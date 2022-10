Exclusif - Vente du cuivre de la société chinoise Maike, à court d'argent - sources

La vente intérieure, qui équivaut à 10 % des importations mensuelles de cuivre raffiné de la Chine, a soulagé la pression sur les approvisionnements serrés dans le plus grand pays consommateur de cuivre au monde et a apaisé certaines inquiétudes concernant les problèmes de liquidités dans toute la chaîne d'approvisionnement.

Mais Maike se bat toujours pour reprendre ses activités après que les principaux mineurs aient arrêté le commerce avec la société lorsqu'elle n'a pas été en mesure de payer ses créanciers, et des questions subsistent quant à la manière dont son absence du marché affectera le commerce mondial du cuivre.

Le cuivre vendu fin septembre était resté dans des entrepôts sous douane après que la société se soit retrouvée à court de liquidités. Il vaut plus de 227 millions de dollars sur la base des prix de référence moyens du mois dernier sur le London Metal Exchange (LME), selon les calculs de Reuters.

On ne sait pas qui a reçu le produit de la vente ni qui a acheté le cuivre.

"Nous avons consigné la vente, tout a été traité de manière régulière", a déclaré à Reuters une source chez Maike, demandant à ne pas être identifiée en raison de la sensibilité de l'affaire.

Un responsable d'une société de négoce à qui JPMorgan a proposé le métal à un prix inférieur à celui du marché a confirmé que les volumes s'élevaient à plus de 30 000 tonnes.

La banque n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Maike, qui importe environ 1 million de tonnes de cuivre par an, a déclaré en août qu'elle était confrontée à une pénurie de liquidités après que les blocages du COVID-19 aient entravé sa capacité à générer des revenus et à rembourser ses prêts.

L'offre de cuivre en Chine a été serrée car la production nationale a été inférieure aux attentes au cours des deux derniers mois, exacerbée par les perturbations dues aux difficultés de trésorerie de Maike et à l'amélioration de la demande, selon les analystes.

Les stocks dans les entrepôts sous douane chinois et dans les entrepôts du Shanghai Futures Exchange ont atteint un niveau record à la fin du mois de septembre, ce qui correspond à un peu plus de deux jours de consommation chinoise du métal, selon les données de la bourse et du cabinet de conseil SMM.

Il n'était pas clair si davantage de cuivre commandé par Maike se trouvait encore dans les entrepôts sous douane.

Le Financial Times a rapporté le 27 septembre que l'ICBC Standard Bank Plc déplaçait hors de Chine certains stocks de cuivre qui servaient de garantie pour ses prêts à Maike. La source de Maike a déclaré qu'aucun des métaux de la société n'avait été livré aux entrepôts du LME.

La banque a refusé de commenter.

La société chilienne Codelco, le plus grand mineur de cuivre du monde, a déclaré à Reuters que les ventes à Maike avaient cessé et qu'elle n'avait aucun engagement en cours avec la société.

Anglo American a également interrompu ses échanges avec Maike, a déclaré une source de la société qui a demandé à ne pas être identifiée en raison de la sensibilité de l'affaire. Une porte-parole d'Anglo American a déclaré que la société ne faisait pas de commentaires sur les opérations commerciales.

Le groupe australien BHP a interrompu ses ventes à Maike en raison de ses problèmes de trésorerie, a rapporté Bloomberg en août. BHP n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Deux acheteurs de cuivre en Chine ont déclaré qu'ils achetaient désormais davantage directement aux mineurs en l'absence d'approvisionnement de Maike.

He Jinbi, le président de Maike Group, a déclaré à Reuters le 1er septembre que la société était en pourparlers avec des entreprises publiques pour vendre des actifs afin de résoudre ses problèmes de liquidités.