclaré Adrian Corless, PDG de CarbonCapture, à Reuters.

"Avec l'adoption de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA), la prolifération d'entreprises à la recherche de crédits d'élimination du carbone de haute qualité et une technologie disruptive à faible coût, nous disposons désormais des ingrédients nécessaires pour faire passer le CAD à des niveaux mégatonnes d'ici la fin de cette décennie", a déclaré Corless.

La DAC vise à extraire le CO2 de l'air ambiant au moyen de petites unités modulaires. Elle diffère de la technologie de capture et de stockage du carbone, qui capte les émissions de carbone des cheminées de grandes installations comme les centrales électriques.

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) de l'ONU a déclaré que des technologies d'élimination du carbone à grande échelle comme le CAD seront nécessaires dans les décennies à venir pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C et éviter des impacts climatiques de plus en plus graves.

M. Corless, qui dirigeait auparavant la société rivale de capture directe dans l'air Carbon Engineering, a déclaré que le projet Bison serait opérationnel d'ici la fin de 2023.

Cet objectif est une année complète en avance sur le premier projet à grande échelle de Carbon Engineering au Texas avec le producteur de pétrole Occidental qui vise à capturer 1 million de tonnes par an.

Il éliminerait également beaucoup plus de carbone que la startup rivale de CAD, Climeworks, qui a annoncé en juin une usine à grande échelle en Islande https://www.reuters.com/business/sustainable-business/climate-tech-firm-launch-scaled-up-plant-sucking-co2-air-2022-06-28/ qui aspirera 36 000 tonnes de CO2 de l'air par an en deux ans.

GAME-CHANGER

Les experts du secteur affirment que l'adoption de l'IRA change la donne pour l'industrie naissante du CAD.

La loi a porté le crédit d'impôt fédéral dit 45Q pour les projets de CED américains de 50 $/tonne à 180 $/tonne, ce qui rend les projets plus viables financièrement. Elle propose également des revenus directs aux développeurs de projets plutôt qu'un processus plus compliqué de levée de fonds fiscaux et rend les projets à plus petite échelle éligibles aux crédits.

"Vous commencez à voir un alignement des incitations et des politiques", a déclaré Julio Friedmann, expert de l'industrie du CAD et chercheur au Center on Global Energy Policy de l'Université Columbia.

Le projet Bison est le dernier projet de technologie climatique à être construit dans le Wyoming, un État producteur de pétrole, de gaz et de charbon de longue date qui envisage de nouvelles technologies climatiques comme l'énergie nucléaire à petite échelle et le stockage du carbone pour assurer la transition de son économie de combustibles fossiles.

Le gouverneur du Wyoming, Mark Gordon, a déclaré à Reuters qu'il souhaitait que son État accueille le premier projet de capture directe de l'air à l'échelle commerciale et qu'il soit en mesure de fabriquer tous les composants de la technologie.

"Nous essayons vraiment de nous positionner pour être le lieu de premier choix pour l'industrie au fur et à mesure de l'émergence de nouvelles technologies climatiques", a-t-il déclaré.

Certains groupes de défense de la justice climatique se sont opposés au soutien de l'administration Biden à ce qu'ils considèrent comme une technologie d'élimination du carbone non éprouvée, arguant que les investissements sont mieux utilisés dans les technologies renouvelables éprouvées.

Cependant, M. Friedmann de Columbia a déclaré qu'en dépit du scepticisme, le monde ne peut pas atteindre ses objectifs climatiques avec uniquement des énergies renouvelables.

Il a comparé l'état actuel de l'industrie du CAD à la stagnation de l'industrie de l'énergie solaire en 2006. L'introduction de crédits d'impôt aux États-Unis et de subventions en Allemagne a stimulé cette technologie, a-t-il dit.

CarbonCapture a levé 35 millions de dollars l'année dernière lors de son premier grand tour de financement en capital-risque, qui comprenait un investissement du fonds Time Ventures du co-PDG de Salesforce Marc Benioff.

Benioff a déclaré à Reuters que le CAD deviendra la prochaine "énorme industrie".

"Nous avons des centaines de gigatonnes de carbone dans l'atmosphère qui doivent être éliminées", a-t-il déclaré. "Je suis très optimiste sur le fait qu'ils (Project Bison) seront en mesure de fournir un moyen très excitant et pratique d'éliminer le carbone de l'environnement."