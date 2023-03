L'explosion des échanges d'un type de titres dérivés d'actions au cours des derniers mois a incité les acteurs de Wall street et une grande chambre de compensation à examiner les risques potentiels qu'ils posent, selon deux sources au fait de la question.

Les options dites "zero day to expiry" (0DTE), c'est-à-dire les contrats qui expirent dans moins de 24 heures, proposent aux particuliers et aux investisseurs institutionnels un moyen relativement bon marché, mais très risqué, de parier sur les fluctuations intrajournalières des cours boursiers. Ces options peuvent être liées au prix d'indices, de fonds négociés en bourse ou d'actions individuelles.

Certains ont averti que ce type d'option, qui propose aux opérateurs d'amplifier les paris sur le marché, pourrait provoquer un effondrement extrême.

À titre d'exemple, les analystes de JPMorgan ont déclaré en début de semaine que ce type d'opération pouvait accroître la volatilité des actions américaines, transformant potentiellement une baisse intrajournalière de 5 % du S&P 500 en une déroute de 25 %.

La possibilité d'un tel effondrement a suscité des inquiétudes, incitant les principaux acteurs du marché des produits dérivés à discuter de l'exposition et du risque pour le marché dans son ensemble lors d'au moins deux réunions téléphoniques, ont déclaré deux sources à Reuters.

La Futures Industry Association (FIA), un groupe commercial qui compte parmi ses membres les principaux acteurs de Wall street ainsi que l'OCC, a invité l'OCC à participer à un appel sur l'0DTE lors d'une réunion le 1er mars, ont confirmé à la fois l'OCC et la FIA. Les membres de la FIA comprennent les principales banques de Wall street.

"Nous suivons l'augmentation des volumes de ces produits afin de mieux comprendre les implications de la gestion des risques pour les marchés et nous continuons à avoir un dialogue ouvert avec nos membres", a déclaré le porte-parole de l'OCC. L'OCC s'est refusé à tout autre commentaire sur le contenu de ses "appels privés avec les membres de la chambre de compensation".

En tant que chambre de compensation, l'OCC règle et garantit les contrats d'options, faisant office de contrepartie centrale pour le risque de crédit.

Un porte-parole de la FIA a déclaré que l'0DTE était l'un des sujets abordés la semaine dernière, qualifiant l'appel de routinier.

Outre la réunion de groupe avec la FIA, l'OCC a également discuté de cette question individuellement avec certains acteurs du marché, a déclaré l'une des sources.

Lors de l'un de ces appels, la source a déclaré que les participants étudiaient le risque systémique potentiel, notamment la possibilité pour les prime brokers de détecter l'exposition totale des clients. L'OCC a indiqué à cette personne qu'elle ne voyait pas de risque majeur, mais qu'elle souhaitait évaluer le point de vue de ses membres et explorer différents scénarios de risque.

Les participants qui se sont entretenus avec l'OCC ont conclu que les mesures de protection existantes seraient suffisantes, a déclaré la source.

EXPLOSION DES VOLUMES

Le volume quotidien des contrats 0DTE sur le S&P 500 (SPX) est passé d'environ 400 000 en janvier 2022 à environ 1,2 million en mars 2023, soit une multiplication par trois du volume quotidien, selon les données d'OptionMetrics.

Les appels avec l'OCC soulignent le désir des participants au marché des options d'acquérir une compréhension plus approfondie d'un segment du marché où les acteurs particuliers et institutionnels cherchent à tirer profit des mouvements intrajournaliers du marché.

De nombreuses options 0DTE ont une faible probabilité d'augmenter leur valeur à l'approche de l'échéance. Toutefois, de petites variations du prix de l'action ou de l'indice sous-jacent peuvent entraîner une modification de leur prix. Une forte variation intrajournalière du marché peut entraîner une hausse soudaine de la valeur des contrats et exposer leurs vendeurs à un risque accru de pertes importantes.

Les analystes de JPMorgan ont estimé qu'une forte variation du marché entraînerait l'achat ou la vente d'environ 30 milliards de dollars pour ces positions d'options, ce qui pourrait constituer un choc de volatilité.

D'autres estiment toutefois qu'une telle hausse de la volatilité serait de courte durée et qu'il est peu probable qu'elle pose un risque systémique, étant donné que les contrats 0DTE expirent quotidiennement, ce qui limite la possibilité pour les positions de s'accumuler en temps utile.

"De nombreuses stratégies de vente de volatilité que nous observons sur ce marché prennent la forme de spreads qui limitent la baisse du vendeur", a déclaré Robert Knopp, co-responsable du bureau des options sur le S&P chez Optiver, un teneur de marché.