Exclusif - Warburg Pincus lève 439 millions de dollars dans son premier fonds en yuans pour des transactions en Chine -sources

La répression réglementaire de la Chine à l'égard des entreprises privées, notamment dans le secteur des technologies, les verrouillages stricts du COVID-19 et les tensions sino-américaines ont rendu de nombreux investisseurs américains plus prudents quant au déploiement de capitaux frais en Chine, ont déclaré à Reuters plusieurs investisseurs et avocats.

Warburg a approché un certain nombre d'investisseurs chinois, y compris des entités soutenues par des gouvernements locaux et des institutions financières soutenues par l'Etat pour le nouveau fonds en yuan, ont déclaré les personnes ayant connaissance de la question.

La société américaine de capital-investissement (PE) prévoit de se concentrer principalement sur les secteurs de la santé et de la technologie industrielle en Chine avec le fonds en yuan, a déclaré l'une des personnes.

Les deux personnes ont refusé d'être identifiées car les informations sont confidentielles.

Warburg a refusé de commenter.

Avec les fonds libellés en yuan, il serait plus facile d'investir dans un portefeuille local et d'en sortir dans l'environnement macroéconomique actuel, selon certains investisseurs.

"Il y a une incertitude quant à la possibilité pour les entreprises chinoises d'entrer en bourse aux États-Unis, en raison de la volatilité du marché du dollar américain", a déclaré Mingchen Xia, directeur général et co-responsable des investissements en Asie chez la société de gestion d'actifs et d'investissements privés Hamilton Lane.

"Les fonds en RMB (yuan) sont relativement indépendants et autosuffisants", a-t-il ajouté. "La raison la plus importante est la géopolitique. Les entreprises chinoises accueillent les fonds en RMB pour investir, notamment dans des secteurs tels que les semi-conducteurs, la haute technologie et la sécurité nationale."

Hamilton Lane a ouvert son bureau de Shanghai la semaine dernière après avoir levé un fonds secondaire libellé en yuan pour les marchés privés par le biais de la structure QFLP (Qualified Foreign Limited Partner) de la Chine.

La structure QFLP permet aux investisseurs étrangers de convertir des dollars américains en yuans pour des investissements en Chine.

La collecte de fonds en yuan présente toutefois ses propres défis, car elle peut être coûteuse et exiger un ensemble différent de compétences de la part des gestionnaires de fonds qui sont plus habitués à traiter avec des investisseurs en dollars américains, selon des avocats et des investisseurs.

"À moins que vous ne disposiez d'un fonds partenaire soutenu par l'État ou d'une orientation stratégique spécifique, il serait toujours difficile de lever des fonds sur le marché", a déclaré Hong Zhang, un associé basé à Shanghai du cabinet d'avocats Baker McKenzie Fenxun.

Les secteurs sensibles resteront fermés aux groupes mondiaux de capital-investissement même s'ils lèvent des fonds en yuans, a-t-elle ajouté.

Parmi les autres investisseurs privés mondiaux qui lèvent pour la première fois des fonds en yuan, citons L Catterton, soutenu par le groupe de luxe LVMH, qui a déclaré en octobre avoir atteint la première clôture de son premier fonds en yuan visant 2 milliards de yuans, en se concentrant sur le secteur de la consommation.

Les fonds de capital-investissement commencent généralement à investir après leur première clôture, lorsqu'ils ont reçu une première série d'engagements de la part des investisseurs.

Affirma Capital, axé sur les marchés émergents, vise également une levée de fonds de 2 milliards de yuans dans son premier fonds et a atteint le premier closing à 1,5 milliard de yuans d'ici fin 2022, a déclaré une personne proche de la situation. La société a refusé de commenter.