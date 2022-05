Exclusif - Xiaomi accuse l'agence indienne de "violence physique" et de menaces pendant l'enquête.

Des fonctionnaires de l'Enforcement Directorate ont averti l'ancien directeur général de la société en Inde, Manu Kumar Jain, l'actuel directeur financier Sameer B.S. Rao, et leurs familles des "conséquences désastreuses" s'ils ne soumettaient pas les déclarations souhaitées par l'agence, selon le dépôt de Xiaomi daté du 4 mai.

L'Enforcement Directorate n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Xiaomi fait l'objet d'une enquête depuis février et la semaine dernière, l'agence indienne a saisi 725 millions de dollars gisant sur les comptes bancaires de la société en Inde, affirmant qu'elle a effectué des transferts de fonds illégaux à l'étranger "sous le couvert de paiements de redevances".

Xiaomi a nié tout acte répréhensible, affirmant que ses paiements de redevances étaient légitimes. Jeudi, un juge a entendu les avocats de Xiaomi et a mis en attente la décision de l'agence indienne de geler les avoirs bancaires. La prochaine audience est fixée au 12 mai.

La société allègue une intimidation de la part de la première agence indienne d'application de la loi lorsque des cadres se sont présentés pour être interrogés à plusieurs reprises en avril.

Jain et Rao ont été à certaines occasions "menacés ... de conséquences désastreuses, y compris l'arrestation, l'atteinte aux perspectives de carrière, la responsabilité pénale et la violence physique s'ils ne faisaient pas de déclarations selon les directives de" l'agence, selon le dépôt à la Haute Cour de l'État du Karnataka (sud).

Les cadres "ont pu résister à la pression pendant un certain temps, (mais) ils ont fini par céder sous une telle pression et des abus extrêmes et hostiles et ont fait involontairement certaines déclarations", ajoute le document.

Xiaomi a refusé de faire des commentaires, citant des procédures judiciaires en cours. Jain et Rao n'ont pas répondu aux questions de Reuters.

Jain est maintenant le vice-président mondial de Xiaomi basé à Dubaï et est crédité de l'ascension de Xiaomi en Inde, où ses smartphones sont extrêmement populaires.

Xiaomi était le premier vendeur de smartphones en 2021 avec une part de marché de 24 % en Inde, selon Counterpoint Research. Elle s'occupe également d'autres gadgets technologiques, notamment des montres intelligentes et des téléviseurs, et compte 1 500 employés dans le pays.

LUTTE POUR LES TRANSFERTS DE FONDS

De nombreuses entreprises chinoises ont eu du mal à faire des affaires en Inde en raison des tensions politiques qui ont suivi un affrontement frontalier en 2020. L'Inde a invoqué des problèmes de sécurité en interdisant plus de 300 applications chinoises depuis lors et a également renforcé les normes pour les entreprises chinoises qui investissent en Inde.

Des inspecteurs des impôts ont fait une descente dans les bureaux indiens de Xiaomi en décembre. Après avoir reçu des informations des autorités fiscales, l'Enforcement Directorate - qui étudie des questions telles que les violations de la loi sur les changes - a commencé à examiner les paiements de redevances de Xiaomi, selon des documents judiciaires.

La semaine dernière, l'agence a déclaré que Xiaomi Technology India Private Limited (XTIPL) avait remis l'équivalent en devises étrangères de 55,5 milliards de roupies (725 millions de dollars) à des entités à l'étranger alors que Xiaomi n'avait "bénéficié d'aucun service" de leur part.

"Des montants aussi énormes au nom de redevances ont été remis sur les instructions des entités de leur groupe mère chinois", a déclaré l'agence.

Le dépôt du tribunal de Xiaomi allègue que pendant l'enquête, les fonctionnaires de l'agence indienne ont "dicté et forcé" le directeur financier de Xiaomi India, M. Rao, à inclure une phrase dans le cadre de sa déclaration "sous une extrême contrainte" le 26 avril.

La phrase se lisait comme suit : "J'admets que les paiements de redevances ont été effectués par XTIPL conformément aux instructions de certaines personnes du groupe Xiaomi."

Un jour plus tard, le 27 avril, Rao a retiré la déclaration en disant qu'elle n'était "pas volontaire et faite sous la contrainte", selon le dépôt.

La direction a émis un ordre de gel des actifs sur les comptes bancaires de Xiaomi deux jours plus tard.

Xiaomi a déclaré dans une précédente déclaration aux médias qu'elle pense que ses paiements de redevances "sont tous légitimes et véridiques" et que les paiements ont été effectués pour "des technologies sous licence et des PI utilisées dans nos produits en version indienne".

Dans son dépôt au tribunal, Xiaomi est "lésé d'être ciblé puisque certaines de ses entités affiliées sont basées en Chine".