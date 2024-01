Israël et le Hamas sont d'accord sur le principe d'un échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens au cours d'un cessez-le-feu d'un mois, mais le plan-cadre est freiné par les divergences entre les deux parties sur la manière de mettre un terme définitif à la guerre de Gaza, ont indiqué trois sources.

Les efforts de médiation intenses menés par le Qatar, Washington et l'Égypte au cours des dernières semaines se sont concentrés sur une approche progressive de la libération de différentes catégories d'otages israéliens - en commençant par les civils et en terminant par les soldats - en échange d'une interruption des hostilités, de la libération des prisonniers palestiniens et d'une augmentation de l'aide à la bande de Gaza.

La dernière série de navettes diplomatiques a débuté le 28 décembre et a permis de réduire les désaccords sur la durée d'un premier cessez-le-feu à environ 30 jours, alors que le Hamas avait d'abord proposé une pause de plusieurs mois, a déclaré l'une des sources, un fonctionnaire informé des négociations.

Toutefois, le Hamas a depuis refusé d'aller de l'avant avec les plans tant que les conditions futures d'un cessez-le-feu permanent n'ont pas été convenues, selon six sources. La plupart des sources consultées pour cet article ont demandé l'anonymat afin de pouvoir parler librement de sujets sensibles.

Alors qu'Israël a cherché à négocier une étape à la fois, le Hamas cherche à obtenir "un accord global" prévoyant un cessez-le-feu permanent avant la libération des otages au cours de la phase initiale, a déclaré l'une des sources, un responsable palestinien proche des efforts de médiation. Israël et le Hamas s'expriment par l'intermédiaire des médiateurs et ne se parlent pas directement.

Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré mardi que l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, se trouvait dans la région - pour la deuxième fois en une semaine - afin de discuter de la libération des otages et que Washington soutiendrait une "pause humanitaire" plus longue.

Le département d'État et la Maison Blanche des États-Unis, le ministère des affaires étrangères du Qatar et le service d'information de l'État égyptien n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Deux sources sécuritaires égyptiennes ont déclaré que des efforts étaient en cours pour convaincre le Hamas d'accepter une trêve d'un mois qui serait suivie d'un cessez-le-feu permanent. Toutefois, le Hamas demande des garanties quant à la mise en œuvre de la deuxième phase de l'accord, afin d'accepter la trêve initiale, ont déclaré les sources.

Les sources n'ont pas donné de détails sur la nature de ces garanties.

Interrogé sur les négociations, un haut responsable du Hamas, Sami Abu Zuhri, a déclaré lundi à Reuters que l'organisation était ouverte à la discussion, mais qu'aucun accord n'avait encore été conclu.

"Nous sommes ouverts à toutes les initiatives et propositions, mais tout accord doit être basé sur la fin de l'agression et le retrait complet de l'occupation de la bande de Gaza", a déclaré M. Abu Zuhri.

Une offre d'Israël consiste à mettre fin à la guerre si le Hamas retire six hauts responsables de Gaza, a déclaré une septième source, un haut responsable du Hamas. Toutefois, le Hamas a "absolument" rejeté cette proposition.

La source a déclaré que la liste comprenait les cerveaux des attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre, Yahya Sinwar et Mohamed al-Deif, qui sont les principales cibles d'Israël à tuer ou à capturer dans la guerre et dont on pense qu'ils se cachent dans les profondeurs du vaste réseau de tunnels du Hamas sous la bande de Gaza.

Reuters n'a pas été en mesure de confirmer immédiatement cette proposition auprès de sources israéliennes. Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a décliné toute demande de commentaire sur cette proposition ou sur les négociations plus générales. Selon des enregistrements divulgués à la chaîne d'information israélienne N12, M. Netanyahu a déclaré qu'un tel scénario de "reddition et d'exil" était en cours de discussion début janvier.

NETANYAHOU SOUS PRESSION

Près de quatre mois après l'attaque du Hamas contre le sud d'Israël, qui a fait environ 1 200 morts, l'offensive israélienne à Gaza n'a pas encore permis d'éliminer les hauts responsables du Hamas ni sa capacité à combattre, bien qu'elle ait rasé une grande partie de l'enclave côtière et tué plus de 25 000 Palestiniens.

M. Netanyahu a réaffirmé cette semaine que seule une "victoire totale" sur le Hamas mettrait fin à la guerre, mais il est soumis à des pressions croissantes pour parvenir à un accord, notamment de la part des membres de son cabinet de guerre et des familles des quelque 130 otages qui restent en captivité depuis l'incursion du Hamas.

L'armée israélienne a enregistré lundi le bilan le plus lourd de son offensive à Gaza, avec 24 morts, dont 21 dans une attaque à la grenade propulsée par fusée (RPG) dans le centre de la bande de Gaza et trois ailleurs.

Cinq des sources ont déclaré qu'Israël avait refusé de discuter de toute fin de la guerre qui n'inclurait pas le démantèlement du Hamas. Elles n'ont pas précisé si l'exil des dirigeants répondrait à cette exigence.

Le porte-parole du gouvernement israélien, Eylon Levy, a déclaré lors d'une conférence de presse mardi que des efforts étaient en cours pour obtenir la libération des otages. Il a ajouté qu'Israël n'accepterait pas un accord de cessez-le-feu qui laisserait le Hamas au pouvoir dans l'enclave.

Le Qatar et Washington ont joué un rôle déterminant dans la négociation d'une trêve d'une semaine en novembre, qui a permis la libération de plus de 100 otages et d'environ 240 prisonniers palestiniens.

Depuis le 28 décembre, les négociateurs du Qatar ont envoyé le cadre d'un nouvel accord au Hamas et à Israël, en demandant aux deux parties d'indiquer ce qu'elles étaient prêtes à accepter, a déclaré le fonctionnaire informé des négociations.

Lorsque les deux parties ont répondu au début du mois, le Hamas a demandé une trêve qui durerait plusieurs mois, tandis qu'Israël voulait que tous les otages soient libérés en quelques semaines.

Au cours des dernières semaines, les médiateurs américains et qataris ont rapproché les deux parties d'un accord sur le processus de 30 jours, qui comprendrait la libération de tous les otages, l'entrée d'une aide supplémentaire à Gaza et la libération des prisonniers palestiniens, a indiqué le responsable.

Malgré la difficulté de combler le fossé entre les positions, l'une des sources, informée des discussions, a décrit les pourparlers comme intenses et a déclaré qu'un accord pouvait être conclu "à tout moment".

EFFORTS DIPLOMATIQUES DES ÉTATS-UNIS

Washington intensifie la pression diplomatique pour mettre fin à la violence. Au début du mois de janvier, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a fait la navette entre les États arabes et Israël dans le cadre d'une tournée frénétique visant à trouver une issue à l'effusion de sang.

Toutefois, le Hamas cherche à obtenir des garanties qu'Israël ne relancera pas le conflit, ont déclaré une source américaine informée de la question et le responsable palestinien.

Le Hamas souhaite que les États-Unis, l'Égypte et le Qatar garantissent la mise en œuvre de l'accord et craint que le gouvernement de M. Netanyahou ne reprenne les combats une fois que le Hamas aura libéré les otages civils, même si les soldats israéliens restent captifs, a déclaré le responsable palestinien.

Au cours de ce cycle, le Hamas a demandé la libération de tous les prisonniers palestiniens des prisons israéliennes, y compris ceux qui ont participé aux attaques du 7 octobre, a déclaré la source américaine. Le responsable informé des pourparlers a déclaré que le Hamas avait depuis adouci cette demande, à laquelle Israël s'opposerait probablement avec véhémence.

Le Hamas pense qu'avant de parler sérieusement d'un cessez-le-feu à long terme, Israël veut terminer ses opérations à Khan Younis, la ville du sud de Gaza qui a connu les offensives et les combats les plus intenses ces dernières semaines, a déclaré le responsable palestinien.

Reuters n'a pas pu établir immédiatement l'état des discussions sur la question de savoir si les troupes et les blindés israéliens resteraient à Gaza pendant un éventuel cessez-le-feu prolongé.