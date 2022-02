Exclusive-Apollo vise 50 milliards de dollars d'investissements durables avec une nouvelle plateforme

La nouvelle plateforme souligne l'opportunité qu'Apollo voit dans la fourniture de capitaux aux entreprises axées sur les énergies propres et l'abandon des combustibles fossiles, alors que le monde tente de limiter la hausse des températures mondiales à 1,5 degré Celsius pour éviter les effets les plus catastrophiques du changement climatique.

La société basée à New York a déployé plus de 19 milliards de dollars dans des investissements liés à la transition énergétique et à la durabilité au cours des cinq dernières années, notamment dans les énergies renouvelables, les véhicules électriques et la décarbonisation. Elle a déclaré jeudi à Reuters qu'elle voyait la possibilité de déployer plus de 100 milliards de dollars d'ici 2030.

"Nous sommes conscients que les changements fondamentaux ne se produisent pas du jour au lendemain et que l'avancement de la transition nécessitera une expertise approfondie, des partenariats et des capitaux flexibles à long terme", a déclaré Scott Kleinman, coprésident d'Apollo, dans un communiqué.

L'Agence internationale de l'énergie a déclaré l'année dernière que les investissements annuels dans les énergies propres au niveau mondial devront plus que tripler d'ici 2030 pour atteindre environ 4 000 milliards de dollars afin de parvenir à des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050.

L'argent destiné aux nouveaux investissements durables d'Apollo sera déployé à partir de ses pools de capitaux existants, couvrant le crédit, le capital-investissement, l'investissement d'impact, les infrastructures, l'immobilier et les ressources naturelles. En temps utile, la société pourrait lancer des produits d'investissement dédiés à l'investissement durable.

La plateforme d'investissement durable sera dirigée par Olivia Wassenaar, co-responsable de l'investissement dans les ressources naturelles chez Apollo. Joseph Moroney dirigera les opérations de financement durable qui fourniront des crédits aux entreprises impliquées dans la décarbonisation et la transition énergétique.

Parmi les investissements durables récents d'Apollo figurent le fournisseur de financement d'énergie propre Petros PACE Finance, la plateforme de stockage d'énergie et d'énergie renouvelable Broad Reach Power, et Ionic Blue, une coentreprise avec Johnson Controls International Plc pour fournir des services de durabilité et d'efficacité énergétique.

Apollo a également déclaré avoir pris des engagements pour rendre ses propres opérations plus durables.

Elle a déclaré qu'elle réduirait de 15 % l'intensité médiane en carbone des entreprises contrôlées par ses principaux fonds d'investissement privés et qu'elle alignerait ses rapports publics sur les recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures.