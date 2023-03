L'investisseur activiste Legion Partners Asset Management fait pression pour que quatre nouveaux administrateurs rejoignent le conseil d'administration de Primo Water Corp, en affirmant qu'ils pourraient aider le cours de l'action de la compagnie des eaux à tripler en cinq ans.

Legion a désigné des experts en livraison d'eau, en exploitation de boissons, en marketing et en allocation de capital comme candidats à l'élection au conseil d'administration de 10 personnes de la société américano-canadienne pour aider à inverser la "sous-performance chronique", selon une lettre vue par Reuters.

"Un changement substantiel au sein du conseil d'administration sous l'impulsion des actionnaires est attendu depuis longtemps et est nécessaire lors de l'assemblée annuelle de 2023 afin que Primo puisse atteindre son plein potentiel", ont écrit les directeurs généraux de Legion, Chris Kiper et Ted White, aux autres actionnaires de Primo Water.

Legion, qui a aidé à placer des directeurs dans les conseils d'administration de Bed Bath & Beyond et de Kohl's, a déclaré qu'elle possède une participation de 1,5 % dans Primo Water et a été un investisseur dans le passé.

Legion a déclaré qu'elle était "très enthousiaste" quant à l'avenir de la société, mais qu'elle était préoccupée par les performances passées. Elle a cité des questions sur les raisons pour lesquelles la base de clients de Primo ne s'est pas développée de manière plus robuste et sur ses grandes dépenses en capital et ses dépenses d'exploitation élevées.

Legion a déclaré qu'elle estimait que l'entreprise avait dépensé 220 millions de dollars en acquisitions de type "tuck-in" depuis 2018, mais a déclaré que "cela s'est traduit par une croissance quasi nulle de la clientèle", car l'entreprise n'a pas été en mesure de développer de manière substantielle ses clients de livraison à domicile et au bureau.

"Si nos candidats sont élus et que leurs idées sont pleinement mises en œuvre, Primo pourrait être en mesure de tripler le prix de son action au cours des cinq prochaines années et de produire un EBITDA de plus de 630 millions de dollars au cours de l'exercice 2027", indique la lettre. Primo, dont le siège social est situé à Tampa, en Floride, est évaluée à 2,5 milliards de dollars et le cours de son action a clôturé à 15,37 dollars la semaine dernière.

Les chiffres pourraient s'améliorer si la société vendait des actifs non essentiels, réduisait tactiquement son fonds de roulement et adoptait un "programme prudent de dépenses en capital" afin que le rendement du capital investi passe à 12 % de son niveau actuel inférieur à 5 %, indique la lettre.

Un représentant de la société n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

La demande d'eau en bouteille devrait connaître une forte croissance dans les années à venir, selon les groupes de recherche, citant un plus grand appétit pour l'eau au lieu des boissons gazeuses non alcoolisées ainsi que des inquiétudes concernant la consommation de l'eau du robinet dans le cadre des préoccupations concernant les réserves d'eau municipales.

Primo Water propose la livraison d'eau à domicile et au bureau, l'échange d'eau, où les clients rapportent leurs carafes d'eau vides et en achètent de nouvelles chez les détaillants, et le remplissage d'eau, son offre la plus abordable, où les clients remplissent eux-mêmes les carafes.

Legion a nommé Henrik Jelert, ancien président et directeur général de Primo rival ReadyRefresh USA, Lori Tauber Marcus, ancien cadre marketing chez PepsiCo et Keurig Green Mountain, Derek Lewis, ancien président de l'Organisation multiculturelle de PepsiCo, PepsiCo Beverages North America, et Timothy Hasara, directeur des investissements de la société de gestion Sinnet Capital.